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Giới trẻ

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Xây dựng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam theo hướng đại học số, nghiên cứu về giới trẻ

Xuân Tùng

TPO - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cần tập trung xây dựng nền tảng đại học số, ứng dụng AI an toàn; đồng thời khẳng định nhiệm vụ nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về thanh niên là "trái tim" để giữ vững bản sắc riêng biệt của nhà trường.

Ngày 14/10, tại Hà Nội, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (15/10/1956 – 15/10/2026).

Tham dự chương trình có ông Ngô Văn Cương - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư.

Về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn.

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Chương trình văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm. Ảnh: Xuân Tùng

Ngày 15/10/1956, lớp huấn luyện cán bộ Đoàn đầu tiên của T.Ư Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam được khai mạc, đặt nền móng cho sự ra đời của trường huấn luyện cán bộ T.Ư Đoàn, tiền thân của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam ngày nay.

Từ những lớp học trong điều kiện thiếu thốn, Học viện từng bước trưởng thành, trở thành cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, mở rộng các ngành đào tạo đại học, sau đại học, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

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TS. Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam trình bày diễn văn kỷ niệm. Ảnh: Xuân Tùng

Chất lượng, bản sắc và uy tín

Phát biểu tại buổi lễ, anh Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, trong 70 năm qua Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc về đào tạo, bồi dưỡng. Chất lượng chương trình, đội ngũ, cơ sở vật chất nâng cao, khẳng định uy tín và vị thế của nhà trường.

Trước yêu cầu của tình hình mới, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, Học viện cần nhận thức rõ sứ mệnh, phát triển thành cơ sở giáo dục đại học có chất lượng, có bản sắc, trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội có uy tín, đồng thời là địa chỉ nghiên cứu, dự báo và tham mưu tin cậy về công tác thanh niên và thanh niên.

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Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Huy đề nghị, Học viện rà soát, cập nhật chương trình, giáo trình, học liệu; tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống, pháp luật, ý thức công dân và trách nhiệm xã hội trong các ngành đào tạo.

Đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng tăng cường đối thoại, gắn lý luận với thực tiễn, hoạt động trải nghiệm, tình nguyện và rèn luyện. Chất lượng đào tạo không chỉ được đánh giá qua điểm số mà còn phải thể hiện ở sự chuyển biến về nhận thức, niềm tin, hành vi và trách nhiệm công dân của người học.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư nghiên cứu thanh niên

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cần nâng cao chất lượng đào tạo đại học, sau đại học và bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp.

Đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số. Nâng cao chuẩn đầu ra, chất lượng kiểm định, năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp và tư duy phản biện của sinh viên; tăng cường kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp để mở rộng cơ hội thực hành, thực tập và việc làm.

Từng bước xây dựng học viện theo hướng đại học số, phát triển hạ tầng, thư viện học liệu và nền tảng học tập số, chuẩn hóa, kết nối dữ liệu để nâng cao hiệu quả điều hành, đổi mới giảng dạy, kiểm tra, đánh giá.

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Lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, T.Ư Đoàn, Bộ GD&ĐT cùng các đại biểu, cán bộ, giảng viên Học viện được khen thưởng tại chương trình.

Gửi gắm tới sinh viên Học viện, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh: Chiếc áo xanh thanh niên các bạn đang mặc không chỉ là đồng phục mà là biểu tượng của tinh thần xung kích, dấn thân và trách nhiệm với cộng đồng của thế hệ trẻ. Mỗi sinh viên cần trân trọng truyền thống nhà trường, nuôi dưỡng lý tưởng, rèn luyện nhân cách, chủ động học tập, làm chủ tri thức và công nghệ, biết chia sẻ, hành động vì cộng đồng.

Anh Huy cũng đề nghị Học viện đầu tư cho nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về thanh thiếu nhi, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Đầu tư nghiên cứu sâu về tình hình, tư tưởng, nhu cầu và xu hướng của giới trẻ, nghiên cứu hiệu quả những chủ trương công tác của Đoàn, những vấn đề mới đặt ra đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Từ đó chủ động đề xuất những quan điểm, mô hình, giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Bên cạnh đó, Học viện bảo quản, số hóa và phát huy hiệu quả nguồn tư liệu, dữ liệu hiện vật được bàn giao từ Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam, gìn giữ và lan tỏa lịch sử Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi.

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Ông Ngô Văn Cương trao bằng khen của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho các tập thể và cá nhân của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Tại buổi lễ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã trao bằng khen cho nhiều cán bộ có thành tích xuất sắc; Bộ GD&ĐT trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho 19 cá nhân; T.Ư Đoàn trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho 21 cán bộ của Học viện.

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Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng
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Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục tại chương trình

Đào tạo 12 ngành trình độ đại học và thạc sĩ

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đang đào tạo 9 ngành trình độ đại học, 3 ngành trình độ thạc sĩ, quy mô hiện nay trên 7.000 sinh viên đại học và sau đại học. Học viện đã hoàn thành đánh giá ngoài 7 chương trình đào tạo đại học đối với cơ sở giáo dục đại học.

Hoạt động hợp tác quốc tế được tiếp tục đẩy mạnh, trong đó chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho Đoàn TNNDCM Lào và Hội LHTN Campuchia; nghiên cứu hợp tác quốc tế với các nước Nga, Hàn Quốc và Trung Quốc được đặc biệt quan tâm.

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