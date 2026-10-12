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Dàn sao Ngoại hạng Anh của tuyển Nhật Bản sẽ vắng mặt khi đá giao hữu với Việt Nam?

Đặng Lai

TPO - Đội tuyển Nhật Bản sẽ “hẹn gặp” đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu vào ngày 30/12. Tuy nhiên theo trang Yahoo phiên bản tiếng Nhật, màn so tài này sẽ không có nhiều ngôi sao hàng đầu của bóng đá xứ sở hoa anh đào như Kaoru Mitoma, Zion Suzuki, Aio Tanaka hay Daichi Kamada...

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Mitoma và Tanaka rất khó về nước dự trận giao hữu vào 30/12

Ấn phẩm tiếng Nhật viết: “HLV Hajime Moriyasu rất háo hức cho trận đấu này vì đó là màn thử lửa cuối cùng trước VCK Asian Cup 2027. Nhưng ông sẽ phải chấp nhận một thực tế là tuyển Nhật Bản rất khó sử dụng nhóm cầu thủ tại Ngoại hạng Anh.

Trong thời gian này, Ngoại hạng Anh vẫn diễn ra loạt trận chào đón năm mới. Mà trận giao hữu với Việt Nam không nằm trong chương trình FIFA Days nên nhiều cầu thủ không thể tham dự, nhất là nhóm đang chơi bóng ở Anh. Nhiều khả năng ông Hajime Moriyasu sẽ chỉ tập trung vào các cầu thủ thi đấu trong nước cùng một số thành viên chơi bóng ở châu Âu”.

Đội hình hiện tại của tuyển Nhật Bản sở hữu gần 10 thành viên đang chơi bóng ở Anh. Đó là Aio Tanaka (Leeds), Kaoru Mitoma (Brighton), Zion Suzuki (Aston Villa) hay Daichi Kamada (Crystal Palace). Mà cuối tháng 12, họ sẽ phải cày ải với mật độ trung bình 3-4 ngày/trận.

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Đội tuyển Nhật Bản vẫn còn nhiều ngôi sao để sử dụng cho trận gặp Việt Nam

Zion Suzuki của Aston Villa sẽ có màn đọ sức với đồng đội Tanaka của Leeds vào ngày 26/12. Chỉ 4 ngày sau, Aston Villa gặp Liverpool còn ngày 3/1/2027, họ sẽ đối đầu Bournemouth. Tương tự như thế, những Kamada, Tomiyasu, Maeda… cũng phải gánh lịch thi đấu dày đặc. Khả năng họ đá hết số trận này là không cao nhưng có một điều chắc chắn là những CLB chủ quản sẽ không thể mất người cho đội tuyển quốc gia.

Tại La Liga, Takefusa Kubo dù không chịu lịch thi đấu tương tự nhưng anh cũng khó ra sân đấu tuyển Việt Nam. Nguyên nhân bởi ngày 3/1, tiền vệ của Sociedad sẽ phải phục vụ CLB trong trận gặp Bilbao. La Liga cũng nghỉ Đông nhưng không quá dài. Vậy nên khả năng Kubo về nước để chơi trận đấu ngày 30/12 là không cao.

Rất may cho tuyển Nhật Bản là trong quãng thời gian chuẩn bị so tài Việt Nam, họ vẫn được sử dụng nhóm trụ cột đang chơi bóng ở Pháp, Đức, Hà Lan, Bỉ gồm Minamito, Kubo, Kodai Sano, Ayase Ueda… Các giải vô địch quốc gia này nghỉ Đông khá dài. Cộng với sự hỗ trợ của lực lượng nội địa như Shuto Nakano, Yuki Soma, Hayato Araki, Koki Ogawa…, HLV Hajime Moriyasu tự tin đưa ra một đội hình giàu lựa chọn, đủ phục vụ cho mục tiêu kiểm tra sự sẵn sàng của toàn đội như ông vừa tuyên bố.

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#Nhật Bản #Việt Nam #giao hữu #đội tuyển #ngôi sao #lịch thi đấu #bóng đá quốc tế #Asian Cup 2027

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