Trực tiếp Liverpool 0-0 Man City (Hết hiệp 1): Hai bên giằng co trong thế trận bế tắc

TPO - Liverpool và Man City tạo nên thế trận quyết liệt. Hai bên tranh bóng triệt để nhằm hạn chế tối đa sức mạnh của đối phương. Đó là lý do hiệp 1 diễn ra khá thiếu chất lượng...

foul Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0 report Các tiền vệ Man City quá thiếu ý tưởng 42': Man City tạo ra nhiều pha lên bóng khá thoáng nhưng Semenyo đi lên rồi lại quay về còn Ndiaye xử lý rất lúng túng. Chất lượng chuyên môn cặp đấu này thua rất xa những màn so tài giữa Liverpool và Man City trong quá khứ. report Quá khó xuất hiện bàn thắng 39': Hai đội chơi quyết liệt, triệt tiêu thế công của đối phương. Trong những cơ hội hiếm hoi thì Barcola, Semenyo... xử lý khá vụng. Tất cả khiến thế trận không xuất hiện cơ hội rõ rệt và kéo theo đó, triển vọng hiệp 1 có bàn là không cao. report Liverpool bỏ lỡ 31': Wirtz ban bật khá vừa nhịp với Munoz. Nhưng ở tình huống dứt điểm, số 23 Liverpool lại đưa bóng đi ra mép lưới bên ngoài. report Thế trận chưa hấp dẫn 25': Sau khoảng 10 phút đầu bùng nổ, 2 bên đang chơi thứ bóng đá thực dụng. Liverpool và Man City dường như chưa tìm được nhịp điệu vận hành sau nhiều tuần nghỉ nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia. report Man City đang ghìm trận đấu xuống 20': Với hàng tiền vệ kỹ thuật, Man City đang chủ động giảm tốc độ trận đấu. Họ cầm bóng nhiều nhưng không vội tấn công, thay vào đó bóng được luân chuyển nhịp nhàng qua từng vị trí. report Nguy hiểm 15': Semenyo đi bóng mạnh mẽ bên cánh trái. Anh căng vào rất khó chịu khiến Alisson bị chôn chân. Nhưng không có tiền đạo nào của Man City vào đệm lòng cận thành. report Không có nhiều khoảng không cho 2 đội 10': Sức ép lớn từ 2 bên khiến các tiền vệ và tiền đạo khó triển khai bóng. Đó là lý do đến lúc này chưa xuất hiện tình huống nguy hiểm. report Hai đội đang đá rất rát 6': Thế trận như thường lên trở nên hứng khởi ngay từ thời gian đầu. 2 bên đang tích cực pressing, vào bóng quyết liệt. Trọng tài vừa rút ra 1 thẻ vàng ở phút thứ 6. foul Trận đấu bắt đầu 1': Man City là đội giao bóng trước. report Man City có trong tay lực lượng tối ưu report Liverpool ra sân với đội hình chắp vá Do Isak, Gakpo và Ekitike đều chấn thương nên Liverpool đều mất đi những nhân tố đáng tin cậy nhất trên hàng công. Trước Man City, họ đang phải đặt niềm tin vào Barcola và Wirtz. report Barcola và cái duyên đối đầu Man City Lần duy nhất Bradley Barcola đối đầu với Man City là tại Champions League vào tháng 1/2025. Ngôi sao này lập tức tỏa sáng khi anh ghi bàn và kiến ​​tạo trong chiến thắng 4-2 của PSG. Lần này, Barcola khoác áo Liverpool và đội bóng áo đỏ rất cần cái duyên của anh để mang về chiến thắng. report Nhiệm vụ chấm dứt cái dớp hòa của Liverpool Liverpool đã hòa cả 4 trận đấu gần nhất của họ tại Premier League trên sân nhà Anfield. Đây là cột mốc đáng quên, yêu cầu thầy trò Iraola phải chấm dứt tối nay. report Cột mốc đáng nhớ Đây sẽ là trận đầu tiên giữa Liverpool và Manchester City tại đấu Ngoại hạng Anh mà không có Jurgen Klopp hay Pep Guardiola trên băng ghế huấn luyện. Hơn 10 năm qua, 2 vị HLV này đã tạo ra 2 triều đại ở hai nửa đỏ xanh. Giờ họ đã rời đi, để lại công việc cho Arne Slot, hiện tại là Adoni Iraola và Enzo Maresca. Maresca (giữa) từng làm trợ lý cho Pep ở Man City

Man City hành quân đến vùng Merseyside với vị thế kẻ thống trị. Họ 15 điểm tuyệt đối sau chuỗi 5 trận toàn thắng liên tiếp. Man City lúc này vận hành như một cỗ máy trơn tru, nơi khả năng kiểm soát không gian và kiểm soát bóng gần như đạt mức hoàn hảo.

Không chỉ bóp nghẹt đối thủ bằng sức ép dồn dập, các đợt lên bóng của Man City còn sở hữu tính biến hóa cao nhờ sự kết nối liền mạch giữa các tuyến. Hàng thủ nào muốn đứng vững trước họ đều phải duy trì sự tập trung tối đa, bởi chỉ một thoáng hở sườn cũng đủ để đội khách tung ra đòn trừng phạt chí mạng.

Lúc này, Liverpool được coi là đối thủ hiếm hoi có thể cản bước tiến Man xanh. Dù đang gặp nhiều vấn đề, chỉ đứng thứ 7 với 9 điểm, nhưng Liverpool chắc chắn không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. The Kop vẫn duy trì thành tích bất bại trong 5 trận gần nhất (2 thắng, 3 hòa), cho thấy một sự lỳ lợm đáng nể trước mọi thử thách.

Quan trọng hơn, sân nhà Anfield luôn là pháo đài tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn cho các học trò của HLV Iraola. 6 lần gần nhất khi được làm chủ nhà, Liverpool chỉ thua Man City 1 lần, còn lại thắng 3. Đây là hành trang để họ tự tin cho trận đấu này.

Chiến thuật pressing rát tầm cao cùng những pha chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công chớp nhoáng vẫn là thứ vũ khí lợi hại nhất của Liverpool. Khả năng chịu nhiệt và duy trì cự ly phòng ngự kỷ luật của đội chủ nhà sẽ là bài test hạng nặng cho tham vọng giành 3 điểm của Man City.