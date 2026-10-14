Ngăn vụ ‘bắt cóc online’, giữ lại 1,2 tỷ đồng giao dịch

TPO - Bị kẻ xấu giả danh cán bộ điều tra đe dọa, nam sinh viên thuê phòng nhà nghỉ, liên tục thúc giục gia đình chuyển 1,2 tỷ đồng. Công an phường Bà Rịa kịp thời phát hiện, ngăn giao dịch.

Ngày 14/10, Công an TPHCM cho biết, Công an phường Bà Rịa vừa ngăn chặn thành công vụ lừa đảo dưới hình thức “bắt cóc online” nhắm vào một sinh viên Trường Đại học Dầu khí, bảo vệ số tiền 1,2 tỷ đồng cho gia đình nạn nhân.

Công an làm việc với nạn nhân.

Theo Công an phường, lúc 14h30 ngày 13/10, đơn vị tiếp nhận tin báo từ nhà trường về việc sinh viên T.A. (sinh năm 2008) rời ký túc xá từ sáng 12/10. Nam sinh có biểu hiện lo lắng, nhiều lần liên hệ, thúc giục gia đình chuyển gấp 1,2 tỷ đồng.

Qua phân tích thông tin, công an nhận định vụ việc có dấu hiệu giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo. Tổ phản ứng nhanh phối hợp nhà trường khẩn trương rà soát, xác định vị trí nam sinh.

Khoảng 30 phút sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an tìm thấy T.A., tiếp cận, trấn an và ngăn chặn giao dịch chuyển tiền. Nam sinh được đưa về với gia đình an toàn.

Làm việc với công an, T.A. cho biết sáng 12/10, một số người gọi điện, tự xưng là cán bộ cơ quan điều tra, cáo buộc em liên quan đến đường dây rửa tiền đặc biệt nghiêm trọng.

Nhóm này liên tục đe dọa bắt tạm giam, ép T.A. thuê phòng tại một nhà nghỉ, giữ bí mật và cắt đứt liên lạc với gia đình. Chúng yêu cầu nam sinh kết nối ứng dụng Zoom để giám sát liên tục.

Bị uy hiếp tinh thần, T.A. làm theo hướng dẫn, liên hệ bố mẹ yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do nhóm lừa đảo chỉ định.

Để gia đình tin tưởng, nhóm này còn làm giả giấy báo trúng tuyển chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Dầu khí và Học viện Mỏ – Công nghệ New Mexico (Mỹ). Chúng ép nam sinh dùng lý do “chứng minh tài chính du học” để thuyết phục bố mẹ chuyển 1,2 tỷ đồng.

Qua vụ việc, Công an phường Bà Rịa khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã số sinh viên cho người lạ; không làm theo yêu cầu qua điện thoại, mạng xã hội của người tự xưng là công an, viện kiểm sát, tòa án; không chuyển tiền khi có yêu cầu bất thường.

Khi nhận được yêu cầu chuyển tiền gấp cho con, phụ huynh cần bình tĩnh, kiểm tra qua nhiều kênh, liên hệ bạn bè, giáo viên hoặc nhà trường để xác minh. Trường hợp nghi bị lừa đảo, người dân cần báo ngay công an gần nhất hoặc sử dụng tính năng cảnh báo trên ứng dụng SOS An ninh trật tự – CATP HCM để được hỗ trợ.