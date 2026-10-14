Mùa giải thứ 10 của Tiền Phong Golf Championship hướng tới dấu ấn mới

TPO - Ngày 14/10, đoàn công tác báo Tiền Phong đã khảo sát và làm việc với Ban quản lý sân Legend Valley Country Club chuẩn bị cho Tiền Phong Golf Championship 2026. Ở mùa giải đánh dấu 10 năm tổ chức, Ban tổ chức hướng tới mở rộng quy mô thi đấu trên cả hai sân Rose Course và Canyon Course.

Hố 18 của sân Canyon Course vừa đi vào vận hành từ ngày 10/10/2026.

Buổi khảo sát diễn ra tại Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club (Ninh Bình), với sự tham gia của đại diện báo Tiền Phong và Ban quản lý sân. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi giải bước vào giai đoạn hoàn thiện các hạng mục tổ chức.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác kiểm tra những khu vực dự kiến phục vụ thi đấu, từ điểm phát bóng, fairway, green đến khu vực tập luyện và các tuyến di chuyển giữa các hố. Điều kiện mặt sân, phương án chăm sóc cỏ và cách bố trí sân đấu được đưa ra rà soát nhằm bảo đảm trải nghiệm thi đấu đồng đều, an toàn cho các golfer.

Sau chuyến khảo sát, đại diện hai bên trao đổi về phương án vận hành giải, trong đó có công tác chuyên môn, bố trí trọng tài và caddie, lịch trình thi đấu, tiếp nhận golfer và hỗ trợ khán giả. Các hạng mục hậu cần, như: khu vực tập trung, xe điện, bảng chỉ dẫn, pano, backdrop, điểm check-in, bãi đỗ xe và lối di chuyển trong khuôn viên sân cũng được đưa vào kế hoạch phối hợp.

Công tác an ninh, y tế và truyền thông sẽ được chuẩn bị đồng bộ với hoạt động thi đấu. Ban tổ chức và Ban quản lý sân dự kiến phân công đầu mối phụ trách từng hạng mục, thống nhất quy trình phối hợp để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Phương án tổ chức lễ khai mạc, trao giải và hoạt động bên lề cũng được tính đến trong kế hoạch chung.

Tiền Phong Golf Championship 2025 là mùa giải thứ 9, đồng thời là lần đầu giải diễn ra tại Legend Valley Country Club sau 8 mùa gắn bó với Kings Island Golf Resort. Năm nay, giải trở lại Legend Valley năm thứ hai liên tiếp và đánh dấu cột mốc 10 năm tổ chức.



Buổi làm việc giữa đại diện báo Tiền Phong và Ban quản lý sân Legend Valley Country Club.

Ông Nguyễn Xuân Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh, Truyền thông và Tổ chức sự kiện báo Tiền Phong, cho biết, mùa giải 2026 có ý nghĩa đặc biệt. “Đây là cột mốc để Ban tổ chức nhìn lại chặng đường đồng hành cùng các tài năng trẻ, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao hơn nữa chất lượng tổ chức. Năm nay, chúng tôi hướng tới mở rộng quy mô, trong đó có phương án tổ chức thi đấu trên cả hai sân của Legend Valley. Việc này mở rộng không gian thi đấu, đòi hỏi hai bên phối hợp kỹ hơn trong công tác chuyên môn và các khâu hậu cần”, ông Nam nói.

Đại diện báo Tiền Phong cũng cảm ơn Ban quản lý sân về sự chuẩn bị và hỗ trợ ở mùa giải trước. “Legend Valley Country Club đã chuẩn bị điều kiện sân bãi chu đáo và hỗ trợ rất tốt công tác hậu cần năm ngoái. Sự phối hợp trách nhiệm của sân góp phần quan trọng giúp giải diễn ra thành công trong lần đầu tổ chức. Qua buổi khảo sát và làm việc lần này, Ban tổ chức mong muốn cùng sân tiếp tục hoàn thiện các khâu chuyên môn, hậu cần và truyền thông, để Tiền Phong Golf Championship 2026 có chất lượng tổ chức tốt hơn, đồng thời tiếp tục lan tỏa ý nghĩa của giải đấu và hỗ trợ các tài năng trẻ Việt Nam”, ông Nam chia sẻ.

Legend Valley Country Club vừa đưa 18 hố Canyon Course vào vận hành ngày 10/10/2026, hoàn thiện tổ hợp 36 hố gồm Rose Course và Canyon Course. Việc sân mới đi vào hoạt động là một trong những nội dung được hai bên tính đến khi rà soát phương án khai thác cả hai sân cho giải năm nay.

Đại diện sân Legend Valley Country Club cho biết, lần đầu đăng cai giải năm 2025 là dấu mốc đáng nhớ với sân. “Đây là cơ hội để chúng tôi phối hợp cùng báo Tiền Phong tổ chức giải đấu có ý nghĩa với cộng đồng golf và các tài năng trẻ. Từ những kinh nghiệm tích lũy từ mùa giải trước, chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát điều kiện sân bãi, công tác vận hành và dịch vụ, hướng tới một mùa giải 2026 chu đáo, chuyên nghiệp và để lại nhiều cảm xúc cho các golfer”.

Buổi khảo sát ngày 14/10 giúp hai bên đánh giá điều kiện thực tế, xác định những đầu việc cần ưu tiên và tiếp tục hoàn thiện kế hoạch phối hợp. Kinh nghiệm từ mùa giải 2025 cùng phương án khai thác hai sân được kỳ vọng tạo nền tảng để Tiền Phong Golf Championship 2026 diễn ra chuyên nghiệp, ghi dấu ở cột mốc 10 năm giải đấu ra đời.