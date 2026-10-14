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Giới trẻ

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Học sinh, sinh viên TPHCM đứng chật kín bên đường tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ

Anh Nhàn

TPO - Dọc đường đoàn xe đi qua, hàng nghìn học sinh, sinh viên cùng thầy cô cầm hoa trắng, đứng trang nghiêm hai bên đường tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ. Khoảnh khắc cúi đầu thành kính là lời tri ân của thế hệ trẻ hôm nay gửi đến những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Học sinh xếp thành hàng dài tiễn đưa các anh

Sáng 14/10, dọc đường Điện Biên Phủ (TPHCM), hàng trăm học sinh Trường THPT Marie Curie cùng thầy cô giáo đứng trang nghiêm hai bên đường, trên tay cầm những bông hoa trắng, lặng lẽ tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ.

Khi đoàn xe chầm chậm đi qua, nhiều em hướng mắt theo đoàn, cúi đầu thành kính. Trường THPT Marie Curie huy động khoảng 300 học sinh, giáo viên tham gia hoạt động.

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Học sinh Trường THPT Marie Curie đứng dọc 2 bên đường tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Anh Nhàn

Cô Nguyễn Ngọc Khánh Vân - Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie cho biết, thông qua việc trực tiếp tham gia tiễn đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ, nhà trường mong muốn học sinh hiểu hơn về những hy sinh, mất mát của thế hệ đi trước, từ đó biết trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay.

“Đây là hoạt động ý nghĩa, giúp học sinh tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và giáo dục các em lòng biết ơn những người đã hy sinh vì đất nước”, cô Vân chia sẻ.

Trương Lê Minh Trí, học sinh lớp 11 Trường THPT Marie Curie nói đây là lần đầu tiên em trực tiếp tham gia hoạt động tiễn đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ. Đứng bên đường, dõi theo đoàn xe, Trí cảm thấy biết ơn và tự hào trước sự hy sinh của những người đã ngã xuống vì đất nước.

Với Trí, việc có mặt tại buổi tiễn đưa giúp em cảm nhận rõ hơn những hy sinh của thế hệ đi trước, đồng thời thêm trân trọng cuộc sống hòa bình mà mình đang có.

Cảm nhận rõ sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh

Cùng với học sinh, sinh viên các trường đại học cũng có mặt từ sớm dọc hai bên đường, nơi đoàn xe đi qua.

Tại khu vực Công viên Lê Văn Tám, gần 600 giảng viên, sinh viên Trường Đại học Gia Định có mặt từ sớm. Nhiều sinh viên chỉnh trang trang phục, đứng ngay ngắn dọc hai bên đường, chờ đoàn xe đi qua.

Trần Đình Hiếu, sinh viên Trường Đại học Gia Định, xúc động chia sẻ: “Khi thấy đoàn xe chầm chậm lăn bánh qua, cảm giác thiêng liêng và xúc động vô cùng. Thế hệ trẻ chúng em sinh ra trong hòa bình, chỉ biết chiến tranh qua những trang sách, nhưng hôm nay, đứng ở đây, em mới cảm nhận trọn vẹn sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh”.

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Sinh viên Trường ĐH Gia Định lặng người xúc động khi đoàn xe đi qua

Có mặt tại điểm đón và đồng hành cùng sinh viên, ThS Trịnh Hữu Chung - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định cho biết, nhà trường mong muốn thông qua hoạt động này giúp sinh viên nâng cao ý thức về lịch sử dân tộc, lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì đất nước.

Theo ông Chung, ngay khi nhà trường thông tin về hoạt động, hàng trăm sinh viên đã đăng ký tham gia dù địa điểm cách xa trường học. Sự hưởng ứng tự nguyện của các bạn trẻ khiến thầy cô xúc động.

“Chúng tôi mong muốn sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn mà còn phải biết trân trọng lịch sử, biết ơn những người đã hy sinh để đất nước có được hòa bình hôm nay. Khi trực tiếp tham gia hoạt động tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ, các em sẽ có thêm những cảm nhận chân thực về sự hy sinh và hiểu rằng hòa bình mà chúng ta đang có không phải điều tự nhiên mà đến”, ông Chung chia sẻ.

Cùng có mặt trên tuyến đường tiễn đưa đoàn xe, Nguyễn Thị Tuyết Vy, sinh viên năm 2 ngành Công nghệ thẩm mỹ, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH), cho hay khoảnh khắc chứng kiến đoàn xe đi qua để lại trong em nhiều xúc động.

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Sinh viên Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) tiễn đưa đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ

“Với em, được có mặt trong giây phút này là cách bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh tuổi trẻ và cả cuộc đời vì Tổ quốc. Trải nghiệm này nhắc nhở em phải sống có trách nhiệm hơn, trân trọng lịch sử và nỗ lực học tập, rèn luyện để góp sức xây dựng quê hương, đất nước”, Vy chia sẻ.

Bên cạnh học sinh, sinh viên và giáo viên, lực lượng Công an TPHCM cũng tham gia hỗ trợ người dân trong buổi tiễn đưa.

Có mặt trên đường Điện Biên Phủ sáng 14/10, đồng chí Châu Tuấn An - Bí thư Chi đoàn Đội Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu số 1, Phòng Cảnh sát cơ động Công an TPHCM, cùng các đồng đội hỗ trợ giữ gìn an ninh trật tự, tặng hoa và nước suối cho người dân đến tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ.

“Là người con và người chiến sĩ Công an nhân dân, tôi rất tự hào, xúc động khi được cùng đồng đội tham gia hoạt động này. Đây là dịp để chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc”, anh An chia sẻ.

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#Tiễn đưa hài cốt liệt sĩ #Lễ tri ân chiến tranh #Học sinh tham gia hoạt động #Giáo dục truyền thống #Uống nước nhớ nguồn

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