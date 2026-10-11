Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

U17 nữ Việt Nam là kỷ lục gia của vòng loại châu Á

Đặng Lai

TPO - Tối 11/10, vòng loại U17 nữ châu Á 2027 đã kết thúc với loạt trận đấu trên khắp các sân cỏ châu lục. Không xuất hiện thêm tỷ số nào lớn hơn cách biệt 20-0 mà đội tuyển Việt Nam đã tạo nên trước U17 nữ Bắc Mariana, đồng nghĩa Việt Nam chính thức là kỷ lục gia ở vòng loại năm nay.

u17-nu-vn-vs-u17-nu-kyrgyzstan-vff10.jpg

Ở lần gặp nhau thuộc loạt trận thứ 2 vòng loại U17 nữ châu Á, các cô gái Việt Nam đã ghi tới 20 bàn vào lưới U17 Bắc Mariana. Vẫn biết đối thủ là một trong những đội tuyển yếu nhất thế giới nhưng việc sút tung lưới Bắc Mariana tới 20 lần vẫn cho thấy sức mạnh tấn công vượt trội của đội tuyển U17 nữ Việt Nam.

Trong màn khuếch trương sức mạnh đó, Khánh Chi là ngôi sao sáng nhất khi cô ghi 6 bàn. Ngoài ra còn có 2 hat-trick khác thuộc về Quỳnh Lâm, Hà Vi. Đồng thời, cách biệt 20 bàn cũng lập cột mốc là trận thắng đậm nhất trong lịch sử các cấp độ đội tuyển của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Những chiến thắng 20-0 trước U17 nữ Bắc Mariana, 6-0 trước U17 nữ Palestine chứng tỏ sức tấn công đáng gờm của các cô gái trẻ Việt Nam. Và sau chiến thắng áp đảo 2-0 trước U17 nữ Kyrgyzstan vào tối 11/10, các cô gái áo đỏ đã chính thức dẫn đầu bảng, đoạt vé dự VCK với thành tích toàn thắng. Đội sở hữu hàng tấn công tốt thứ 2 vòng loại năm nay chỉ sau Hàn Quốc.

u17-nu-viet-nam-1229.jpg
U17 nữ Việt Nam đã ghi 28 bàn ở vòng loại châu Á

Tuy nhiên, xét về một trận đấu cụ thể thì không đội tuyển nào vượt qua cột mốc 20-0 như Việt Nam. Một số trận đấu chênh lệch khác đã diễn ra như U17 nữ Hàn Quốc thắng U17 nữ UAE 16-0, U17 nữ Kyrgyzstan thắng U17 nữ Bắc Mariana 18-0, đội trẻ nữ Ấn Độ thắng Iraq 14-0. Nếu nhìn về các vòng loại gần đây, cũng hiếm khi xuất hiện tỷ số khó tin như Việt Nam. Năm ngoái, U17 nữ Thái Lan đã hạ U17 nữ Turkmenistan 17-0 nhưng vẫn kém khá xa tỷ số mà U17 nữ Việt Nam thiết lập.

Phải trở về 8 năm trước, người hâm mộ mới chứng kiến một trận đấu có cách biệt tương tự. Đó là khi U16 nữ Trung Quốc đánh bại U16 nữ Guam 20-0 tại vòng loại giải đấu 2018 (sau này giải đấu đổi thể thức dành cho các cầu thủ U17).

Năm đó, người ghi bàn nhiều nhất cho đội bóng này là Shao Ziqin (6 bàn). Cô cũng chính là chân sút chủ lực của đội tuyển nữ Trung Quốc hiện tại, người đã ra sân và thi đấu với đội tuyển quốc gia Việt Nam ở Á vận hội vừa qua. Như vậy, Việt Nam là đồng kỷ lục gia trong lịch sử vòng loại U16/U17 nữ châu Á với tư cách đội tạo nên trận thắng đậm nhất (cùng Trung Quốc).

Chiến dịch vòng loại châu Á 2027 được coi là thành công với bóng đá nữ Đông Nam Á khi có tới 5 trên tổng số 8 đội dẫn đầu vòng loại đến từ khu vực. Indonesia đứng đầu bảng B với 3 trận toàn thắng, tương tự là thành tích hoàn hảo của Thái Lan, Myanmar, Việt Nam, Philippines. Tất cả sẽ cùng nhau xuất hiện ở VCK vào năm sau.

Xem thêm

#U17 nữ Việt Nam #Vòng loại châu Á #kỷ lục #bóng đá nữ #bảng B #tuyển nữ Việt Nam #kỷ lục bàn thắng

Cùng chuyên mục

Nhận định Hà Nội vs Bắc Ninh, 19h15 ngày 11/10: Harry Kewell lâm nguy

Nhận định Hà Nội vs Bắc Ninh, 19h15 ngày 11/10: Harry Kewell lâm nguy

TPO - Nhận định bóng đá Hà Nội vs Bắc Ninh, vòng 3 LPBank V.League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hà Nội đang phải giành 3 điểm khi tiếp đón tân binh Bắc Ninh tại sân Mỹ Đình nhằm chấm dứt chuỗi trận bết bát và cứu vãn chiếc ghế của HLV Harry Kewell.

Nhận định Liverpool vs Man City, 22h30 ngày 11/10: Những kẻ bất an

Nhận định Liverpool vs Man City, 22h30 ngày 11/10: Những kẻ bất an

TPO - Nhận định bóng đá Liverpool vs Man City, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả Liverpool và Man City là 2 ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vương giải Ngoại hạng Anh. Nhưng chắc chắn lúc này, họ đều cảm thấy rất bất an…

Nhấn chìm Getafe, Barca thắng trận thứ 8 liên tiếp tại La Liga

Nhấn chìm Getafe, Barca thắng trận thứ 8 liên tiếp tại La Liga

TPO - Pha lập công đầu tiên của Anthony Gordon trong màu áo Barca, ghi chỉ sau chưa đầy hai phút, đã mở đường cho chiến thắng 3-0 trước Getafe ở vòng 8 La Liga. Đội chủ sân Nou Camp sau đó có thêm 2 bàn của Gabriel Jesus và Jules Kounde để giữ trọn 8 trận toàn thắng.

Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam xác định 5 ưu tiên trong nhiệm kỳ mới

Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam xác định 5 ưu tiên trong nhiệm kỳ mới

TPO - Giai đoạn 2026 - 2031, Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam đặt trọng tâm vào củng cố tổ chức, mở rộng phong trào, phát triển vận động viên trẻ và nâng chất lượng nhân lực chuyên môn. Theo PGS.TS Đặng Hà Việt, Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam, các định hướng cần được cụ thể hóa bằng lộ trình và chỉ tiêu đánh giá.

Khắc Ngọc và Tiến Linh

Nhận định SLNA vs Công an TP.HCM, 18h00 ngày 11/10: Tìm lại niềm vui

TPO - Nhận định bóng đá SLNA vs Công an TP.HCM, LPBank V.League 2026/27 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. SLNA đang thăng hoa với chuỗi chiến thắng ấn tượng, nhưng liệu đội bóng xứ Nghệ có thể tiếp tục duy trì phong độ khi chạm trán Công an TP.HCM? Với quyết tâm tìm lại chiến thắng của đội khách, cuộc đối đầu trên sân Vinh hứa hẹn rất khó lường.

Hàng thủ mắc sai lầm, MU ‘tặng’ điểm cho Tottenham

Hàng thủ mắc sai lầm, MU ‘tặng’ điểm cho Tottenham

TPO - Ghi bàn trước, thi đấu áp đảo và còn chơi hơn người trong khoảng 15 phút cuối, nhưng MU lại bị đối thủ gỡ hòa từ một tình huống phòng ngự hớ hênh. Trận hòa 1-1 tiếp tục nối dài chuỗi thất vọng của cả 2 đội. Tuy nhiên, rõ ràng là MU gây thất vọng hơn.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe