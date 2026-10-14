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Sóng gió bủa vây chủ tịch FIFA Infantino

Hương Ly

TPO - Chủ tịch Gianni Infantino phải giải trình về khoản thu nhập bất thường 1,76 triệu USD trong cuộc họp của Hội đồng FIFA dự kiến tổ chức vào ngày mai.

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Các thành viên trong Hội đồng FIFA sẽ chất vấn gay gắt với Chủ tịch Gianni Infantino về cáo buộc liên quan đến việc ông không kê khai minh bạch khoản tiền khoảng 1,76 triệu USD, được cho là "mức lương thứ hai" của người đứng đầu FIFA.

Cuộc họp quan trọng của các quan chức cấp cao bóng đá thế giới diễn ra vào ngày 15/10, trong bối cảnh FIFA liên tục phủ nhận mọi hành vi sai trái liên quan đến thu nhập vượt ngoài mức lương 4 triệu bảng mà ông Infantino nhận được trong năm 2024.

Sự việc bắt nguồn từ các hồ sơ của Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) mới được công bố. Những tài liệu này tiết lộ một công ty con của FIFA, chịu trách nhiệm điều hành kỳ World Cup 2026, đã trả cho ông Infantino khoản tiền 1,76 triệu USD. Tuy nhiên, khoản tiền khổng lồ này lại nằm ngoài báo cáo tài chính thường niên của FIFA.

Theo tài liệu chính thức được FIFA công bố trước đó, thu nhập của ông Infantino trong năm 2024 được ghi nhận ở mức 4,27 triệu franc Thụy Sĩ (tương đương 5,14 triệu USD). Sự bất nhất này làm dấy lên làn sóng hoài nghi, đặc biệt khi quy chế của FIFA quy định rất rõ ràng rằng "mức thù lao cá nhân của chủ tịch FIFA... phải được công khai minh bạch".

Tờ The Times phanh phui vấn đề liên quan đến Chủ tịch Infantino. Sau đó, truyền thông thế giới đồng loạt dẫn lại bài viết chấn động của The Times.

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Infantino đối mặt loạt bê bối, phải giải trình trước Hội đồng FIFA.

Trước sức ép từ dư luận và các thành viên Hội đồng, FIFA phải lên tiếng và khẳng định chỉ trả một khoản lương cho Infantino. Trong thông cáo chính thức gửi đến truyền thông, FIFA cho hay: “FIFA không trả lương thứ hai cho chủ tịch và tuân thủ mọi yêu cầu báo cáo liên quan đến thù lao. Khoản thù lao hàng năm của chủ tịch FIFA, cũng như các quyền lợi hợp đồng khác, đều do tiểu ban thù lao độc lập quyết định”.

Cơ quan này cũng nhấn mạnh các tài khoản của FIFA luôn được kiểm toán độc lập và mọi tờ khai đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về thuế tại Thụy Sĩ, Mỹ cũng như các quốc gia khác.

Tuy nhiên, sóng gió bủa vây ông Gianni Infantino không chỉ dừng lại ở vấn đề tài chính. Cuộc họp tới đây với 36 thành viên Hội đồng được đánh giá là thời khắc căng thẳng nhất mà ông phải đối mặt, nơi hàng loạt tranh cãi trong năm qua sẽ được đưa ra mổ xẻ.

Bà Debbie Hewitt, nữ chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đồng thời là phó chủ tịch FIFA, dự kiến sẽ lên tiếng mạnh mẽ nhắm vào Infantino. Trước đó, bà gửi thư yêu cầu ông Infantino công bố toàn bộ tài liệu và hồ sơ liên quan đến kế hoạch bán 20% cổ phần World Cup từng bị hủy bỏ, cũng như quyết định đình chỉ tấm thẻ đỏ của tiền đạo Folarin Balogun tại World Cup 2026.

Một chủ đề nhạy cảm khác sẽ được mổ xẻ ở cuộc họp là giải thưởng Hòa bình gây tranh cãi của FIFA. Ông Infantino sẽ rơi vào tình thế khó xử khi đến nay chưa đưa ra đề cử nào về giải thưởng Hòa bình của FIFA, sau khi tự ý trao giải thưởng thường niên lần thứ nhất cho Donald Trump vào tháng 12 năm ngoái.

Tranh cãi càng leo thang khi xuất hiện thông tin FIFA đã ký hợp đồng thuê văn phòng dài hạn đắt đỏ tại Tháp Trump ở Manhattan. Báo chí Mỹ đưa tin chính ông Infantino là người thúc đẩy thỏa thuận thuê văn phòng ở tầng 17, kéo dài hơn 7 năm với trị giá khoảng 4 triệu USD, nhưng trên thực tế khu văn phòng này lại thường xuyên bị bỏ trống.

Bất chấp hàng loạt rắc rối và những chỉ trích dữ dội xung quanh, khả năng cao Gianni Infantino vẫn sẽ tái đắc cử chức chủ tịch mà không gặp phải đối thủ cạnh tranh nào. Michele Kang, chủ sở hữu câu lạc bộ nữ London City Lionesses, nằm trong danh sách các ứng cử viên tiềm năng có thể tranh cử với Infantino.

Tuy nhiên, tính đến hiện tại, chưa có bất kỳ ứng viên chính thức nào được đệ trình lên FIFA để tranh cử với Infantino, trước hạn chót vào ngày 18/11. Theo quy định hiện hành, bất kỳ ứng viên nào muốn tham gia tranh cử đều phải nhận được sự đề cử chính thức từ ít nhất 5 liên đoàn bóng đá quốc gia.

Việc Infantino có giữ được ghế chủ tịch FIFA hay không sẽ được quyết định phần lớn trong cuộc họp ngày mai - tâm điểm đang thu hút sự chú ý của cả thế giới bóng đá.

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