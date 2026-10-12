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Nhật Bản kỳ vọng gì khi mời đội tuyển Việt Nam đá giao hữu vào tháng 12?

Đặng Lai

TPO - Theo các nguồn tin, đội tuyển Nhật Bản sẽ chọn Việt Nam làm đối tác cho trận giao hữu diễn ra vào ngày 30/12 tới. Trận đấu dự kiến tổ chức tại sân vận động Panasonic Suita (Osaka). Đây là cuộc đối đầu được chủ nhà kỳ vọng khá nhiều.

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Đầu tiên, đội tuyển Nhật Bản hy vọng họ có được một đối thủ đủ sức nặng để tập dượt các mảng miếng. Theo trang Yahoo phiên bản Nhật Bản, dù Việt Nam thường xuyên thua trong những lần gặp nhau gần đây nhưng ở lần so tài tới, đội bóng áo đỏ hứa hẹn sẽ gây nên nhiều khó khăn cho đội bóng xứ sở anh đào.

“Trận gặp Việt Nam sẽ là màn tổng duyệt chia tay khán giả nhà để thầy trò HLV Hajime Moriyasu lên đường sang Saudi Arabia dự Asian Cup 2027. Tuyển Việt Nam đang đứng thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA, là đội có thứ hạng cao thứ hai tại khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Thái Lan (93)”, Yahoo viết về thầy trò HLV Kim Sang-sik.

“Bất kể đã sớm dừng bước ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 nhưng đối thủ này vẫn là bài thử nghiệm đáng gờm nhờ sở hữu lực lượng cầu thủ nhập tịch và gốc ngoại chất lượng đến từ Brazil hay Slovakia. Họ đang mạnh hơn. Vì vậy, đây là một đối thủ không nên bị đánh giá thấp.

Tại FIFA ASEAN CUP 2026 diễn ra từ ngày 24/9 đến ngày 5/10, Việt Nam đứng thứ 4 sau khi thua Thái Lan và Malaysia, nhưng kết quả này một phần do một loạt chấn thương. Rất có thể 3 cầu thủ sinh ra ở Brazil đã nhập quốc tịch Việt Nam sẽ bình phục vào cuối tháng 12 và sẵn sàng ra sân gặp Nhật Bản”.

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Nhật Bản là đội tuyển có thứ hạng cao nhất AFC

Về phía Nhật Bản, đội bóng này cũng rất háo hức cho một cuộc tập dượt trước giờ tham dự VCK Asian Cup 2027. Yahoo phân tích: “Trong đợt tập trung vừa qua, ban huấn luyện đã tích cực thử nghiệm nhiều nhân tố mới, gồm 4 tân binh lần đầu lên tuyển. Nhưng Samurai xanh vẫn toàn thắng cả 4 trận trước Uruguay, Venezuela, Ecuador và New Zealand, qua đó nâng cao chiếc cúp Kirin.

Đến tháng 11, Nhật Bản sẽ đấu Brazil và Paraguay trong loạt trận giao hữu. Đến cuối tháng 12, toàn đội dự kiến hội quân, thi đấu trận giao hữu ngày 30/12 rồi nghỉ ngơi ngắn ngày trước khi lên đường sang Trung Đông ngay dịp năm mới. Vì vậy mà trận gặp Việt Nam được coi là cữ dượt cuối cùng của thầy trò HLV Moriyasu".

Chính nhà cầm quân này cũng gửi gắm tham vọng bằng tuyên bố: “Chúng tôi đã thảo luận về việc chơi một trận đấu vào ngày 30/12 và sau đó đến Saudi Arabia để nâng cao thể trạng của mọi người”. Thông điệp trên cho thấy Moriyasu rất kỳ vọng vào trận gặp Việt Nam vì đây là dịp cuối cùng để ông chốt bộ khung trước giờ tham dự VCK. Nó cho phép ông vừa kiểm tra năng lực các học trò, vừa có dịp cọ xát với một đối thủ Đông Nam Á tương tự như Thái Lan và Indonesia, 2 đội chung bảng Nhật Bản tại VCK.

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#Nhật Bản #Việt Nam #giao hữu #Asian Cup #thử nghiệm đội hình #bóng đá #Việt Nam vs Nhật Bản #Asian Cup 2027

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