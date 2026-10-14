Điểm tên loạt dự án nghìn tỷ ở Hà Nội ì ạch

TPO - Báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội cho thấy nhiều công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn đang chậm tiến độ, tỷ lệ hoàn thành thi công phổ biến dưới 40% kế hoạch do gặp vướng mắc kéo dài trong khâu giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có báo cáo gửi UBND TP Hà Nội về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn. Báo cáo chỉ rõ hàng loạt công trình quy mô lớn đang đối mặt với tình trạng chậm tiến độ, gặp vướng mắc kéo dài về mặt bằng, thủ tục hoặc có nguy cơ không về đích đúng thời hạn chỉ đạo.

Theo báo cáo, bên cạnh những dự án đang được triển khai tích cực, khối lượng giải ngân gắn với sản lượng thi công tại nhiều dự án vẫn ở mức rất thấp, phổ biến dưới 40% kế hoạch điều chỉnh.

Đáng chú ý, dự án nút giao đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long mới đạt sản lượng 523,7 tỷ đồng (35,5% kế hoạch), trong khi công tác giải phóng mặt bằng vẫn vướng 342,9 m² tại phường Tây Mỗ.

Tuyến kết nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3 cũng chỉ đạt 323,4 tỷ đồng (15,9% kế hoạch), hiện còn khoảng 3,66 ha mặt bằng chưa được bàn giao.

Công trường nút giao Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long mới đạt hơn 35% kế hoạch thi công, hiện vẫn còn diện tích mặt bằng chưa được bàn giao - Ảnh: Trọng Tài.

Tương tự, dự án cao tốc Đại lộ Thăng Long (đoạn Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình) mới ghi nhận 435,8 tỷ đồng (31,4% kế hoạch).

Đặc biệt, dự án đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khởi công từ ngày 28/8 nhưng đến nay vẫn chưa ghi nhận sản lượng xây lắp nào do thiết kế bản vẽ thi công chưa hoàn thiện, tỷ lệ giải phóng mặt bằng mới dừng ở mức 18,5%.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 đoạn Trịnh Văn Bô - Nam Từ Liêm cũng mới giải phóng được 20,5% mặt bằng, sản lượng thi công chỉ đạt 59,7 tỷ đồng (7,6% kế hoạch), riêng đoạn Hà Đông - Văn Điển hiện vẫn chưa thể khởi công do đang hoàn thiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Ngay cả ở những dự án có tỷ lệ bàn giao mặt bằng trên giấy tờ đạt mức cao, công trường vẫn chưa thể tăng tốc. Điển hình Quốc lộ 6 (đoạn Hà Đông - Xuân Mai), dù số liệu tổng hợp báo cáo giải phóng mặt bằng đạt 100%, song sản lượng xây lắp thực tế mới đạt 519,4 tỷ đồng (22,9% kế hoạch).

Nguyên nhân do hiện trường vẫn chưa được giải phóng hoàn toàn, còn vướng mắc công tác di dời tài sản, hạ tầng kỹ thuật, phá dỡ công trình và nghĩa trang liệt sĩ.

Trong khi đó, tuyến Tây Thăng Long (đoạn Phạm Văn Đồng - Văn Tiến Dũng) đạt sản lượng 245,8 tỷ đồng (59,3% kế hoạch) nhưng gián đoạn thi công kéo dài do chưa giải quyết xong tranh chấp và di dời tài sản.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, nguyên nhân chủ yếu khiến các dự án ì ạch bắt nguồn từ nút thắt giải phóng mặt bằng, chậm di dời hạ tầng kỹ thuật ngầm nổi, vướng mắc thủ tục đầu tư cùng ảnh hưởng của thời tiết mưa lũ.

Để khắc phục, Sở Xây dựng đề nghị các địa phương khẩn trương xử lý dứt điểm các điểm nghẽn mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch và liên tục cho đơn vị thi công.

Các đơn vị hạ tầng kỹ thuật phải sớm hoàn tất di dời hệ thống điện, nước, viễn thông. Đồng thời, các chủ đầu tư cần tăng cường kiểm tra, yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, bổ sung mũi thi công đồng loạt tại những vị trí đã có mặt bằng sạch để bù đắp tiến độ, bảo đảm an toàn giao thông và sớm đưa các công trình vào khai thác.