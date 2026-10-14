Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ông Lê Văn Minh làm Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM

Ngô Tùng

TPO - Ông Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM vừa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 14/10, Ban Chấp hành Hội Nhà báo TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã ra mắt tại Đại hội Hội Nhà báo thành phố lần thứ nhất.

Trước đó, tại phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ I Hội Nhà báo TPHCM, nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo TPHCM khóa I gồm 13 ủy viên.

hoi-nha-bao-1-8157-41jpg.jpg
Ban Chấp hành Hội Nhà báo TPHCM khóa I nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 13 ủy viên ra mắt đại hội. Ảnh: Văn Minh

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành khóa I đã bầu Ban Thường vụ gồm 6 ủy viên. Hội nghị cũng đã bầu ông Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Lý Việt Trung - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2020-2026 được bầu làm Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031. Các Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: ông Nguyễn Khắc Văn - Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; ông Nguyễn Thanh Quang - Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM.

Cùng với đó, hội nghị bầu Ban Kiểm tra gồm 3 ủy viên, trong đó ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, làm Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

hoi-nha-bao-3-6367-8838jpg.jpg
Ông Lê Văn Minh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Văn Minh

Thay mặt Ban Chấp hành Hội Nhà báo TPHCM khóa mới, ông Lê Văn Minh - tân Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM khẳng định, Hội sẽ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và trách nhiệm; nghiêm túc thực hiện Điều lệ Hội, bám sát mục tiêu, phương hướng đã được Đại hội thông qua; không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, đồng thời tăng cường kết nối, hợp tác để tạo thêm nhiều giá trị thiết thực cho hội viên và xã hội.

Xem thêm

#ông Lê Văn Minh #Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh #Truyền hình TPHCM #Hội Nhà báo TPHCM #lần thứ nhất #nhiệm kỳ 2026-2031

Cùng chuyên mục

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục giảm hội họp, giảm báo cáo

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục giảm hội họp, giảm báo cáo

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu thực hiện nghiêm Kết luận 226 của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, cần tiếp tục giảm hội họp, giảm báo cáo, tích hợp tối đa các văn bản, các cuộc họp nếu có nội dung tương đồng, liên thông, nhất là các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện.

Điểm tên loạt dự án nghìn tỷ ở Hà Nội ì ạch

Điểm tên loạt dự án nghìn tỷ ở Hà Nội ì ạch

TPO - Báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội cho thấy nhiều công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn đang chậm tiến độ, tỷ lệ hoàn thành thi công phổ biến dưới 40% kế hoạch do gặp vướng mắc kéo dài trong khâu giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Nam sinh lớp 12 kể phút giây đối đầu “cẩu tặc” cầm mã tấu trả thù. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Nam sinh lớp 12 kể phút giây đối đầu 'cẩu tặc'

TPO - Dũng cảm ngăn hai đối tượng trộm chó, Phạm Trần Tuấn Phong - học sinh lớp 12 Trường THPT Thái Thuận (phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh), không ngờ trở thành mục tiêu trả thù. Nam sinh kể lại phút giây đối đầu hai kẻ trộm chó dùng mã tấu tấn công, khiến nhiều người không khỏi rùng mình.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe