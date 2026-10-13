Cơ hội nào cho những ngôi sao Thường Châu tại Asian Cup 2027?

TPO - Từng đưa bóng đá Việt Nam đến gần ngôi vô địch U23 châu Á, thế hệ Thường Châu 2018 đã trải qua gần một thập kỷ với những ngã rẽ khác nhau. Trước Asian Cup 2027, người vẫn là trụ cột, người đứng trước cơ hội trở lại, nhưng cũng có những cái tên gần như chắc chắn lỡ hẹn.

Những người hùng vẫn nhận được nhiều kỳ vọng

Tháng 1/2018, U23 Việt Nam làm nên kỳ tích tại Trung Quốc với ngôi á quân châu Á. Quang Hải, Công Phượng, Duy Mạnh, Xuân Trường, Đoàn Văn Hậu, Văn Toàn, Xuân Mạnh hay Nguyễn Thành Chung từ đó trở thành những gương mặt tiêu biểu của một thế hệ đặc biệt. Gần 9 năm sau, họ vẫn còn khả năng đóng góp cho đội tuyển, nhưng không phải ai cũng có cùng triển vọng hướng tới Asian Cup 2027.

Cái chân trái ma thuật của Quang Hải vẫn có thể tạo ra khác biệt cho đội tuyển Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải vẫn là cái tên đáng chú ý nhất. Tiền vệ sinh năm 1997 đã cùng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup các năm 2018, 2024 và 2026, đồng thời giữ kỷ lục về số lần khoác áo đội tuyển với 88 trận. Anh cũng là một trong những cầu thủ có khả năng tạo khác biệt bằng những đường chuyền quyết định và các pha dứt điểm từ cái chân trái ma mị.

Việc Quang Hải không thể cùng đội tuyển dự FIFA ASEAN Cup 2026 là do chấn thương cổ chân trái và dấu hiệu quá tải sau thời gian thi đấu liên tục cho CLB Công an Hà Nội (CAHN) lẫn đội tuyển. Sau khi Quang Hải rời đội tuyển, phía CAHN cũng xác nhận anh chủ động xin rút lui để điều trị, tránh nguy cơ chấn thương tái phát.

Với Quang Hải, vấn đề lớn nhất không phải tuổi tác hay năng lực chuyên môn mà là khả năng duy trì thể trạng. Nếu hồi phục tốt và trở lại phong độ quen thuộc, anh vẫn là cái tên có khả năng cao sẽ góp mặt ở Asian Cup 2027. Đội tuyển Việt Nam cần những cầu thủ có khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp và tạo đột biến trước đối thủ mạnh, còn Quang Hải vẫn sở hữu những phẩm chất ấy.

Nguyễn Thành Chung cũng là trường hợp có cơ hội rõ rệt, đặc biệt khi nhìn vào vai trò của anh ở hàng phòng ngự. Trung vệ Hà Nội FC đá chính cả 8 trận trong hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026, trong đó có 7 trận thi đấu trọn 90 phút. Thành Chung không chỉ đem lại khả năng tranh chấp mà còn có kinh nghiệm chỉ huy hàng phòng ngự, bọc lót cho các đồng đội và phát động tấn công.

Sau khi trở về CLB, Thành Chung tiếp tục thi đấu nhưng phải rời sân sau hiệp một trận gặp SLNA ngày 12/9, khi Hà Nội FC thua 1-4. Đến ngày 21/9, VFF thông báo anh không thể tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương.

Thành Chung đã đá chính cả 8 trận của đội tuyển Việt Nam trên hành trình vô địch Hyundai ASEAN Cup.

Sự vắng mặt của Thành Chung khiến hàng thủ đội tuyển mất đi một phương án giàu kinh nghiệm. Tại giải đấu này, Việt Nam để thủng lưới 4 bàn ở vòng bảng FIFA ASEAN Cup, trong đó có hai bàn trước đối thủ xếp hạng 197 FIFA là Pakistan. Tất nhiên, không thể quy toàn bộ những bàn thua ấy cho việc thiếu một trung vệ, nhưng nó cho thấy bài toán tổ chức phòng ngự sẽ phức tạp hơn nhiều khi vắng Thành Chung.

Bùi Hoàng Việt Anh, Adou Minh hay Khổng Minh Gia Bảo đều có những thế mạnh riêng. Song không dễ để đội tuyển Việt Nam thay thế được một cầu thủ đã tích lũy nhiều năm thi đấu quốc tế và có khả năng dẫn đắt hàng phòng ngự như Thành Chung,

Nếu hồi phục tốt, Thành Chung vì thế vẫn có cơ sở để trở lại nhóm lựa chọn ưu tiên của HLV Kim Sang-sik. Với anh, thách thức lớn nhất lúc này là thể trạng, chứ không phải khả năng cạnh tranh về chuyên môn. Dự Asian Cup 2027 là mục tiêu khả thi, nhưng đội tuyển cần một Thành Chung đủ khỏe để thi đấu với cường độ cao.

Những trụ cột mà thầy Kim khó bỏ qua

Phạm Xuân Mạnh không có hào quang truyền thông như nhiều đồng đội, nhưng lại là mẫu cầu thủ có giá trị thực tế rất cao trong đội hình. Khả năng đảm nhiệm nhiều vị trí phòng ngự giúp anh trở thành phương án hữu ích khi HLV Kim Sang-sik cần điều chỉnh cách bố trí nhân sự.

Trong bối cảnh hàng thủ Việt Nam cần tăng tính ổn định, sự đa năng của Xuân Mạnh là lợi thế đáng kể. Anh không nhất thiết phải chiếm một vị trí cố định mới có cơ hội dự Asian Cup; điều quan trọng là duy trì phong độ ở CLB và đáp ứng được yêu cầu mỗi khi được trao cơ hội. Trên thực tế, Xuân Mạnh vẫn ra sân đều đặn cho Hà Nội FC ở LPBank-V.League 2026/27 và vừa cùng đồng đội giành thắng lợi 1-0 trước Bắc Ninh cuối tuần qua.

Sự đa năng của Xuân Mạnh là phẩm chất rất quan trọng với những giải đấu khắc nghiệt như Asian Cup.

Xuân Mạnh có triển vọng tích cực trong cuộc đua tới Asian Cup 2027, bởi anh vừa sở hữu kinh nghiệm dạn dày, vừa phù hợp với nhu cầu sử dụng những cầu thủ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò. Nếu không gặp vấn đề về thể trạng, hậu vệ người Nghệ An hoàn toàn có thể tiếp tục nằm trong danh sách của thầy Kim.

Đoàn Văn Hậu cũng xứng đáng được nhìn nhận có cơ hội khá tích cực. Sau hơn hai năm điều trị chấn thương, hậu vệ sinh năm 1999 trở lại đội tuyển và đá chính trong trận gặp Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 3, rồi tiếp tục được sử dụng ở Hyundai ASEAN Cup 2026.

Nhưng ngày 10/9, ở vòng 2 V.League, anh nhận thẻ đỏ trực tiếp, chiếc thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp ở giải quốc nội, sau pha vào bóng nguy hiểm với Doãn Ngọc Tân của Thể Công Viettel, khiến đối thủ phải nghỉ 3 đến 4 tuần. Văn Hậu bị treo giò 4 trận và sau đó, không có tên trong danh sách 23 cầu thủ dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Việc Văn Hậu không được triệu tập diễn ra ngay sau án kỷ luật, dù chưa đủ căn cứ để khẳng định đây là nguyên nhân duy nhất, vẫn là một lý do khiến anh chưa tạo ra cảm giác chắc chắn như Quang Hải hay Thành Chung khi nói về triển vọng dự Asian Cup.

Văn Hậu vẫn sở hữu những phẩm chất toàn diện mà khó hậu vệ cánh trái nào của Việt Nam có được.

Nhưng nhìn chung, Văn Hậu vẫn có năng lực để cạnh tranh suất dự Asian Cup 2027, kể cả ở vị trí trung vệ lệch trái nếu HLV Kim Sang-sik cần điều chỉnh hàng thủ. Điều kiện tiên quyết là anh phải duy trì nhịp thi đấu ổn định, tránh những sự cố khiến quá trình tích lũy phong độ bị gián đoạn.

Và những cái tên gần như chắc chắn lỗi hẹn

Trái ngược với những trường hợp trên, Đỗ Duy Mạnh gần như chắc chắn lỡ hẹn với Asian Cup 2027. Trung vệ của Hà Nội FC đã phẫu thuật sụn chêm đầu gối trái tại Mỹ đầu tháng 9 và cần khoảng 6-9 tháng để hồi phục. Anh không thi đấu kể từ cuối tháng 4, không được đăng ký ở lượt đi V.League 2026/27 và đã phải rút lui khỏi kế hoạch của đội tuyển trước ASEAN Cup 2026.

Với thời gian hồi phục dự kiến như vậy, khả năng Duy Mạnh kịp trở lại để dự Asian Cup vào tháng 1/2027 là rất thấp. Đây là tổn thất đáng kể cho đội tuyển, bởi anh từng đảm nhiệm vai trò thủ lĩnh hàng thủ và có kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn. Nhưng trong trường hợp này, kinh nghiệm không thể bù đắp cho một chấn thương cần nhiều tháng điều trị. Duy Mạnh vì thế có thể là gương mặt tiêu biểu của thế hệ Thường Châu phải làm khán giả tại Asian Cup 2027.

Duy Mạnh vẫn đang trong quá trình điều trị chấn thương.

Những cầu thủ khác của thế hệ Thường Châu cũng đang đối diện những ngã rẽ riêng. Trần Đình Trọng vẫn có thể chơi những trận quan trọng ở cấp CLB, nhưng chấn thương kéo dài và sự cạnh tranh ở hàng trung vệ khiến cơ hội của anh khó khăn hơn. Khi Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Adou Minh và các phương án trẻ như Phạm Lý Đức cùng cạnh tranh, Đình Trọng cần chứng minh khả năng duy trì thể trạng và phong độ ổn định mới có thể nghĩ đến suất dự Asian Cup.

Tương tự Duy Mạnh là Bùi Tiến Dũng. Chấn thương khiến trung vệ của Thể Công-Viettel, dự kiến cần thêm khoảng ba tháng để trở lại. Nhưng ngay cả khi kịp bình phục, anh vẫn phải cạnh tranh khó nhọc với một nhóm trung vệ đông đảo đang thể hiện được năng lực tại đội tuyển.

Vũ Văn Thanh cũng không còn dễ dàng có vị trí ở hành lang phải, khi Trương Tiến Anh đã tạo được chỗ đứng nhờ khả năng lên công về thủ và những quả tạt có chất lượng. Từ đầu mùa LPBank-V.League 2026/27, Tiến Anh đã ra sân cả 3 trận cho Ninh Bình và đóng góp 1 kiến tạo trong thắng lợi 2-1 trước Thanh Hóa. Trong khi đó, Văn Thanh chưa đá phút nào cho CAHN và phải làm “kép phụ” cho Kevin Phạm Ba.

Bản thân cầu thủ Việt kiều này cũng là một rào cản đối với con đường trở lại đội tuyển của Văn Thanh. Thể hình, thể lực và khả năng tranh chấp của Phạm Ba được đánh giá cao, đem đến thêm một phương án cho ban huấn luyện ở hành lang phải.

Asian Cup 2027 là thử thách lớn hơn nhiều so với sân chơi Đông Nam Á. Việt Nam nằm ở bảng E cùng những đối thủ mạnh là Hàn Quốc, UAE và Yemen, vì vậy HLV Kim Sang-sik cần những cầu thủ vừa có năng lực chuyên môn, vừa đủ thể trạng để duy trì cường độ thi đấu cao.

Đấy cũng là thách thức với Văn Toàn. Tiền đạo của Nam Định chưa được ra sân phút nào ở mùa bóng 2026/27 sau khi có màn trở lại khá nhạt nhòa từ lúc bình phục chấn thương cuối mùa trước. Nếu không sớm tìm lại nhịp thi đấu, Văn Toàn sẽ rất khó chen chân vào cuộc cạnh tranh suất lên tuyển.

Hai gương mặt Thường Châu nổi bật khác là Xuân Trường và Công Phượng cũng đang vất vả tìm chỗ đứng tại CLB. Xuân Trường mới có 3 lần vào sân từ ghế dự bị cho Đồng Nai ở LPBank-V.League 2026/27, với tổng cộng 31 phút thi đấu. Công Phượng khá hơn, có 127 phút tại giải đấu số một Việt Nam mùa này, nhưng chưa ghi bàn nào cho Đồng Nai.

Xuân Trường (thứ hai từ phải sang) và Công Phượng vẫn được yêu mến, nhưng tình cảm đó chưa đủ để giúp họ cạnh tranh suất dự Asian Cup 2027.

Tiền đạo xứ Nghệ mới ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo ở thắng lợi 4-3 trước đội hạng Nhất Aurora Saigon. Thành tích ấy chưa đủ tạo lợi thế rõ rệt cho Công Phượng trong cuộc cạnh tranh suất lên tuyển, nhất là khi HLV Kim Sang-sik còn có những lựa chọn như Xuân Son, Đình Bắc, các tiền đạo trẻ Williams Minh Hoàng, Thanh Nhàn, Văn Thuận và những phương án nhập tịch như Tài Lộc, Olaha Mạnh Đức.

Xuân Trường và Công Phượng vẫn cần thêm thời gian thi đấu để chứng minh khả năng trở lại. Với Tuấn Anh, một cầu thủ cùng thế hệ nhưng không trực tiếp tham dự VCK U23 châu Á 2018, cơ hội cũng phụ thuộc vào việc tìm được vị trí ổn định tại CLB. Mà điều này rất khó cho Tuấn Anh khi anh mới chỉ có chưa đầy 20 phút ra sân cho Nam Định kể từ đầu mùa LPBank-V.League năm nay.

Thành công năm 2018 vẫn là dấu mốc khiến thế hệ Xuân Trường, Công Phượng luôn được người hâm mộ yêu mến. Nhưng để trở lại đội tuyển và hướng tới Asian Cup 2027, họ cần nhiều hơn ký ức về Thường Châu: đó là thể trạng tốt, phong độ đủ thuyết phục và cơ hội thi đấu thường xuyên trong những tháng còn lại trước khi thầy Kim chốt danh sách dự giải.