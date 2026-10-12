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Thể thao

5 HLV nguy cơ bị sa thải ở Premier League: Michael Carrick đứng thứ mấy?

Hương Ly

TPO - Alvaro Arbeloa và Michael Carrick đang dẫn đầu nhóm HLV nguy cơ mất việc tại Premier League trong giai đoạn tới.

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Alvaro Arbeloa cùng Fulham chôn chân ở vị trí bét bảng với thống kê tệ hại 0 chiến thắng, một trận hòa và 5 thất bại sau 6 vòng đấu. Triết lý tấn công 4-3-3 quá ngây thơ của Arbeloa được cho là nguyên nhân chính khiến Fulham sa lầy. Việc dâng cao đội hình khi các trung vệ quá chậm chạp khiến Fulham trở thành "bia tập bắn" cho các đội ở giải đấu với 16 bàn thua (trung bình gần 3 bàn/trận). Nếu Fulham tiếp tục thua trong 1-2 trận tới, ghế của Arbeloa khó trụ vững.
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Không chỉ thất bại trên sân cỏ với vỏn vẹn một điểm sau 6 trận, Arbeloa tự đẩy mình vào thế nguy hiểm do làm hỗn loạn phòng thay đồ. Ông đẩy Emile Smith Rowe lên băng ghế dự bị, tạo ra làn sóng bất bình trong nội bộ đội bóng. Từ vị trí HLV tạm quyền của Real đến "thuyền trưởng" Fulham, Arbeloa luôn mâu thuẫn với học trò. Đó là một phần nguyên nhân khiến công việc của cựu hậu vệ Real không suôn sẻ, dù Fulham là CLB nhỏ, dễ quản trị phòng thay đồ.
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Áp lực sa thải đè nặng lên vai Michael Carrick khi Man Utd trải qua màn khởi đầu tệ nhất lịch sử CLB tại Premier League. Thành tích nghèo nàn 5 điểm sau 6 vòng đấu (một thắng, 2 hòa, 3 thua) đẩy Quỷ Đỏ rơi xuống vị trí thứ 13. Cơn khủng hoảng của MU đến từ việc nhiều trụ cột chấn thương và sa sút phong độ. Tuy nhiên, lối chơi của MU dưới triều đại chính thức của Carrick vẫn thiếu sự bùng nổ, chỉ thiên về phòng ngự phản công. "Quỷ đỏ" chơi hơn người trước Man City và Tottenham nhưng lần lượt nhận kết quả thua và hòa.
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Tỷ lệ sa thải của Carrick tăng vọt sau trận hòa 1-1 trước Tottenham. Cơn bão chấn thương cướp đi các trụ cột của Carrick như De Ligt, Benjamin Sesko chỉ là cái cớ che đậy cho tỷ lệ thắng nghèo nàn 16.6% của MU. Bên cạnh đó, Carrick bị CĐV Quỷ đỏ chỉ trích vì đọc trận đấu chậm, dẫn đến các quyết định thay người không hợp lý. MU cứ đá thế này thêm vài trận, ghế của Carrick sẽ bị lật đổ.
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De Zerbi được ban lãnh đạo Tottenham duyệt chi ngân sách khổng lồ 315 triệu bảng để chiêu mộ tân binh. Dù vậy, vị trí thứ 19 hiện tại với 3 điểm sau 6 trận (3 hòa, 3 thua) là kết quả không thể chấp nhận đối với Tottenham. Cuộc khủng hoảng này xuất phát từ sự mất cân bằng nghiêm trọng giữa công và thủ trong triết lý của ông. Spurs cầm bóng trung bình lên tới 64% mỗi trận nhưng hoàn toàn vô hại trước vòng cấm đối phương. Ngược lại, hàng thủ dâng cao quá mức khiến họ trở thành đội bóng để thủng lưới từ các tình huống phản công nhiều nhất giải đấu với 9 bàn thua.
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De Zerbi đang loay hoay với đội hình quy tụ nhiều ngôi sao mới như Tonali, Mateus Fernandes, Savinho và Marmoush. Với rất nhiều phương án xoay vòng, Tottenham của De Zerbi vẫn tấn công vô hại và "dễ vụn vỡ" hàng thủ. Ban lãnh đạo Tottenham tuyên bố kiên nhẫn với De Zerbi. Nhưng "Gà trống" cứ đá tệ như hiện tại, bản thân HLV người Italia phải tự nhìn lại công việc của mình.
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Quyết định chia tay Crystal Palace để chuyển sang dẫn dắt Nottingham Forest dần trở thành canh bạc thất bại của Oliver Glasner. Từ đầu mùa, Nottingham chỉ giành một chiến thắng sau 7 trận trên mọi đấu trường. HLV Glasner áp đặt vào đội hình Nottingham lối chơi gegenpressing rực lửa, theo đúng triết lý của Crystal Palace giai đoạn trước. Tuy nhiên, các cầu thủ Nottingham không khỏe, nhanh và máu lửa như Crystal Palace. Dần dần, triết lý của Nottingham và sở trường cầu thủ Nottingham trái ngược, dẫn đến khủng hoảng.
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Trận thua ngược 1-3 trước chính đội bóng cũ Crystal Palace đã đẩy Glasner sâu hơn vào cuộc khủng hoảng. Sai lầm chiến thuật khi rút tiền đạo mục tiêu Liam Delap ra nghỉ sớm đã làm mất hoàn toàn thế trận, khiến Forest nhận 2 bàn thua liên tiếp ở hiệp hai. Nếu không thể cải thiện hiệu suất ghi bàn tệ hại (chỉ ghi 4 bàn sau 6 trận tại Premier League), Glasner rất khó giữ được ghế trước khi bước vào lịch thi đấu tử thần, gặp Arsenal và Chelsea phía trước.
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Trận thắng 3-1 trước Nottingham Forest giúp HLV Pierre Sage tạm giải tỏa áp lực. Tuy nhiên, thuyền trưởng Crystal Palace vẫn nằm trong nhóm HLV có nguy cơ cao bị sa thải. Tình trạng này bắt nguồn từ việc Sage cố gắng áp đặt sơ đồ kiểm soát bóng linh hoạt 3-2-5, trong khi các cầu thủ Crystal Palace vốn chỉ quen với lối đá phòng ngự phản công tốc độ cao dưới thời HLV Glasner. Sự lệch pha này khiến Palace lóng ngóng trong triển khai bóng, với tỷ lệ chuyền hỏng ở sân nhà lên tới 22%.
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Crystal Palace chỉ đạt hiệu suất ghi 0,8 bàn/trận, quá thấp so với những gì "Đại bàng" làm được ở các mùa giải gần đây. Khi Sage nhậm chức, ban lãnh đạo Palace đặt mục tiêu cạnh tranh tấm vé dự cúp châu Âu cho đội bóng. Lúc này, Palace đứng thứ 12, vẫn chưa hoàn toàn trật khỏi đường đua dự cúp châu Âu nhưng họ phải hồi sinh mạnh mẽ ở giai đoạn tới.

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