5 HLV nguy cơ bị sa thải ở Premier League: Michael Carrick đứng thứ mấy?

Giải chạy Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026 khép lại không chỉ bằng một kỷ lục Việt Nam được thiết lập bên vịnh kỳ quan, mà còn để lại dư âm về năng lực triển khai hạ tầng thần tốc của Vinhomes và sức sống của một siêu đô thị đang thành hình. Từ bước chạy của hàng nghìn vận động viên hôm nay đến những ngôi nhà sáng đèn đón cư dân vào đầu năm 2027, một điểm đến an cư và giao thương tầm cỡ quốc tế đang từng bước hiện hữu.