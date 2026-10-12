Tuyển thủ Hàn Quốc thừa nhận nội bộ đội bóng 'có vấn đề' trước thềm Asian Cup 2027

TPO - Trong buổi phỏng vấn hôm qua, thủ môn Koo Seong-Yoon đã thừa nhận rằng anh cảm thấy nội bộ đội tuyển Hàn Quốc có vấn đề. Anh mong mọi thứ được hòa giải mau chóng để toàn đội hướng tới Asian Cup 2027.

Như đã biết, đội tuyển quốc gia Hàn Quốc đang gây tranh cãi vì những tin đồn mâu thuẫn nội bộ. Nhiều thông tin cho rằng lứa cầu thủ sinh năm 1996, bao gồm Kim Min-Jae (Bayern Munich), Hwang In-Beom (Porto) và Hwang Hee-Chan (Schalke) thậm chí đã cân nhắc việc từ bỏ đội tuyển do mâu thuẫn với nhóm công thần sinh năm 1992, dẫn đầu là Son Heung-min.

Tinh thần không tốt khiến thành tích thi đấu của tuyển Hàn Quốc cũng sa sút theo. 3 trận giao hữu vừa qua, họ chỉ thắng 1, thậm chí thua nặng nề 1-4 trước Uruguay. Nhìn vào chuỗi trận này, Koo Seong-Yoon thừa nhận rằng anh cảm thấy tình hình không ổn.

Trên tờ Chosun, thủ môn 32 tuổi nói: “Hiện tại, mọi thứ có vẻ không ổn lắm. Thực tế là tôi bận rộn với công việc riêng của mình. Nhưng tôi cảm nhận rằng kể từ khi quay lại đội tuyển sau một thời gian dài thì mọi thứ có vẻ khó khăn. Cả đội cần một người hòa giải. Người này sẽ đóng vai trò trung gian cần thiết để dẫn dắt các cầu thủ trẻ sao cho hòa hợp với đàn anh.

Ngay cả khi các cầu thủ kỳ cựu cố gắng hòa giải thì việc cầu thủ trẻ lên tiếng hay đưa ra yêu cầu với họ cũng không dễ dàng. Tôi nghĩ bầu không khí trong đội có thể ảnh hưởng đến hiệu suất thi đấu. Tôi hy vọng bầu không khí hòa thuận sẽ được khôi phục càng sớm càng tốt”.

Koo Seong-Yoon cho rằng anh chính là “người hòa giải” thích hợp nhất trong tình thế hiện tại. “Tôi nghĩ mình là người phù hợp nhất cho vai trò này. Trận đấu vừa qua (Hàn Quốc thắng Uzbekistan 2-0), mặc dù chỉ được thi đấu 10 phút nhưng tôi rất biết ơn cơ hội được khoác áo đội tuyển quốc gia. Đó là lần đầu tiên của tôi sau 6 năm. Tôi cảm thấy những nỗ lực tập luyện của mình đã được đền đáp”.

Hàn Quốc đang bước vào Asian Cup 2027 với vô vàn nỗi lo. Tuyên bố của Koo Seong-Yoon cho thấy bất ổn ở đội tuyển xứ kim chi là có thật chứ không chỉ dừng lại ở tin đồn. Tuyên bố mới nhất của HLV Gustavo Poyet, người có thời gian làm việc ở Hàn Quốc, cũng phần nào khẳng định thực tế này.

Ông nhận xét: “Ở Hàn Quốc, Son Heung-min như một vị thần. Vai trò đó cũng giống như Messi ở Argentina hay Ronaldo ở Bồ Đào Nha vậy. Nếu như Son không thi đấu thì các đài truyền hình sẽ tập trung vào hình ảnh của anh ấy trên ghế dự bị thay vì diễn biến trên sân.

Son Heung-min có sức ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với mọi người tưởng tượng. Nếu cậu ấy rời đội tuyển, tôi nghĩ mọi thứ sẽ không hề đơn giản. Thời điểm Son rời đội tuyển quốc gia sẽ được coi như một cột mốc quan trọng đối với bóng đá Hàn Quốc”.

Hàn Quốc nằm ở bảng E VCK Asian Cup 2027 cùng Việt Nam, UAE và Yemen. Đội tuyển này rất muốn chấm dứt cái dớp hơn 6 thập kỷ không vô địch. Nhưng họ đang hướng đến giải với băng ghế huấn luyện bỏ ngỏ, lịch tập huấn chưa rõ ràng trong khi nội bộ đội tuyển thì xung đột sâu sắc.