HLV Liverpool chỉ trích trọng tài sau trận thua đậm Man City

HLV Andoni Iraola.

Trận đấu giữa Man City và Liverpool tại Anfield diễn ra khá cân bằng cho đến khi Gravenberch nhận thẻ vàng thứ hai vì phạm lỗi với Jérémy Doku. Trước đó, tiền vệ người Hà Lan cũng bị phạt thẻ sau một pha va chạm khá nhẹ với Elliot Anderson.

Chỉ ba phút sau khi Gravenberch bị truất quyền thi đấu, Erling Haaland ghi bàn mở tỷ số cho Man City. Doku và Rayan Cherki ghi thêm bàn, giúp Man City giành chiến thắng đậm 3-0.

“Chúng tôi đã chơi hai trận đấu khác nhau: một trận trước khi có thẻ đỏ và một trận từ lúc thẻ đỏ được rút ra cho đến khi kết thúc", HLV Andoni Iraola nói sau trận đấu. "Tôi nghĩ trong 62 phút đầu tiên, trước khi có thẻ đỏ, chúng tôi là đội chơi tốt hơn. Sau đó, rõ ràng họ chơi tốt hơn và ghi bàn".

“Hôm nay các cầu thủ xứng đáng được ghi nhận, bởi họ đã cống hiến tất cả. Họ đã làm hết sức mình. Tôi cũng nghĩ các CĐV hôm nay thật tuyệt vời: trước, trong và sau trận. Bầu không khí và cảm xúc mà chúng tôi có cho đến thời điểm đó cũng rất tốt. Có lẽ đó là thời điểm hay nhất của chúng tôi, khi chúng tôi tạo ra cơ hội và chơi tích cực. Dĩ nhiên, khi cuối cùng thua 0-3 thì những điều ấy chẳng còn nhiều ý nghĩa, nhưng tôi nghĩ chúng vẫn quan trọng", HLV Andoni Iraola chia sẻ.

HLV Liverpool cho rằng các quyết định của trọng tài đã ảnh hưởng tới kết quả trận đấu. Ông nói: “Tôi nghĩ pha phạm lỗi đầu tiên của Ryan không đáng bị phạt thẻ vàng. Trong những trận đấu kiểu này, đó chỉ là một pha giẫm lên ngón chân cái, hay một lỗi nhỏ nào đó. Trọng tài thậm chí không thổi phạt ngay. Ông ấy cho trận đấu tiếp tục, theo tôi là vậy, Elliot Anderson đi thêm vài bước rồi quyết định ngã xuống. Tôi không hiểu vì sao sau đó trọng tài lại rút thẻ vàng, bởi đây không phải tình huống cần áp dụng luật lợi thế.

“Ngay đầu trận còn có thẻ vàng dành cho Ronald. Tôi biết cậu ấy phàn nàn, có những cử chỉ như vậy. Nhưng trong những trận đấu kiểu này, nếu sau tình huống Marc Guéhi để bóng chạm tay mà ông lại phạt Ronald vì phàn nàn thì…”, HLV Andoni Iraola nhấn mạnh.

Trận đấu rạng sáng nay là trận đầu tiên kể từ khi một ủy ban độc lập kết luận Man City vi phạm các quy định tài chính của Premier League. Man City phủ nhận sai phạm và đã kháng cáo phán quyết. Nếu kháng cáo không thành, đội bóng có thể phải nhận những án phạt đáng kể.

Khi được hỏi liệu tình hình này có ảnh hưởng đến cách ông nhìn nhận kết quả trận đấu hay không, HLV Iraola nói: “Chúng tôi đã thua trận, nhưng bóng đá là vậy. Chúng tôi đã cạnh tranh, giờ có thể phân tích trận đấu. Tôi đã nói trước trận rằng sự bất định không tốt cho bất kỳ ai. Nhưng mọi chuyện đã như vậy, chúng tôi không thể thay đổi. Chúng tôi phải chờ đợi".

Thất bại trước Man City là trận thua đầu tiên của Andoni Iraola trên cương vị HLV Liverpool. Đây cũng mới là lần thứ ba trong thế kỷ 21, đội bóng vùng Merseyside không thắng trận nào trong ba trận sân nhà đầu tiên tại giải vô địch quốc gia ở một mùa giải.