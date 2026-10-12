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Thể thao

FC Pro Champions Cup 2026: Hai đại diện Việt Nam sẵn sàng vươn tầm, ghi dấu trên đấu trường quốc tế

P.V

FC Pro Champions Cup 2026 – giải đấu quốc tế danh giá nhất năm của bộ môn FC Online – sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 13/10 đến 18/10/2026 tại Hàn Quốc, quy tụ 12 đội tuyển hàng đầu đến từ bốn khu vực: Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan. Đại diện cho Việt Nam tại giải đấu năm nay là NK FC Online và TA Global, hai đội tuyển xuất sắc nhất FVPL Summer 2026, mang theo khát vọng vươn tầm và ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế.

Hai đại diện Việt Nam mang khát vọng vươn tầm, ghi dấu

FC Pro Champions Cup 2026 đánh dấu sự trở lại của một trong những sân chơi quốc tế được mong đợi nhất năm của FC Online, nơi các đội tuyển hàng đầu cùng tranh tài để khẳng định vị thế và hướng đến danh hiệu vô địch.

Tại giải đấu năm nay, Việt Nam sẽ có hai đại diện chính thức là NK FC Online (NK) và TA Global (TAG). Cả hai vừa khép lại hành trình FVPL Summer 2026 với những thành tích nổi bật, sẵn sàng bước vào thử thách mới trước các đối thủ quốc tế.

NK FC Online – Bản lĩnh nhà vô địch, khát vọng chinh phục đỉnh cao

Bước đến FC Pro Champions Cup 2026 với tư cách đương kim vô địch FVPL Summer 2026, NK FC Online tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những đội tuyển hàng đầu Việt Nam. Sở hữu đội hình chất lượng cùng bản lĩnh được tôi luyện qua các giải đấu lớn, NK được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy phong độ và tinh thần thi đấu của nhà vô địch để cạnh tranh với những đối thủ mạnh nhất khu vực.

Đội hình NK FC Online gồm bốn tuyển thủ: NamThi, LHAT, Endyy và ThànhMan.

TA Global – Lần đầu bước ra đấu trường quốc tế, sẵn sàng tạo dấu ấn riêng

Trong khi đó, TA Global – Á quân FVPL Summer 2026 – sẽ có lần đầu tiên góp mặt tại một giải đấu quốc tế. Sau hành trình thi đấu đầy nỗ lực tại đấu trường quốc nội, TA Global đứng trước cơ hội thử sức với những đội tuyển hàng đầu khu vực, qua đó khẳng định năng lực và bản lĩnh của mình.

Với đội hình gồm LieTa, Lucero, Tabi và Calm1, TA Global mang đến FC Pro Champions Cup 2026 tinh thần quyết tâm cùng khát khao tạo nên dấu ấn đáng nhớ trong lần đầu tiên bước ra sân chơi quốc tế.

Hai đội tuyển, hai hành trình khác nhau nhưng cùng chung một mục tiêu: VƯƠN TẦM, GHI DẤU – khẳng định sức mạnh và vị thế của FC Online Việt Nam trên bản đồ Esports quốc tế.

Cuộc tranh tài của 12 đội tuyển FC Online hàng đầu khu vực

FC Pro Champions Cup 2026 quy tụ 12 đội tuyển xuất sắc đến từ bốn khu vực có nền FC Online phát triển mạnh mẽ gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam.

Với sự góp mặt của những đội tuyển giàu kinh nghiệm cùng nhiều tuyển thủ tài năng, FC Pro Champions Cup 2026 hứa hẹn mang đến những cuộc đối đầu hấp dẫn, nơi kỹ năng cá nhân, chiến thuật và bản lĩnh thi đấu sẽ là những yếu tố quyết định trong cuộc đua đến ngôi vương.

FC Pro Champions Cup 2026 quy tụ 12 đội tuyển xuất sắc đến từ bốn khu vực có nền FC Online phát triển mạnh mẽ gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam.

Với sự góp mặt của những đội tuyển giàu kinh nghiệm cùng nhiều tuyển thủ tài năng, FC Pro Champions Cup 2026 hứa hẹn mang đến những cuộc đối đầu hấp dẫn, nơi kỹ năng cá nhân, chiến thuật và bản lĩnh thi đấu sẽ là những yếu tố quyết định trong cuộc đua đến ngôi vương.

Danh sách 12 đội tuyển tham dự FC Pro Champions Cup 2026:

Quốc gia
Đội tuyển
Việt Nam
NK FC Online
TA Global
Trung Quốc
Zhengzhou Alpha Electronic Gaming
SCMJ E-Sports Club
SUZHOU GAOTIE GAMING ESPORT TEAM
Hàn Quốc
T1
GEN CITY
DN SOOPers
KT ROLSTER
Thái Lan
ADVICE Esports
Triple W
Made in Thailand

Lịch trình giải đấu FC Pro Champions Cup 2026

FC Pro Champions Cup 2026 sẽ chính thức diễn ra trong 6 ngày liên tiếp, từ 13/10 đến 18/10/2026, với hai giai đoạn thi đấu chính: Vòng Bảng (13–15/10) và Vòng Playoffs (16–18/10).

Trong ba ngày đầu tiên, các đội tuyển sẽ bước vào Vòng Bảng để cạnh tranh cơ hội đi tiếp. Những đội tuyển xuất sắc vượt qua giai đoạn này sẽ tiến vào Vòng Playoffs, nơi từng trận đấu đều mang tính quyết định trên hành trình chinh phục danh hiệu vô địch.

Đặc biệt, ngày thi đấu cuối cùng 18/10/2026 sẽ là thời điểm xác định nhà vô địch FC Pro Champions Cup 2026, khép lại hành trình tranh tài giữa những đội tuyển FC Online hàng đầu khu vực.

Lịch thi đấu chi tiết:

VÒNG ĐẤU
NGÀY THI ĐẤU
THỜI GIAN THI ĐẤU
VÒNG BẢNG
13-15/10
15:00
VÒNG TỨ KẾT
16/10
15:00
VÒNG BÁN KẾT
17/10
15:00
VÒNG CHUNG KẾT
18/10
15:00

Kênh phát sóng

Bắt đầu từ ngày 13/10/2026, người hâm mộ có thể theo dõi những diễn biến hấp dẫn của FC Pro Champions Cup 2026 thông qua livestream trên các kênh phát sóng chính thức của FC Online Việt Nam và các đối tác phát sóng.

Đừng quên theo dõi Fanpage FC Online Esports Vietnam tại https://www.facebook.com/FCOnlineEsportsVN để cập nhật lịch thi đấu, kết quả và những thông tin mới nhất về hành trình của hai đại diện Việt Nam tại giải đấu.

#FC Pro Champions Cup #Việt Nam #NK FC Online #TA Global #Esports #FVCPL #quốc tế

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