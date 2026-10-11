Đồng Tháp bùng nổ trong ngày tranh tài của hàng chục nghìn runner tại VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026

Hàng chục nghìn vận động viên cùng tạo nên ngày tranh tài sôi động tại VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026. Những màn bứt tốc quyết liệt trên đường đua, thành tích nổi bật của các chân chạy dẫn đầu và sự cổ vũ cuồng nhiệt của người dân đã khép lại mùa giải thứ 5 với đầy ấn tượng.

Sáng 11/10, Cao Lãnh, Đồng Tháp rộn ràng khi hàng chục nghìn vận động viên đồng loạt bước vào ngày thi đấu chính thức của VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026. Với sự kết hợp giữa âm nhạc và marathon độc đáo, giải chạy không chỉ thu hút đông đảo vận động viên mà còn trở thành điểm hẹn sôi động của người dân và du khách địa phương.

Không khí thi đấu đầy gay cấn của hàng nghìn vận động viên tại vạch xuất phát VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026

Ngay từ vạch xuất phát, những thanh âm mang sắc màu miền Tây đã vang lên như lời chào mời đầy cảm hứng, dẫn lối các runner bước vào hành trình khám phá vùng đất Sen Hồng trù phú. Xuyên suốt đường chạy, tiếng nhạc rộn ràng, những giai điệu đậm chất bản địa cùng lời cổ vũ nhiệt tình của khán giả hòa quyện với nhịp chân của hàng nghìn vận động viên, tạo nên bầu không khí thể thao cuồng nhiệt lan tỏa khắp phố phường Cao Lãnh.

Hàng nghìn vận động viên trong sắc áo xanh háo hức trên vạch xuất phát sáng 11/10

Từ những nhịp điệu DJ sôi động tại vạch xuất phát, những giai điệu acoustic lắng đọng tại các trạm nhạc đến âm hưởng vui tươi đầy hứng khởi trên đường chạy, âm nhạc trở thành người bạn đồng hành tiếp thêm năng lượng cho các runner trên từng bước chân. Hòa cùng tiếng cổ vũ nhiệt tình của người dân địa phương, những trạm phun sương mang đến trải nghiệm giải nhiệt thú vị, giúp vận động viên duy trì sự hứng khởi suốt hành trình. Tất cả hòa quyện tạo nên ngày hội thể thao sôi động, nơi âm nhạc, thể thao và văn hóa cùng kết nối vận động viên, người dân và du khách trên vùng đất Tây Nam Bộ.

Mùa giải năm nay có tổng giá trị giải thưởng lên đến 352 triệu đồng dành cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc. Tâm điểm của ngày thi đấu là các nội dung 42KM và 21KM cự ly chuyên biệt dành cho những vận động viên giàu kinh nghiệm và sức bền có cơ hội thể hiện chiến thuật, khả năng phân phối thể lực và bản lĩnh ở những thời khắc quyết định.

Trương Văn Tâm xuất sắc đạt thành tích hạng nhất 42KM, nội dung nam với thành tích 2 giờ 39 phút 34 giây

Ở cự ly 42KM, Trương Văn Tâm, đến từ TPHCM, giành vị trí cao nhất nội dung nam với thành tích 2 giờ 39 phút 34 giây, trong khi Lê Thị Phượng dẫn đầu nội dung nữ với thành tích 3 giờ 2 phút 51 giây. Chinh phục cự ly dài nhất của giải đòi hỏi các vận động viên duy trì nhịp chạy ổn định, kiểm soát thể lực và vượt qua những thử thách trong suốt hành trình.

Chia sẻ sau khi cán đích, nhà vô địch nam 42KM cho biết việc phân phối thể lực là yếu tố quan trọng để hoàn thành cự ly dài. “Đây là lần thứ tư tôi tham gia giải chạy này. Chọn chiến thuật giữ khoảng cách an toàn và bung sức vào giai đoạn cuối, tôi rất vui mừng khi đạt được thành tích hôm nay. Riêng cung đường chạy năm nay rất đẹp, nhất là khi đi qua các biểu tượng như cầu Cao Lãnh. Điều khiến tôi hạnh phúc và biết ơn hơn nữa chính là sự cổ vũ rất nhiệt tình của bà con địa phương trên hành trình chinh phục thành tích sáng nay”.

Với 21KM, Hoàng Nguyên Thanh về nhất nội dung nam với thành tích 1 giờ 10 phút 22 giây, còn Đoàn Thu Hằng giành vị trí dẫn đầu nội dung nữ với thành tích 1 giờ 23 phút 26 giây. Những màn tranh tài ở cự ly này tiếp tục mang đến nhiều khoảnh khắc đáng chú ý, khi các vận động viên phải cân bằng giữa tốc độ, sức bền và khả năng bứt phá ở giai đoạn cuối.

Chia sẻ về chiến thắng, nhà vô địch nam 21KM đến từ Đội tuyển Điền kinh Đồng Nai cho biết: “Đây là năm đầu tiên tôi tham gia giải chạy. Cung đường rất đẹp và bằng phẳng, nhất là cảnh bình minh từ phía cầu Cao Lãnh. Nhờ thời tiết cũng thuận lợi và không quá oi, tôi rất vui mừng khi đạt được kết quả này với pace và thành tích đạt như kỳ vọng. Đặc biệt, nhiều bà con nơi đây đã rất nhiệt tình, dậy sớm để cổ vũ tinh thần cho vận động viên. Bên cạnh đó, tôi cũng rất yên tâm trong quá trình thi đấu nhờ công tác tổ chức giải chuyên nghiệp và chu đáo”.

Ở cự ly 10KM Phạm Ngọc Phan và Phạm Thị Thuý Hạnh lần lượt giành vị trí cao nhất ở nội dung nam và nữ. Trong khi đó, chiến thắng tại cự ly 5KM thuộc về Nguyễn Văn Khang ở nội dung nam và Lê Thị Kim Chi ở nội dung nữ. Các kết quả góp phần tạo nên bức tranh tranh tài đa dạng, từ những cuộc đua đòi hỏi sức bền thể lực, lẫn ý chí kiên định đến các màn bứt tốc trên cự ly ngắn đầy mạnh mẽ.

Là cựu vô địch cự ly 21KM ở mùa giải trước, năm nay, Phạm Ngọc Phan tiếp tục đạt hạng nhất ở cự ly 10KM với nhiều trải nghiệm mới lạ và khó quên bên cạnh đường chạy, “Lần này về Đồng Tháp, tôi cũng tranh thủ cùng bạn bè dành thời gian khám phá thêm cảnh đẹp sông nước miền Tây, nhất là chợ cồn ở Cù lao Tân Thuận Đông nổi tiếng tại Đồng Tháp”.

Một trong những điểm nhấn của VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 là hành trình kết hợp giữa thử thách thể lực và khám phá cảnh sắc, văn hóa địa phương

Ở cự ly 42KM, hành trình đi qua những địa điểm như chùa Bửu Lâm, chùa Kim Ngang, Tượng đài Sự kiện Tập kết năm 1954 và cầu Cao Lãnh. Cung đường cũng kết nối cảnh quan sông Tiền, sông Đình Trung với những dấu ấn lịch sử, văn hóa của địa phương. Với các cự ly ngắn hơn, vận động viên có dịp khám phá những tuyến đường và công trình tiêu biểu khác của thành phố.

Bên cạnh thành tích chuyên môn, cuộc thi hóa trang với chủ đề “Đất Sen Hồng Mở hội” với tổng giá trị giải thưởng lên đến 12 triệu đồng, mang đến những hình ảnh độc đáo trên đường chạy. Các runner có cơ hội thể hiện cá tính qua trang phục và ý tưởng sáng tạo, đồng thời đưa những chất liệu văn hóa dân gian, hình ảnh đặc trưng của vùng đất Sen Hồng vào ngày hội thể thao.

Hơn 20.000 khán giả tạo nên bầu không khí lễ hội náo nhiệt của đêm nhạc VPBank Music Night

Không khí lễ hội náo nhiệt còn được tạo nên bởi VPBank Music Night tối 10/10, thu hút hơn 20.000 khán giả với sự góp mặt của Phương Mỹ Chi, JSol, Organge và Tiêu Minh Phụng, kết hợp âm nhạc đương đại cùng chất liệu văn hóa truyền thống. Từ đường chạy, sân khấu âm nhạc đến khu vực Expo với các sản vật địa phương, chuỗi trải nghiệm đa điểm chạm không chỉ mở rộng sức hấp dẫn của giải đấu mà còn tạo cơ hội để vận động viên, gia đình và du khách giao lưu, khám phá Đồng Tháp qua thể thao, văn hóa và ẩm thực.

Bước sang mùa thứ 5, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon tiếp tục khẳng định sức hút với cộng đồng chạy bộ. Qua năm mùa giải, sự kiện ghi nhận hơn 52.000 lượt đăng ký, trở thành điểm hẹn thường niên kết nối vận động viên trong nước và quốc tế với vùng đất Sen Hồng. Riêng mùa giải năm 2026 thu hút hơn 15.500 lượt đăng ký tham dự đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hơn cả một cuộc đua, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon tự hào khi tiếp tục được góp phần kết nối con người và điểm đến, thúc đẩy kinh tế thể thao thông qua sự giao thoa giữa thể thao, âm nhạc, ẩm thực, du lịch và văn hóa địa phương, qua đó lan tỏa tinh thần chung tay xây dựng “Một Việt Nam Thịnh Vượng”.