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V.League: Phân hoá giàu nghèo ngày càng khốc liệt

Vĩnh Xuân

TPO - Khoảng cách giữa các đội tốp đầu và phần còn lại ngày càng tăng đang khiến bức tranh ở V.League trở nên phân hoá mạnh mẽ hơn, đặt ra những vấn đề mới với bóng đá Việt Nam.

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Ninh Bình và Nam Định là 2 ứng viên cuộc đua vô địch V.League

Điểm dễ thấy nhất là giá trị đội hình và mức độ chi tiêu của các đội bóng trên sàn chuyển nhượng. Theo thống kê của Transfermarkt, Công an Hà Nội hiện là đội sở hữu đội hình đắt giá nhất V.League, lên tới trên dưới 6 triệu euro. Có thể kể tới những gương mặt nổi bật như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Filip, Nguyễn Đình Bắc…. Công an Hà Nội cũng nắm trong tay những ngoại binh chất lượng cao gồm Alan Grafite, Artur De Melo, Stefan Mauk hay Perea, Henen.

Không ngạc nhiên khi 3 mùa giải gần đây, đoàn quân của HLV Mano Polking thâu tóm các danh hiệu lớn nhất, gồm cả V.League và Siêu cúp Quốc gia.

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Công an Hà Nội sở hữu dàn sao mơ ước ở V.League cả nội và ngoại binh

Đứng dưới Công an Hà Nội, Ninh Bình và Nam Định cũng sở hữu dàn cầu thủ trị giá trên 5 triệu euro theo Transfermarkt. Nam Định cũng là “tay chơi” lớn trên thị trường chuyển nhượng các mùa giải gần đây với hàng loạt ngoại binh được đưa về sân Thiên Trường. Trước mỗi mùa giải, giới bóng đá lại được dịp “đếm” các bản hợp đồng mới đội bóng thành Nam công bố.

Mùa giải trước, Nam Định đánh mất chức vô địch V.League vào tay Công an Hà Nội, một phần do dàn sức trên nhiều đấu trường. Bước vào mùa giải năm nay, đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục tăng cường một loạt tân binh, như: Felix Eboa Eboa, Ezequiel Santos, Caio Cesar và Romulo da Silva.

Tương tự 2 đội bóng kể trên, Thể Công Viettel, Ninh Bình và CLB Hà Nội cũng có sự tăng cường đáng kể về lực lượng. Số tiền chi vào thị trường chuyển nhượng của 5 đội bóng này thường xuyên dẫn đầu V.League. Ở lễ xuất quân mùa giải 2026/27, Thể Công Viettel đã ra mắt 11 tân binh, hướng đến cạnh tranh ngôi vô địch.

Công an Hà Nội, Nam Định và Ninh Bình hay CLB Hà Nội cũng là những đội đang nắm nhiều cầu thủ nhập tịch, hầu hết được trao cơ hội ở đội tuyển Việt Nam. Có thể kể đến những cái tên gồm Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc, Cao Pendant Quang Vinh...

Ai cầm cân cuộc chơi?

Nửa dưới bức tranh V.League lại cho thấy một thực tế khác đầy khắc nghiệt. Đông Á Thanh Hoá mùa giải trước lao đao khi bầu Đoan vướng vòng lao lý, và chỉ trụ hạng nhờ quyết tâm và nỗ lực vượt khó cao đội của tập thể đội bóng này.

“Em về làm khẩn trương, anh Đoan sắp chết rồi đấy”. Câu nói trên được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa dẫn lại trong kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, UBND TP Thanh Hóa và các đơn vị liên quan. Theo tài liệu điều tra, câu chuyện bắt đầu từ những khó khăn về kinh phí của CLB bóng đá Thanh Hóa.

Nó là minh chứng cụ thể cho việc các ông bầu hoặc doanh nghiệp được địa phương ưu ái hoặc tạo điều kiện để lo cho đội bóng, phục vụ người hâm mộ và nhân dân. Trên thực tế với số tiền đầu tư có thể lên tới trên dưới 100 tỷ mỗi năm tuỳ từng đội bóng, nguồn thu từ bóng đá khó có thể bù đắp số tiền các doanh nghiệp, ông bầu bỏ ra.

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VFF cần đảm bảo sân chơi công bằng để các đội bóng có cơ hội cạnh tranh sòng phẳng

Bầu Đức từng chia sẻ, ông đã chi khoảng 2.000 tỷ trong 22 năm làm bóng đá. Giá trị HAGL thu về không đơn thuần từ tiền vé, áo đấu, bản quyền truyền hình hay tài trợ...bởi con số này khá nhỏ. Tuy nhiên, giá trị thương hiệu bóng đá đem lại cho HAGL và bầu Đức lại khó đong đếm.

Dù vậy khi tình hình kinh doanh của các ông chủ bất thuận, CLB lập tức rơi vào khó khăn. Những đội bóng không đảm bảo được ngân sách hoạt động lập tức thất thế trong cuộc đua đầy khắc nghiệt của V.League. Becamex Bình Dương, Đồng Tâm Long An, Quảng Nam hay cả SHB Đà Nẵng, HAGL...đều chung kịch bản trên khi trôi xuống nửa dưới bảng xếp hạng.

Đây là quy luật tất yếu của mọi cuộc chơi. Nhưng ở khía cạnh khác, sự phân hoá ở V.League cũng đặt ra bài toán đối với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng như Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) về khả năng "cầm trịch" cuộc chơi, duy trì hệ thống hành lang pháp lý và luật lệ đảm bảo cho sự phát triển bền vững của bóng đá.

Đó có thể là giới hạn số lượng ngoại binh, cầu thủ nhập tịch và Việt kiều được ra sân tối đa ở V.League...vốn có thể ảnh hưởng tới khâu đào tạo trẻ của các đội bóng. Một giải đấu minh bạch, công bằng cần đảm bảo một hoặc một vài ông bầu dù tiềm lực mạnh đến đâu cũng không thể đứng trên luật chơi.

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#Công an Hà Nội #Nguyễn Đình Bắc #HAGL #V.League 2026/27 #cầu thủ nhập tịch #Nguyễn Xuân Son

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