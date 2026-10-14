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Tạm đóng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ một số khung giờ để lắp dầm cầu vượt

Hòa Hội

TPO - Trong khung giờ 22h – 1h của ngày 16 đến 20/10/2026, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đoạn qua Vĩnh Long có thể phải tạm dừng lưu thông để phục vụ lắp dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt và giá long môn.

Ban Quản lý dự án cầu Mỹ Thuận cho biết, trong các đêm từ 16 đến 20/10/2026, sẽ tiến hành cẩu và lắp dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt (tại Km109+130) thuộc địa bàn xã Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời, nhà thầu triển khai lắp đặt giá long môn tại một số vị trí trên tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Để bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ thi công, với sự thống nhất của các bên liên quan, đơn vị quản lý cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ sẽ triển khai phương án phân luồng, điều tiết giao thông trong thời gian thi công.

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Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Theo đó, thời gian thi công cầu vượt và giá long môn dự kiến trong khung giờ từ 22h đến 1h sáng hôm sau, trong các đêm từ 16 - 20/10/2026. Phạm vi tổ chức thi công, thu hẹp hoặc đóng làn nằm trong đoạn từ Km101+000 (phải tuyến) đến Km130+000 (trái tuyến).

Các vị trí dự kiến phải tạm dừng phương tiện để phục vụ cẩu lắp dầm cầu là tại Km109+130 và lắp đặt giá long môn tại các mốc: Km107+800, Km108+600, Km109+600 và Km121+000.

Tại khu vực thi công cẩu lắp dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt, nhà thầu sẽ tiến hành tháo dải phân cách cứng từ Km109+080 đến Km109+130, thay thế bằng dải phân cách nhựa; đồng thời tháo dải phân cách mềm, thay bằng cọc tiêu và dây phản quang ở hai bên tuyến.

Việc tạm dừng giao thông trên cao tốc chỉ thực hiện khi thực sự cần thiết tại các vị trí thi công. Lực lượng Cảnh sát giao thông và đơn vị quản lý, vận hành tuyến cao tốc sẽ phối hợp chặt chẽ để điều tiết. Khu vực đóng, mở làn được bố trí đầy đủ biển báo, đèn cảnh báo, rào chắn và nhân sự điều tiết.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông khi di chuyển qua khu vực, thời gian trên cần đặc biệt chú ý quan sát hệ thống biển báo, tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết và chủ động điều chỉnh lộ trình, thời gian di chuyển hợp lý trong các khung giờ thi công.

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#cao tốc #Mỹ Thuận #Cần Thơ #cầu vượt #lắp dầm #thi công #giao thông

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