Ông Lê Văn Minh làm Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM

TPO - Ông Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM vừa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 14/10, Ban Chấp hành Hội Nhà báo TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã ra mắt tại Đại hội Hội Nhà báo thành phố lần thứ nhất.

Trước đó, tại phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ I Hội Nhà báo TPHCM, nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo TPHCM khóa I gồm 13 ủy viên.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo TPHCM khóa I nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 13 ủy viên ra mắt đại hội. Ảnh: Văn Minh

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành khóa I đã bầu Ban Thường vụ gồm 6 ủy viên. Hội nghị cũng đã bầu ông Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Lý Việt Trung - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2020-2026 được bầu làm Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031. Các Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: ông Nguyễn Khắc Văn - Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; ông Nguyễn Thanh Quang - Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM.

Cùng với đó, hội nghị bầu Ban Kiểm tra gồm 3 ủy viên, trong đó ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, làm Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Văn Minh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Văn Minh

Thay mặt Ban Chấp hành Hội Nhà báo TPHCM khóa mới, ông Lê Văn Minh - tân Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM khẳng định, Hội sẽ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và trách nhiệm; nghiêm túc thực hiện Điều lệ Hội, bám sát mục tiêu, phương hướng đã được Đại hội thông qua; không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, đồng thời tăng cường kết nối, hợp tác để tạo thêm nhiều giá trị thiết thực cho hội viên và xã hội.