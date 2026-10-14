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Thế giới

Tân Thư ký báo chí Nhà Trắng gây tranh cãi ngay trong lần họp báo đầu tiên

Minh Hạnh

TPO - Bà Katie Zacharia - Thư ký Báo chí Nhà Trắng mới được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm - đang đối mặt với những câu hỏi về tư cách hành nghề luật sư của mình sau khi chia sẻ với các phóng viên rằng bà đã vượt qua kỳ thi luật sư ở Trung Quốc.

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Bà Katie Zacharia - Thư ký Báo chí Nhà Trắng. (Ảnh: Shutterstock)

Bà Zacharia - người nhiều lần tự giới thiệu là luật sư - vừa có cuộc họp báo chính thức đầu tiên tại Nhà Trắng.

Theo hồ sơ LinkedIn, bà Zacharia từng làm cộng sự tại Công ty Luật Zhong Lun - một trong những công ty luật lớn nhất Trung Quốc - ở Bắc Kinh từ năm 2011 đến 2013.

Bà Zacharia đã cùng chồng chuyển đến Trung Quốc sau khi tốt nghiệp trường luật, do công việc của chồng bà tại một công ty cổ phần tư nhân của Mỹ.

Bà đã làm việc trong lĩnh vực luật giao dịch quốc tế tại Trung Quốc trước khi hai vợ chồng trở về Mỹ.

Zacharia chia sẻ với NewsNation, rằng bà đã hành nghề với "đầy đủ các chứng chỉ hợp lệ", nhưng không nêu cụ thể.

Việc bà Zacharia nhắc đến Trung Quốc khiến nhiều người đặt câu hỏi, liệu bà đang nói về thời điểm vượt qua kỳ thi tư pháp hay nơi bà được cấp chứng chỉ hành nghề.

Các quy định về điều kiện tham dự kỳ thi tư pháp quốc gia của Trung Quốc vào năm 2011 - thời điểm bà Zacharia được cho là bắt đầu làm việc tại Bắc Kinh - yêu cầu thí sinh phải mang quốc tịch Trung Quốc. Do đó, công dân nước ngoài không đủ điều kiện tham dự kỳ thi này, vốn là bước cần thiết để có tư cách hành nghề luật tại Trung Quốc. Việc công tác tại một công ty luật của Trung Quốc không đồng nghĩa với việc sở hữu giấy phép hành nghề luật tại nước này.

Tờ SCMP đã đề nghị công ty luật Zhong Lun làm rõ vai trò và trình độ chuyên môn của bà Zacharia, nhưng công ty này chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức.

Một cuộc rà soát của tờ SCMP đối với hồ sơ đăng ký hành nghề luật sư tại New York, Đặc khu Columbia, California, Texas và Florida cho thấy không có tên bà Zacharia trong danh sách. Nhà báo độc lập Judd Legum cũng báo cáo rằng không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy bà Zacharia đã được cấp phép hành nghề luật sư tại bất kỳ bang nào trong số 50 bang của Mỹ hay tại Washington.

Theo SCMP, việc vượt qua kỳ thi luật sư và được cấp phép hành nghề luật là hai bước riêng biệt. Các kết quả tìm kiếm không xác nhận liệu bà Zacharia có vượt qua kỳ thi nào hay không.

Bà Zacharia nhận bằng luật từ Đại học Pepperdine và được bổ nhiệm làm thư ký báo chí vào tuần trước. Trước đó, bà từng giữ vai trò người phát ngôn tại Bộ An ninh Nội địa và là cố vấn truyền thông cấp cao cho Trump Media & Technology Group.

Màn xuất hiện chớp nhoáng

Trong lần xuất hiện đầu tiên ngày 13/10, bà Zacharia chỉ trả lời một số câu hỏi rồi đột ngột kết thúc cuộc họp báo. Thời gian bà Zacharia đứng trên bục phát biểu chỉ khoảng 14 phút.

Các cố vấn và quan chức Nhà Trắng đã chia sẻ những đánh giá tiêu cực với CNN về màn ra mắt của bà. Một người mô tả tình huống này là "thảm họa". Những người khác nhận xét phong thái của bà là "bất thường", "gượng gạo", "thiếu tự nhiên" và đôi lúc tạo cảm giác "khó xử".

"Lẽ ra bà ấy phải trải qua hai tuần tập dượt kỹ lưỡng trước khi bước ra đó”, một cố vấn của ông Trump nói với CNN.

Nhiều quan chức Nhà Trắng đặt câu hỏi liệu bà có thể trụ lại vị trí Thư ký Báo chí được bao lâu, khi mà theo họ, buổi họp báo đầu tiên này khó có thể làm hài lòng Tổng thống Donald Trump.

Cuộc họp báo ngắn hơn so với thông lệ. Theo CNN, các cuộc họp báo của cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt kéo dài trung bình khoảng 45 phút.

Phần lớn thời gian trong cuộc họp báo của bà Zacharia dành cho bài phát biểu mở đầu liệt kê những thành tựu của Tổng thống Trump. Bà chỉ gọi ba phóng viên đặt câu hỏi trước khi kết thúc họp báo.

Trong lần xuất hiện chớp nhoáng này, bà Zacharia đã công bố một tin tức quan trọng: Tổng thống Trump đã yêu cầu bà Kimberly Guilfoyle - Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp - từ chức sau một loạt báo cáo cáo buộc bà có hành vi không đúng mực và có thể bất hợp pháp trước và trong nhiệm kỳ của mình tại Athens.

Sau đó, bà nói với các phóng viên rằng họ có thể đặt câu hỏi cho tổng thống trên Bãi cỏ phía Nam khi ông khởi hành cho một chuyến đi vận động tranh cử. “Thực tế, tôi sẽ kết thúc phần này vì Tổng thống Trump đang lên trực thăng Marine One cho chuyến đi đến Alaska, và chúng ta có thể hỏi ông ấy tất cả các câu hỏi ở đó”, bà nói.

Trả lời báo giới sau đó, ông Trump đã khen ngợi màn thể hiện của bà Zacharia trong lần xuất hiện đầu tiên. “Tôi nghĩ cô ấy đã làm xuất sắc. Cô ấy đã làm rất tốt”, ông Trump nói, khi bà Zacharia đứng phía sau ông.

SCMP, CNN

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#Thư ký Báo chí Nhà Trắng #Katie Zacharia #Tổng thống Mỹ Donald Trump #bằng luật sư #Nhà Trắng

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