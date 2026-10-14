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Pháp luật

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Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an Đắk Lắk mở rộng điều tra vụ phân bón giả hơn 24.000 tấn

Nguyễn Thảo

TPO - Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen Công an tỉnh Đắk Lắk về thành tích triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố.

Ngày 14/10, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an đã gửi thư khen Công an tỉnh này, ghi nhận thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố.

Trong thư khen do Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an ký, ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết tâm của Công an tỉnh Đắk Lắk trong thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng, chống tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng.

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Cơ quan điều tra khởi tố các bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả. Ảnh: C.A.

Kết quả điều tra, khám phá vụ án đã góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, phòng ngừa, răn đe tội phạm, bảo vệ quyền lợi của người dân và góp phần bảo đảm sự ổn định của nền nông nghiệp.

Bộ công an cũng đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật; phát huy những kết quả đạt được, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trước đó, qua công tác điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán hơn 24.000 tấn phân bón giả.

Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố 7 đối tượng, thu giữ 627 tấn phân bón giả cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan. Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã lợi dụng sự chênh lệch về giá thành giữa các mặt hàng phân bón nhập khẩu từ những quốc gia khác nhau.

Cụ thể, các đối tượng nhập khẩu phân bón từ quốc gia có giá thành thấp, sau đó thay đổi bao bì, nhãn mác thành phân bón của quốc gia có giá thành cao để đưa ra thị trường tiêu thụ, thu lợi bất chính trên 60 tỷ đồng.

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