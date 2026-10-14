Cơ chế lương, thưởng đặc thù để thu hút chuyên gia, tài năng trẻ lĩnh vực dữ liệu

TPO - Chính phủ cho phép cơ quan, tổ chức áp dụng cơ chế thỏa thuận đặc thù với chuyên gia, tài năng trẻ về tiền lương, tiền thưởng, quyền sở hữu trí tuệ, quyền khai thác kết quả nghiên cứu và phân chia lợi ích từ sản phẩm, dịch vụ, sáng kiến, cũng như giá trị gia tăng tạo ra.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký ban hành Nghị định số 386/2026/NĐ-CP, quy định cơ chế đột phá nhằm phát triển hoạt động sáng tạo, khai thác dữ liệu quốc gia và hoạt động sáng tạo, khai thác dữ liệu tại Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Đối tượng áp dụng gồm Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia (Trung tâm); các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có liên quan đến hoạt động đổi mới sáng tạo, khai thác dữ liệu tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể để xác định chuyên gia, nhà khoa học, nhà sáng chế, cá nhân có tài năng và tài năng trẻ trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khai thác dữ liệu thuộc phạm vi quản lý.

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Chuyên gia, tài năng trẻ từ đủ 18 tuổi có thể được hưởng cơ chế ưu đãi về tuyển dụng, tiếp nhận và ký hợp đồng tại đơn vị. Việc tuyển dụng, tiếp nhận được thực hiện trên cơ sở năng lực, sản phẩm và minh chứng về kết quả công trình nghiên cứu, sản phẩm công nghệ, bài báo khoa học hoặc giải pháp đã được ứng dụng trong thực tiễn.

Bên cạnh đó, các đối tượng này có thể được hưởng thù lao, tiền thưởng, các khoản hỗ trợ bổ sung và những quyền lợi vật chất, phi vật chất khác tương xứng với trình độ, năng lực, giá trị đóng góp và hiệu quả công việc.

Nghị định cũng quy định cơ quan, tổ chức được áp dụng cơ chế thỏa thuận đặc thù với chuyên gia, tài năng trẻ về tiền lương, tiền thưởng, quyền sở hữu trí tuệ, quyền khai thác kết quả nghiên cứu và việc phân chia lợi ích từ sản phẩm, dịch vụ, sáng kiến cũng như giá trị gia tăng tạo ra.

Ngoài ra, chuyên gia, tài năng trẻ được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế; đồng thời được áp dụng chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân tương tự chính sách theo quy định của pháp luật về chính sách tài chính trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Để được hưởng ưu đãi, chuyên gia, tài năng trẻ phải cam kết thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm sản phẩm và kết quả đầu ra, tuân thủ tiến độ thực hiện, đồng thời chấp hành các quy định của pháp luật, thỏa thuận, hợp đồng hoặc quyết định giao nhiệm vụ.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2026.