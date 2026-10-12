VPBank Hanoi International Marathon 2026 hé lộ Race Kit giàu ý nghĩa và giải thưởng hấp dẫn

Bộ vật phẩm (race kit) của VPBank Hanoi International Marathon 2026 vừa ra mắt đã tạo nên làn sóng phấn khích trong giới chạy bộ. Sở hữu thiết kế hiện đại, giàu cảm hứng cùng tính ứng dụng vượt trội, bộ vật phẩm không chỉ đồng hành cùng runner trên từng cung đường mà còn tiếp thêm động lực chinh phục giới hạn. Đi cùng là tấm huy chương finisher được chế tác tinh xảo và hệ thống giải thưởng hấp dẫn, tất cả đã sẵn sàng thắp bùng tinh thần bứt phá cho mùa giải 2026.

Mang “Hanoi Vibes” lên đường chạy

Ngày 18/10, hơn 11.000 runner trong nước và quốc tế sẽ chính thức bước vào đường chạy VPBank Hanoi International Marathon 2026 (VPIM 2026). Không khí trước thềm ngày thi đấu ngày càng sôi động khi bộ Race Kit được cộng đồng runner mong chờ chính thức lộ diện.

Ở mùa giải thứ bảy, bộ vật phẩm được khoác lên diện mạo trẻ trung theo chủ đề “Hanoi Vibes - The City Moves”: những hình ảnh thân thuộc của Thủ đô được thể hiện qua phong cách đồ họa điểm ảnh (pixel art), kết hợp kiểu chữ hiện đại và gam màu neon giàu năng lượng. Hà Nội trên đường chạy năm nay vì thế vừa quen thuộc, vừa có nhịp điệu mới.

Điểm nhấn được chờ đợi trong bộ vật phẩm là áo thi đấu do Coolmate sản xuất. Đây là năm thứ hai liên tiếp thương hiệu thể thao nội địa đồng hành cùng VPIM với vai trò Nhà tài trợ Kim cương và đơn vị tài trợ trang phục chính thức. Vận động viên ở các cự ly 5km, 10km và 21km sẽ sử dụng áo T-shirt; riêng cự ly Full Marathon 42km là áo singlet. Sự phân chia này đáp ứng nhu cầu vận động khác nhau, đồng thời tạo nên dấu ấn riêng cho từng hành trình chinh phục. Cả hai mẫu áo đấu đều mang sắc xanh neon rực rỡ, biểu tượng của năng lượng, nhiệt huyết và sức mạnh của các vận động viên.

Áo đấu với hai phiên bản T-shirt và singlet là “linh hồn” của cả bộ race kit.

Bên cạnh thiết kế bứt phá, màu sắc dễ nhận diện, trang phục còn được chú trọng về chất liệu. Áo được làm từ polyester tái chế kết hợp polyester chống bám nước, có trọng lượng nhẹ, thoáng khí, thấm hút và khô nhanh, đem lại cho vận động viên cảm giác dễ chịu, linh hoạt từ lúc xuất phát đến những kilomet cuối cùng.

Đi cùng áo đấu là chiếc túi Race Kit trong suốt màu xanh neon nổi bật. Túi được làm từ PVC nguyên sinh, có khả năng chống nước và hướng đến việc sử dụng lâu dài. Sau khi hết giải, runner có thể tiếp tục mang túi đi tập, đựng đồ khi tham gia các giải chạy khác, đi làm hoặc đi chơi. Đây cũng là vật phẩm dành riêng cho runner VPIM 2026, không bán đại trà.

Túi race kit thời trang và thiết thực, có thể sử dụng cho các hoạt động thường ngày

Không dừng lại ở đó, ban tổ chức còn khéo léo bổ sung vào bộ Race kit những món quà nhỏ nhưng đầy tâm huyết từ các thương hiệu đồng hành như Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk Green Farm Cao đạm, sản phẩm tẩy da chết Cà phê Đắk Lắk Cocoon, Cao dán Salonpas; bánh Richy; sản phẩm từ Vinachem; cùng tài liệu, voucher và ưu đãi từ VPBankS, Miso Dental, Thẩm mỹ viện Ngọc Dung, Venesa và A.Sense. Được VPBank đầu tư tỉ mỉ cả về thiết kế lẫn chất lượng, ngoài “tiếp lửa” cho ngày thi đấu, bộ race kit được kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng runner trong những buổi tập luyện và sinh hoạt thường ngày.

Huy chương kể chuyện Hà Nội, 718 triệu đồng giải thưởng chờ các runner

Nếu bộ race kit là món quà khởi đầu hành trình chinh phục, thì hệ thống giải thưởng hấp dẫn của VPIM 2026 chính là phần thưởng xứng đáng cho mọi nỗ lực.

Huy chương chung cuộc là một trong những điểm nhấn thiết kế của mùa giải năm nay, tiếp tục kể câu chuyện về Hà Nội theo chủ đề “Hanoi Vibes - The City Moves”. Trên mặt huy chương, Tháp Rùa, cầu Thê Húc, cầu Long Biên và Nhà hát Lớn xuất hiện bên hình ảnh tòa nhà VPBank. Các biểu tượng của Hà Nội xưa và nay được đặt cạnh nhau, gợi nên một thành phố gìn giữ những dấu ấn lâu đời trong khi vẫn không ngừng đổi mới. Bao quanh những hình ảnh ấy là các vòng tròn nối tiếp, gợi liên tưởng đến vòng chạy, bước chân và dòng chuyển động không ngơi nghỉ của thành phố. Với đường nét thiết kế tinh xảo và sắc nét, mỗi chiếc huy chương là minh chứng cho thành quả và sự nỗ lực xuất sắc của các vận động viên.

Bộ huy chương tái hiện những lát cắt đặc trưng của Hà Nội, cổ kính bình yên nhưng cũng đầy sức sống năng động

Cơ cấu giải thưởng năm nay cũng tạo sức hút cho các vận động viên hướng tới thành tích. Theo thông tin từ ban tổ chức, VPIM 2026 có 118 giải thưởng với tổng giá trị tiền mặt 718 triệu đồng. Giải thưởng được phân bổ trải rộng trên các cự ly Full Marathon, Half Marathon và 10km, gồm hạng mục Top 10 chung cuộc, giải theo nhóm tuổi cùng các giải thưởng bổ sung.

Ở hạng mục giải Nhất, vận động viên nam và nữ của cự ly Full Marathon nhận mức thưởng 50 triệu đồng; Half Marathon là 20 triệu đồng và 10km là 10 triệu đồng. Cơ cấu này tạo thêm động lực cho những runner đặt mục tiêu cạnh tranh thứ hạng, đồng thời mở ra cơ hội được ghi nhận cho các vận động viên ở nhiều nhóm tuổi.

Mùa giải thứ bảy của VPBank Hanoi International Marathon dự kiến quy tụ hơn 11.000 vận động viên trong nước và quốc tế. Trước ngày thi đấu, VPIM Expo diễn ra từ 16 đến 17/10 sẽ là nơi runner nhận Bib, Race Kit, kết nối cùng cộng đồng và trải nghiệm các hoạt động, ưu đãi từ VPBank cùng các thương hiệu đồng hành trước khi chính thức bước vào hành trình chinh phục.