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Xác định 12 đội vào VCK U17 nữ châu Á 2027: Cơ hội nào để U17 Việt Nam đi World Cup?

Hương Ly

TPO - Sau trận thắng U17 nữ Kyrgyzstan 2-0, U17 Việt Nam giành suất duy nhất ở bảng D để tiến vào vòng chung kết U17 nữ châu Á diễn ra vào đầu năm sau.

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U17 nữ Việt Nam chơi áp đảo Kyrgyzstan.

Tối 11/10, loạt trận ở vòng loại U17 nữ châu Á 2027 khép lại, xác định 12 đại diện đi tiếp bao gồm: Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Indonesia, Đài Bắc Trung Hoa, Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan và Myanmar. U17 nữ Việt Nam có lần thứ 2 liên tiếp góp mặt ở VCK, thành tích tốt nhất của chúng ta là vào tứ kết ở giải đấu năm nay.

HLV Okiyama Masahiko nhắc lại giải đấu U17 nữ châu Á 2026, nơi mà U17 Việt Nam thua U17 Australia. HLV Masahiko bày tỏ: "Tại giải đấu trước, đội chỉ còn cách bán kết và cơ hội giành quyền tham dự World Cup một trận đấu. Qua những trải nghiệm ở đấu trường quốc tế, chúng tôi mong muốn các CLB tiếp tục hỗ trợ cầu thủ rèn luyện kỹ thuật và những bài tập để các em chủ động hoàn thiện bản thân".

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tiến hành bốc thăm chia bảng VCK U17 nữ châu Á 2027 vào tháng 12/2026. 12 đội chia thành ba bảng, 2 đội có thành tích tốt nhất giành quyền tiến vào tứ kết. Tại tứ kết, các đội cần chiến thắng, giành một trong 4 suất góp mặt tại bán kết và có vé đi U17 World Cup nữ 2027.

Tại sân chơi U17 nữ châu Á, CHDCND Triều Tiên giàu thành tích nhất. U17 nữ Triều Tiên là đương kim vô địch giải đấu, từng lên ngôi vào các năm 2007, 2015, 2017, 2024 và 2026. Sau đó là Nhật Bản, Hàn Quốc, 2 đội đã có chức vô địch ở sân chơi U17 nữ châu Á.

Từ năm 2024, FIFA điều chỉnh thể thức cho U17 World Cup nữ. Thay vì tổ chức giải đấu theo chu kỳ 2 năm, FIFA hạ xuống mỗi năm để giúp các đội có thêm cơ hội thi đấu và cọ xát liên tục.

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Đây là thế hệ hứa hẹn của bóng đá nữ Việt Nam.

Trở lại với U17 nữ Việt Nam. Thầy trò HLV Masahiko kết thúc hành trình vòng loại với thành tích toàn thắng, giành 9 điểm trọn vẹn và ghi 28 bàn. U17 nữ Việt Nam lần lượt đánh bại Pakistan, Quần đảo Bắc Mariana và Kyrgyzstan. Trong đó, trận thắng 20-0 của U17 nữ Việt Nam lập kỷ lục ở vòng loại U17 châu Á 2026 và gây chấn động làng bóng đá châu Á.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Masahiko, U17 nữ Việt Nam thể hiện lối chơi gắn kết, giàu tốc độ và triển khai nhiều phương án tấn công. Như Ý, Thị Thủy, Huyền Trang, Hà Vi, Yến Nhi và Khánh Chi là những vị trí nổi bật của U17 nữ Việt Nam. Trong trận hủy diệt U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana, Khánh Chi ghi 5 bàn. Đến trận thắng mới nhất trước U17 nữ Kyrgyzstan, Huyền Trang và Hà Vi tỏa sáng.

Các cầu thủ nữ của U17 Việt Nam thể hiện nền tảng thể lực khá tốt và sở hữu nền tảng kỹ thuật cá nhân bài bản. Khi cần, đội có những nhân tố chơi độc lập tác chiến giỏi, tạo được đột biến như Hà Vi, Yến Nhi và Khánh Chi. Màn trình diễn của các cô gái khiến CĐV có niềm tin lớn lao cho tương lai của bóng đá nữ Việt Nam.

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