Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Kipchoge phá kỷ lục đường chạy Melbourne Marathon ở tuổi 41

Trọng Đạt

TPO - Eliud Kipchoge cán đích sau 2 giờ 9 phút 10 giây, lập kỷ lục đường chạy Melbourne Marathon và có chiến thắng thứ 17 trong sự nghiệp ở cự ly này.

1.jpg
Eliud Kipchoge ăn mừng khi giành chiến thắng. Ảnh: Getty Images.

Nhà vô địch Olympic hai lần Eliud Kipchoge khẳng định cơ thể vẫn đạt phong độ cao nhất sau khi đăng quang tại Melbourne Marathon ở tuổi 41. Chân chạy người Kenya cán đích với thời gian 2 giờ 9 phút 10 giây, nhanh hơn 2 giây so với cột mốc cũ 2 giờ 9 phút 12 giây do đồng hương Kenya Timothy Kiplagat Ronoh thiết lập năm 2022.

Đây là chiến thắng marathon thứ 17 trong sự nghiệp của Kipchoge và cũng là lần đầu tiên anh vô địch kể từ Berlin Marathon năm 2023.

“Tôi tin cơ thể mình vẫn đang ở đỉnh cao phong độ và có thể cạnh tranh với thế hệ kế tiếp”, Kipchoge nói. “Tôi là VĐV lớn tuổi nhất còn thi đấu, nhưng rất vui khi được chạy cùng thế hệ Gen Z".

Một phần cung đường Melbourne Marathon đi qua trường đua Công thức 1 tại Công viên Albert, trước khi kết thúc bên trong sân vận động Melbourne Cricket Ground (MCG). Kipchoge cho biết anh yêu thích bầu không khí trên đường chạy, nơi người hâm mộ đứng hai bên cổ vũ và hô vang tên mình. Khi vào sân MCG, anh giảm tốc độ để vẫy chào khán giả.

“Đó thực sự là trải nghiệm khác biệt: được chạy trên một cung đường tuyệt đẹp, đi qua trường đua Công thức 1 và trên hết, cán đích tại một sân cricket”, Kipchoge chia sẻ. “Tôi tự hào khi được chạy cùng thế hệ trẻ hơn và truyền cảm hứng cho cộng đồng chạy bộ ở Melbourne".

Thomas do Canto của Australia về nhì với thành tích 2 giờ 10 phút 35 giây, còn đồng hương Reece Edwards đứng thứ ba.

Ở nội dung nữ, Camille French (New Zealand) giành chiến thắng với thời gian 2 giờ 28 phút 25 giây. Sinead Diver của Australia về nhì, trong khi Nichola Sheridan (Ireland) xếp thứ ba.

Melbourne là chặng thứ ba trong hành trình vòng quanh thế giới của Kipchoge. Anh đặt mục tiêu hoàn thành một cuộc đua marathon trên cả bảy châu lục trong vòng hai năm. Mỗi cuộc đua sẽ gây quỹ cho Quỹ Eliud Kipchoge, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, phát triển bền vững môi trường và y tế.

Sau chặng Melbourne, Kipchoge sẽ tiếp tục hành trình chạy marathon trên cả bảy châu lục với các điểm đến tại châu Âu, Bắc Mỹ, châu Á và Nam Cực. Bốn chặng còn lại dự kiến diễn ra trong năm 2027, nhưng địa điểm và thời gian cụ thể chưa được công bố.

Kipchoge được xem là một trong những VĐV chạy đường dài vĩ đại nhất mọi thời đại. Anh từng giành hai HCV Olympic marathon, một HCB và một HCĐ ở cự ly 5.000m. Bảng thành tích của tay chạy người Kenya còn có một chức vô địch thế giới, 12 lần đăng quang tại các giải thuộc hệ thống World Marathon Majors và hai lần lập kỷ lục thế giới chính thức.

Năm 2019, tại Vienna, Kipchoge trở thành người đầu tiên hoàn thành cự ly marathon trong chưa đầy hai giờ. Thành tích 1 giờ 59 phút 40 giây được thiết lập trong điều kiện đặc biệt và không được công nhận là kỷ lục chính thức.

Xem thêm

#Kipchoge #Melbourne Marathon #kỷ lục #chạy bộ #đường chạy #Marathon

Cùng chuyên mục

FC Pro Champions Cup 2026: Hai đại diện Việt Nam sẵn sàng vươn tầm, ghi dấu trên đấu trường quốc tế

FC Pro Champions Cup 2026: Hai đại diện Việt Nam sẵn sàng vươn tầm, ghi dấu trên đấu trường quốc tế

FC Pro Champions Cup 2026 – giải đấu quốc tế danh giá nhất năm của bộ môn FC Online – sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 13/10 đến 18/10/2026 tại Hàn Quốc, quy tụ 12 đội tuyển hàng đầu đến từ bốn khu vực: Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan. Đại diện cho Việt Nam tại giải đấu năm nay là NK FC Online và TA Global, hai đội tuyển xuất sắc nhất FVPL Summer 2026, mang theo khát vọng vươn tầm và ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế.

U17 nữ Việt Nam là kỷ lục gia của vòng loại châu Á

U17 nữ Việt Nam là kỷ lục gia của vòng loại châu Á

TPO - Tối 11/10, vòng loại U17 nữ châu Á 2027 đã kết thúc với loạt trận đấu trên khắp các sân cỏ châu lục. Không xuất hiện thêm tỷ số nào lớn hơn cách biệt 20-0 mà đội tuyển Việt Nam đã tạo nên trước U17 nữ Bắc Mariana, đồng nghĩa Việt Nam chính thức là kỷ lục gia ở vòng loại năm nay.

Man City hủy diệt Liverpool trong ngày Haaland 'nổ súng'

Man City hủy diệt Liverpool trong ngày Haaland 'nổ súng'

TPO - Liverpool đã tạo ra thế trận tốt, uy hiếp khung thành Man City khá nhiều lần. Nhưng từ khoảnh khắc mất người đầu hiệp 2, họ cũng mất luôn thế trận. Đội bóng này để Man City - tập thể với sự thăng hoa của Haaland, Doku và Cherki - ghi liền 3 bàn để rời sân với chiến thắng 3-0. Với 21 điểm tuyệt đối, Man City đang dẫn đầu BXH.

Nhận định Hà Nội vs Bắc Ninh, 19h15 ngày 11/10: Harry Kewell lâm nguy

Nhận định Hà Nội vs Bắc Ninh, 19h15 ngày 11/10: Harry Kewell lâm nguy

TPO - Nhận định bóng đá Hà Nội vs Bắc Ninh, vòng 3 LPBank V.League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hà Nội đang phải giành 3 điểm khi tiếp đón tân binh Bắc Ninh tại sân Mỹ Đình nhằm chấm dứt chuỗi trận bết bát và cứu vãn chiếc ghế của HLV Harry Kewell.

Nhận định Liverpool vs Man City, 22h30 ngày 11/10: Những kẻ bất an

Nhận định Liverpool vs Man City, 22h30 ngày 11/10: Những kẻ bất an

TPO - Nhận định bóng đá Liverpool vs Man City, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả Liverpool và Man City là 2 ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vương giải Ngoại hạng Anh. Nhưng chắc chắn lúc này, họ đều cảm thấy rất bất an…

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe