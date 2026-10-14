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Pháp luật

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Truy nã người phát triển tiền số Antex cùng Shark Bình

Hoàng An

TPO - Bị can Vũ Ngọc Sinh, bị cáo buộc tham gia phát hành token Antex để huy động tiền của các bị hại. Sinh cũng là người nghiên cứu, phát triển sản phẩm dự án cùng Shark Bình, được chia lợi nhuận 2,4 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trốn thuế; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Liên quan vụ án, 12 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố, trong đó có Vũ Ngọc Sinh (SN 1990, ở Hải Phòng) bị đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện cơ quan điều tra đang truy nã Sinh.

Theo kết luận, Shark Bình là nhà sáng lập, giữ cương vị Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Nexttech, Tập đoàn có hệ sinh thái gồm 33 doanh nghiệp. Khoảng tháng 5/2021, ông Bình cùng đồng phạm nghiên cứu phát triển thị trường thống nhất góp tiền phát triển dự án tiền số Antex. Trong đó, ông Bình góp 2 tỷ đồng (tương đương 40%) và giữ vai trò chỉ đạo, chi phối, quyết định toàn bộ quá trình đầu tư, phát triển dự án.

Mục đích của nhóm Shark Bình là kêu gọi khách hàng tham gia đầu tư vào tiền số Antex để phát triển ví VNDT, sau đó sẽ thanh toán trên nền tảng blockchain, lấy Cổng Ngân lượng của Công ty CP cổng trung gian thanh toán Ngân lượng, làm đơn vị bảo chứng quy đổi giữa VND và VNDT.

Quá trình phát triển dự án, nhóm này thông qua "Bản cáo bạch" để công bố chính sách phát triển, bao gồm cả dự án VND. Tổng số lượng token Antex được tung ra thị trường là 100 tỷ token.

Cơ quan điều tra đã đăng tìm bị hại song hiện mới tiếp nhận đơn của 46 nhà đầu tư với số tiền tạm tính khoảng 67 tỷ đồng. Trong đó, công an mới ghi lời khai được 26 nhà đầu tư và họ đề nghị trả lại khoảng 53 tỷ đồng bị chiếm đoạt. Với 17 trường hợp còn lại, công an đã mời làm việc nhưng họ không đến và cũng không cung cấp tài liệu.

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Bị can Nguyễn Hòa Bình.

Người phát triển dự án được chia 2,4 tỷ đồng

Bản cáo bạch công bố người tham gia phát triển dự án gồm Shark Bình và 7 người khác. Trong đó, bị can Vũ Ngọc Sinh tham gia phát hành token Antex để huy động tiền của các bị hại. Sinh cũng là người nghiên cứu, phát triển sản phẩm dự án.

Sau khi dự án bán được các token, tháng 5/2022, Shark Bình cùng đồng phạm thống nhất rút tiền chia nhau chiếm đoạt. Sinh với tư cách là người góp vốn được chia số tiền hơn 2,4 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ góp vốn là 11,5%.

Để nhận số tiền trên, Sinh đã cung cấp số tài khoản của người khác cho bị can Mai Thái Hà (SN 1986, ở Ninh Bình). Do trước đó, Sinh vay Hà số tiền 455 triệu nên Hà đối trừ khoản này rồi sử dụng tài khoản của vợ mình, chuyển cho Sinh hơn 1,9 tỷ đồng.

Biết Hà chuyển tiền, Sinh nhờ tài khoản nhận tiền hộ chuyển toàn bộ hơn 1,9 tỷ đồng cho em gái Sinh là Vũ Thị Thùy (SN 1996).

Tại cơ quan điều tra, chị Vũ Thị Thùy khai cho anh trai mượn tài khoản để nhận và chuyển tiền từ năm 2022. Số tiền trên, theo chỉ đạo của Sinh, Thùy chuyển 770 triệu vào tài khoản của Sinh; chuyển hơn 1 tỷ cho Công ty Novareal với nội dung: “Vu ngọc sinh thanh toan mua can sv4 17 02 du an aquacity phoenix west”.

Cơ quan điều tra tiến hành xác minh Vũ Ngọc Sinh tại Công an phường Nguyễn Đại Năng (Hải Phòng) nhưng Sinh không về địa phương nên không thể triệu tập.

Vũ Thị Thùy cũng khai anh trai mình bỏ nhà đi từ tháng 4/2025, hiện gia đình không biết tung tích.

Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã Sinh, xác định anh ta có hành vi đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Hòa Bình đưa ra thông tin gian dối về dự án Antex để lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại số tiền đặc biệt lớn.

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#Tiền số #Tiền số Antex #Shark Bình #Shark Bình lừa đảo #Truy nã

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