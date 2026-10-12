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DP World Tour 'siết cửa' với golfer LIV Golf từ mùa giải 2027

Trọng Đạt

TPO - DP World Tour yêu cầu các golfer lựa chọn hệ thống giải đấu họ dự định tham gia trong năm tới. Những người có kế hoạch thi đấu tại LIV Golf sẽ không được chấp nhận tư cách thành viên DP World Tour trong mùa giải 2027.

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Tyrrell Hatton là một trong số ít golfer từng thi đấu ở cả DP World Tour lẫn LIV Golf.

“Các golfer cần phải lựa chọn”, Guy Kinnings, Giám đốc điều hành DP World Tour, chia sẻ. “Chúng tôi có những quy định để bảo vệ hệ thống giải đấu và mọi thành viên đều phải tuân thủ. Những golfer không sẵn sàng chấp hành thì không nên tìm cách gia nhập hệ thống này”.

Chỉ thành viên DP World Tour mới đủ điều kiện đại diện đội châu Âu tại Ryder Cup. Những mùa giải trước, một số golfer hàng đầu, trong đó có Jon Rahm và Tyrrell Hatton, được cấp quyền miễn trừ có điều kiện để thi đấu ở cả DP World Tour lẫn LIV Golf.

Năm nay, các golfer phải khai báo dự định thi đấu ở hệ thống nào trong mùa giải tới. Câu trả lời sẽ được DP World Tour cân nhắc khi quyết định tư cách thành viên của họ. Nếu một golfer không khai báo ý định dự LIV Golf nhưng sau đó vẫn tham gia giải đấu này, DP World Tour có thể xem đó là căn cứ chấm dứt tư cách thành viên.

Khoảng 15 golfer LIV Golf, trong đó có Rahm, Hatton, Victor Perez và Tom McKibbin, hiện có tư cách thi đấu tại DP World Tour thông qua một trong các hạng mục thành viên.

Những golfer khác như Joaquin Niemann và Thomas Pieters không có tư cách này, nên phải tham dự vòng loại hoặc ký thỏa thuận để được mời dự một số giải. Tuy nhiên, DP World Tour sẽ chỉ ký những thỏa thuận như vậy, với các golfer không có kế hoạch thi đấu tại LIV Golf trong tương lai.

Hạn đăng ký thành viên DP World Tour mùa giải tới là ngày 16/11. Trong khi đó, theo quy trình tái cơ cấu do tòa án giám sát, LIV Golf cần ký hợp đồng với các golfer trước ngày 25/10.

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Jon Rahm tuyên bố sẽ không tiếp tục thi đấu tại LIV Golf.

LIV Golf đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 vào tháng 9, sau khi Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia rút khoản tài trợ trị giá nhiều tỷ USD. Tuần trước, giải đấu cho biết đã huy động được 300 triệu USD từ BC Partners Credit để tìm cách duy trì hoạt động trong năm 2027.

Ted Goldthorpe, người đứng đầu BC Partners Credit, nói rằng ông “tin tưởng” LIV Golf sẽ có đủ số lượng golfer nòng cốt để tiếp tục. Tuy nhiên, Rahm, chủ nhân hai danh hiệu major, đã tuyên bố sẽ không thi đấu tại LIV Golf.

Các luật sư đại diện cho một số golfer khác, trong đó có những nhà vô địch major Bryson DeChambeau và Cameron Smith, đã đề nghị tòa án làm rõ liệu việc từ chối ký hợp đồng có được xem là “chấm dứt hợp đồng” hay không. Câu trả lời có thể giúp các golfer thảo luận về tương lai với những bên thứ ba.

DP World Tour từng cấp quyền miễn trừ có điều kiện cho 9 golfer LIV Golf mùa giải năm nay. Tuy nhiên, thay đổi trong năm 2027 chủ yếu xuất phát từ đề nghị của LIV Golf về việc trao cổ phần trong tương lai cho các golfer. DP World Tour cho rằng hình thức này không phù hợp với mô hình giải đấu dựa trên hội viên của họ.

Quyết định được đưa ra trong lúc liên minh chiến lược giữa DP World Tour và PGA Tour đang được đàm phán. Động thái này có thể giúp DP World Tour củng cố vị thế trong các cuộc thảo luận. Richard Bland hiện là golfer duy nhất công khai bày tỏ mong muốn thi đấu tại LIV Golf 2.0.

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#DP World Tour #LIV Golf #golfer #thi đấu #chấm dứt hợp đồng #Ryder Cup #tư cách thành viên

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