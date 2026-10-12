Nha Trang Night Run 2026 mở hành trình 21km qua Libera Nha Trang

Cung đường ven biển Trần Phú – Phạm Văn Đồng sẽ trở thành đường đua của giải chạy đêm “Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest – BKH 2026” vào ngày 12/12. Ở cự ly 21km, vận động viên sẽ chạy qua quần thể Libera Nha Trang, mở thêm cơ hội nối hành trình thi đấu với trải nghiệm biển, ẩm thực, nghệ thuật và nghỉ dưỡng cùng gia đình.

Khám phá phố biển về đêm với “Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest – BKH 2026”

Ngày 9/10/2026 vừa qua, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa tổ chức họp báo cung cấp thông tin về giải chạy “Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest – BKH 2026”. Mang thông điệp “Tình yêu biển đảo” và tinh thần sẻ chia vì cộng đồng, giải kết nối hoạt động thể thao với khám phá cảnh quan, văn hóa và nhịp sống phố biển.

Giải do UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức.

Ông Lê Hoàng Triều, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu tại buổi họp báo

Theo thông tin tại họp báo, giải sẽ diễn ra tối 12/12/2026, dự kiến đón hơn 4.000 vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp, người yêu thích chạy bộ và du khách trong nước, quốc tế tham gia ba cự ly 5km, 10km và 21km.

Chương trình khai mạc, điểm xuất phát, về đích và trao giải được đặt tại Quảng trường 2 Tháng 4. Đường chạy trải dọc tuyến ven biển Trần Phú – Phạm Văn Đồng, kết nối những cảnh quan và địa điểm du lịch đặc trưng của phố biển, đồng thời mở ra hành trình cảm nhận Nha Trang trong một thời điểm khác: khi ánh đèn đô thị hòa cùng không gian vịnh Ngọc.

Ở cự ly 21km, cự ly dài nhất của giải, vận động viên sẽ chạy qua quần thể Libera Nha Trang tại khu vực Bãi Tiên, phía Bắc thành phố. Công ty Cổ phần Vega City, đơn vị phát triển bất động sản của KDI Group sẽ đồng hành cùng sự kiện, góp thêm không gian đô thị biển vào hành trình khám phá Nha Trang về đêm.

Lộ trình cung đường chạy cự ly 21km

Ban tổ chức kỳ vọng với “Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest – BKH 2026” sẽ từng bước trở thành sản phẩm du lịch thể thao đặc trưng, góp phần đa dạng hóa hoạt động du lịch về đêm, thúc đẩy kinh tế - xã hội, thu hút du khách đến Khánh Hòa. Một phần nguồn thu sẽ được trích để gây quỹ cho chương trình thiện nguyện mổ mắt dành cho người có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh về mắt, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng.

Đại diện ban tổ chức cùng các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ chụp hình lưu niệm tại buổi họp báo

Libera Nha Trang: Điểm hẹn thể thao gắn với trải nghiệm du lịch

Với du lịch thể thao, sức hấp dẫn của điểm đến được tạo nên từ cả đường đua và những trải nghiệm trước, sau thi đấu. Một cung đường đẹp thu hút người chạy, còn dịch vụ lưu trú, ẩm thực và nghệ thuật tạo thêm lý do để họ cùng người thân lưu lại, khám phá địa phương.

Quần thể đô thị resort Libera Nha Trang quy mô 44 ha nằm trên trục Phạm Văn Đồng, kết nối với cung đường ven biển phía Bắc thành phố. Cảnh quan vịnh, không gian công cộng cùng hệ dịch vụ nghỉ dưỡng, ẩm thực và nghệ thuật tạo điều kiện để hành trình thi đấu gắn với trải nghiệm điểm đến.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Libera Nha Trang kết nối với cộng đồng chạy bộ. Tháng 6/2024, Libera Fun Fest được tổ chức tại quần thể với giải chạy gia đình cự ly 3,5 km, quy mô 4.500 người. Hình thức tham gia theo đội cùng các hoạt động âm nhạc, ẩm thực và nghệ thuật tạo nên ngày hội vận động dành cho nhiều thế hệ.

Libera Nha Trang đón gần 4.500 runner tham gia giải chạy gia đình Libera Fun Fest

Tháng 8/2025, VnExpress Marathon Libera Nha Trang quy tụ khoảng 13.000 vận động viên, trở thành giải có quy mô lớn nhất trong hệ thống tại thời điểm đó. Đến tháng 3/2026, Libera Nha Trang tiếp tục xuất hiện trên cung đường 21,1 km và 42,2 km của Giải Vô địch Quốc gia Marathon – Báo Tiền Phong lần thứ 67.

Vận động viên giải chạy Tiền Phong Marathon 2026 ghi lại khoảnh khắc tại Nhà hát Đó – công trình biểu tượng tại Libera Nha Trang

Từ giải chạy gia đình đến các cuộc đua quy mô lớn, những hoạt động này cho thấy sự gắn kết của Libera với cộng đồng yêu vận động. “Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest – BKH 2026” tiếp nối hành trình ấy trong không gian phố biển về đêm, đồng thời mở thêm lựa chọn cho vận động viên kết hợp thi đấu với một chuyến đi cùng gia đình.

Trước hoặc sau cuộc đua, runner và người thân, bạn bè có thể cùng nhau dạo biển, thưởng thức ẩm thực, khám phá nghệ thuật tại Nhà hát Đó hoặc dành thời gian nghỉ dưỡng tại Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel và Meliá Aurea Nha Trang trong quần thể Libera Nha Trang. Một buổi chạy đêm vì thế có thể nối dài thành hành trình biển – ẩm thực – nghệ thuật – nghỉ dưỡng: người chạy có thêm thời gian thư giãn sau khi chinh phục mục tiêu, còn những người đồng hành sẽ cùng chia sẻ những trải nghiệm đáng nhớ bên Vịnh Nha Trang. Đây cũng là bước tiếp nối khẳng định năng lực của Vega City trong việc kết nối các sự kiện thể thao với hệ dịch vụ du lịch hiện hữu tại Nha Trang, góp phần củng cố sức hút của một điểm đến du lịch thể thao tại Nam Trung Bộ.