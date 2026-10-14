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Thái Nguyên: Người học xóa mù chữ được hỗ trợ 2 triệu đồng

Thanh Hiếu

TPO - Người dân vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Thái Nguyên hoàn thành một giai đoạn của Chương trình Xóa mù chữ sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng/người. Dự kiến, khoảng 6.000 người được thụ hưởng chính sách này.

Tại kỳ họp thứ 9 được tổ chức ngày 14/10, HĐND tỉnh Thái Nguyên thông qua Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh.

Theo nghị quyết, người học được hỗ trợ 2 triệu đồng/người sau khi được đánh giá hoàn thành một giai đoạn của Chương trình Xóa mù chữ.

Dự kiến, chính sách hỗ trợ khoảng 6.000 người với tổng kinh phí 12 tỷ đồng.

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Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Thái Nguyên sáng 14/10

Trước đó, Báo cáo giải trình UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, giai đoạn 2023 - 2025, toàn tỉnh tổ chức 189 lớp xóa mù chữ với 3.137 học viên. Ngày 9/2/2026, UBND tỉnh công nhận 92 xã, phường đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 năm 2025. Trong năm 2026, tỉnh tổ chức 3 lớp xóa mù chữ mức độ 1 với 47 học viên.

Theo UBND tỉnh, công tác xóa mù chữ của tỉnh thời gian qua còn gặp khó khăn do kinh phí hạn chế, địa bàn vùng sâu, vùng xa rộng, giao thông khó khăn. Người chưa biết chữ phân bố rải rác, khác nhau về độ tuổi, trình độ nhận thức và điều kiện sinh hoạt, gây trở ngại trong vận động, tổ chức lớp học.

Trong giai đoạn tới, tỉnh sẽ tăng cường tuyên truyền, huy động nguồn lực xã hội và tổ chức các lớp học linh hoạt theo nơi cư trú, thời gian lao động, sản xuất của người dân.

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Ông Trần Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên trình bày tờ trình tại kỳ họp

Thái Nguyên hỗ trợ đến 3,5 triệu đồng/tháng cho người giám định tư pháp

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thái Nguyên thông qua nghị quyết quy định chế độ, chính sách hỗ trợ người giám định tư pháp và người giúp việc cho người giám định tư pháp.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 3 đơn vị thực hiện hoạt động giám định tư pháp. Các giám định viên hiện hưởng chế độ phụ cấp theo Quyết định số 08/2025/QĐ-TTg ngày 04/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, hoạt động giám định tư pháp có tính chất đặc thù, người thực hiện có thể phải làm việc trong môi trường độc hại, tiếp xúc với tử thi, hóa chất, bức xạ và các vật liệu nguy hiểm.

Tại kỳ họp, sau khi thảo luận, HĐND tỉnh thống nhất thông qua mức hỗ trợ cho giám định viên tư pháp làm việc tại Trung tâm Pháp y tỉnh và Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh là 3,5 triệu đồng/người/tháng. Người giúp việc cho giám định viên tư pháp được hỗ trợ 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Đối với người giám định tư pháp làm việc tại các sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp công lập, trực tiếp thực hiện giám định các vụ việc phát sinh được hỗ trợ mức 2 triệu đồng/người/vụ việc.

Tổng kinh phí ngân sách dự kiến thực hiện chính sách hỗ trợ này là hơn 3,37 tỷ đồng/năm.

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#Xòa mù chữ #Thái Nguyên #Hỗ trợ #Đào tạo #Chính sách #Người dân #Giáo dục

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