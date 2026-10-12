'Soi giò' U17 Mali, thử thách hạng nặng cho U17 Việt Nam ở World Cup

TPO - U17 Mali quy tụ dàn cầu thủ mạnh mẽ, tốc độ tốt và có nền tảng kỹ chiến thuật ấn tượng. Trận đối đầu U17 Mali mang tính chất bản lề để định đoạt cơ hội đi tiếp của U17 Việt Nam ở sân chơi World Cup.

Tập thể U17 Mali đến U17 World Cup 2026 với những tổn thương sau khi bất ngờ dừng bước sớm tại tứ kết VCK U17 châu Phi 2026 dù là ứng cử viên vô địch số một. Sau đó, họ thẳng thừng sa thải HLV, người được xem là "kiến trúc sư" cho thành công của đội U17 Mali, vì tham vọng tìm kiếm làn gió mới để đảm bảo gặt hái thành công ở U17 World Cup.

Tại bảng G, sức mạnh tiềm ẩn của U17 Mali là lời cảnh báo gửi đến nhà đương kim á quân châu Âu U17 Bỉ trong cuộc đua ngôi đầu và họ là đối thủ thú vị của U17 Việt Nam. Cuộc chạm trán U17 Mali chính là bài kiểm tra hạng nặng để thầy trò HLV Cristiano Roland đo lường chính xác từ thể chất, kỹ chiến thuật cho đến bản lĩnh thực sự của "Các chiến binh sao vàng" đang ở đâu so với đội hình U17 đáng xem bậc nhất của bóng đá châu Phi hiện tại.

U17 Mali vẫn là ẩn số tại U17 World Cup 2026.

Bề dày thành tích đáng nể của U17 Mali

Chỉ vài tháng trước VCK U17 World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Mali thông báo sa thải HLV Demba Mamadou Traore và bổ nhiệm Soumaila Coulibaly. Đây là kết quả của việc U17 Mali thể hiện sức mạnh hủy diệt ở vòng bảng VCK U17 châu Phi 2026, song bất ngờ gục ngã trước U17 Senegal ở tứ kết.

Khi đó, đoàn quân của HLV Traore chơi áp đảo U17 Senegal trong phần lớn thời gian nhưng bất lực trong khâu ghi bàn. Bước lên loạt sút luân lưu, bản lĩnh của U17 Mali kém hơn Senegal và nhận lấy trái đắng ở giải đấu đặt quyết tâm vô địch.

Sự xáo trộn đột ngột ở vị trí thuyền trưởng biến U17 Mali thành ẩn số khó lường tại U17 World Cup chuẩn bị khởi tranh ở Qatar: họ vừa phải chạy đua với thời gian để làm quen với triết lý của HLV mới và từ sự điều chỉnh này, U17 Mali vốn là "ẩn số" của các đối thủ, nay càng khó lường vì không ai biết rõ trong vài tháng, HLV Coulibaly mang đến cho các học trò những gì.

Những năm gần đây, Mali là nền bóng đá trẻ được đầu tư bài bản bậc nhất châu Phi. Nhìn từ VCK U17 châu Phi 2026, thế hệ mới của bóng đá nước này trình làng lứa cầu thủ tiềm năng ở độ tuổi trung bình 16,5. Trong số đó, nổi bật trong đội hình U17 Mali có cặp trung vệ Youssif Sylla và Makan Sacko, tiền vệ Abdoulaye Samake, chân chạy cánh Ibrahim Diarra và Abdoulaye Toure.

Trang chủ LĐBĐ châu Phi (CAF) đánh giá lứa cầu thủ U17 Mali hiện tại là sự kết hợp hài hòa giữa thể lực sung mãn, thể chất tuyệt vời và tư duy kỹ - chiến thuật khá ấn tượng. Các thế hệ cầu thủ trẻ của Mali là ví dụ điển hình cho việc bóng đá châu Phi giờ không chỉ cậy vào thể chất, tốc độ mà ngày càng chú trọng kỹ thuật, tư duy chơi bóng để hòa nhập với môi trường đỉnh cao ở châu Âu và Bắc Mỹ.

Theo dữ liệu của FIFA, U17 Mali đang sở hữu thống kê ấn tượng: Trong những lần tham dự U17 World Cup trước đây, họ đều vượt qua vòng bảng. Đội bóng Tây Phi từng giành ngôi Á quân U17 World Cup vào năm 2015 và gần đây là thành tích giành hạng ba tại U17 World Cup 2023, sau khi đè bẹp U17 Argentina 3-0.

Abdoulaye Toure (phải), chân sút đầy tiềm năng của U17 Mali.

Trận đấu bản lề của U17 Việt Nam

Tại U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam chạm trán U17 Mali ở lượt trận 2 vòng bảng. Đây là trận đấu bản lề của thầy trò HLV Cristiano Roland trong mục tiêu vượt qua vòng bảng và giành vé tiến đến trận đấu knock-out danh giá ở U17 World Cup.

Theo thể thức giải đấu, hai đội đứng nhất và nhì của mỗi bảng giành vé vào thẳng vòng trong. 8 đội thứ 3 có thành tích tốt giành thêm vé vớt vượt qua vòng bảng. U17 Việt Nam gặp Bỉ ở trận ra quân và không có nhiều cơ hội giành điểm. "Các chiến binh sao vàng" sẽ đặt trọng tâm vào 2 trận đấu tiếp theo, nơi mà U17 Việt Nam có hy vọng lớn hơn để hướng đến kết quả hòa hoặc chiến thắng.

Cuộc đụng độ U17 Mali không khác nào một trận "chung kết sớm" với U17 Việt Nam. Đối mặt với một thế lực sở hữu sức mạnh thể chất và kỹ thuật đáng gờm, nếu thầy trò HLV Cristiano Roland có thể đứng vững và giật lại điểm số, đó sẽ là minh chứng rõ nét nhất cho bản lĩnh của đội tuyển.

Bất cứ điểm số nào giành được trước đại diện châu Phi cũng sẽ thắp lên ngọn lửa tự tin, trở thành điểm tựa vững chắc để các cầu thủ trẻ sẵn sàng dồn toàn lực cho trận đấu cuối cùng gặp U17 New Zealand.

Sức mạnh của U17 Mali rõ ràng trên tầm U17 Việt Nam. Thầy trò HLV Roland cần chơi một trận kỷ luật và xuất thần để đạt mục tiêu giành ít nhất một điểm. Chúng ta sẽ chú ý đến các nhân tố nổi trội của U17 Mali như Abdoulaye Samake và Amadou Doumbia, cặp tiền vệ định hình lối chơi của đại diện châu Phi. Tiếp đó là Abdoulaye Toure, chân sút 16 tuổi ghi bàn thắng quan trọng vào lưới U17 Tanzania, giúp U17 Mali giành vé đến U17 World Cup 2026.

Nhiều cầu thủ trong đội hình U17 Mali dự U17 World Cup 2026 trưởng thành từ Học viện JMG, những người đi chân đất đá bóng, không bọc ống đồng trong 3 năm "ăn tập" đầu tiên, tương tự những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn một thời trưởng thành từ lò đào tạo HAGL, cũng đi theo mô hình JMG toàn cầu.

Bên cạnh JMG Bamako, nguồn lực đóng góp cho U17 Mali còn đến từ các lò đào tạo danh tiếng ở đất nước này như Africa Foot, Centre Salif Keita và Etoiles du Mande.

Trở lại câu chuyện HLV Demba Mamadou Traore bị sa thải khi U17 Mali không vượt qua tứ kết U17 châu Phi 2026, đó là minh chứng của việc LĐBĐ nước này kỳ vọng vào thế hệ của Samake, Doumbia hay Abdoulaye Toure lớn ra sao. U17 World Cup 2026 chính là nơi kiểm chứng sức mạnh thật sự của U17 Mali, bắt đầu từ những cuộc đối đầu của họ với U17 Bỉ, U17 Việt Nam và U17 New Zealand.