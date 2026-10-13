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HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản trở thành ứng viên hàng đầu dẫn dắt đội tuyển Malaysia

Đặng Lai

TPO - Trong bối cảnh Tan Cheng Hoe vẫn chỉ đảm nhận vai trò HLV tạm quyền, những tin đồn về việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tìm kiếm một thuyền trưởng ngoại đẳng cấp, đặc biệt là cái tên Hajime Moriyasu từ đội tuyển Nhật Bản, đang khiến dư luận xôn xao.

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Nguyên nhân xuất phát từ tham vọng dài hạn của FAM trong việc chuẩn bị lực lượng cho các chiến dịch lớn như vòng loại World Cup 2030 và Asian Cup 2031. Sau khi công bố ban chấp hành mới, FAM đã công khai kế hoạch tuyển mộ một nhà cầm quân ngoại quốc nhằm phục vụ cho kế hoạch.

Tham vọng của FAM có lẽ là lý do khiến ông Tan Cheng Hoe vẫn chỉ cầm quân đội tuyển theo “chế độ” tạm quyền dù những gì ông thể hiện ở ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026 là khá ấn tượng so với nguồn lực và vị thế hiện tại của bóng đá Malaysia.

Kế hoạch FAM chiêu mộ Moriyasu càng được củng cố trong bối cảnh hợp đồng của vị HLV này với LĐBĐ Nhật Bản chỉ còn hạn đến hết Asian Cup 2027. Sau chiến dịch trên đất Saudi Arabia, gần như chắc chắn ông sẽ rời đi để tìm kiếm thử thách mới.

Chủ tịch FAM, Ab Ghani Hassan đã lên tiếng để làm rõ tình hình. Trả lời phóng viên trên đài Astro Arena, người đứng đầu bóng đá Malaysia khẳng định cho đến thời điểm hiện tại, FAM chưa hề có bất kỳ cuộc thảo luận cụ thể nào liên quan đến ông Hajime Moriyasu hay động thái tiếp cận nào tương tự. “Tại FAM, chúng tôi vẫn chưa có động thái cụ thể nào. Vấn đề này sẽ được thảo luận kỹ càng”, chủ tịch FAM nói.

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Ông Tan Cheng Hoe dẫn dắt đội tuyển Malaysia trong 2 giải đấu vừa qua đều dưới tư cách tạm quyền

Nhưng ông Ab Ghani Hassan vẫn khẳng định quyết tâm chiêu mộ HLV ngoại quốc. FAM tin rằng một HLV nước ngoài sẽ mang lại nhiều giá trị hơn.

“Chúng tôi ghi nhận rằng các HLV nước ngoài sẽ mang đến chuyên môn và kinh nghiệm giá trị. Bản thân chúng tôi cũng mong muốn đạt được kết quả tốt. Nếu một HLV trong nước có thể mang lại điều đó, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với họ. Nhưng nếu cảm thấy nhất thiết phải có HLV nước ngoài, chúng tôi sẽ cân nhắc. Đây không phải là quyết định do một mình tôi đưa ra, Ban chấp hành sẽ cùng thảo luận và cân nhắc những ứng viên đề xuất”, vị quan chức này cho biết.

Bóng đá Malaysia đang chia thành 2 luồng quan điểm. Một nửa tin tưởng rằng với kết quả thực tế trên sân, Tan Cheng Hoe xứng đáng nhận được một bản hợp đồng chính thức và sự tin tưởng dài hạn. Nửa còn lại vẫn khao khát một làn gió mới từ một nhà cầm quân nước ngoài có tầm vóc quốc tế để tạo ra bước nhảy vọt về đẳng cấp. Trong vòng 3 tháng từ nay đến khi ông Hajime Moriyasu chính thức định đoạt tương lai ở đội tuyển Nhật Bản, có lẽ FAM sẽ chọn được ứng viên cuối cùng.

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#HLV ngoại #Malaysia #Hajime Moriyasu #FAM #bóng đá Malaysia #tuyển quốc gia #Nhật Bản #Moriyasu

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