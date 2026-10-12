5 HLV nguy cơ bị sa thải ở Premier League: Michael Carrick đứng thứ mấy?

TPO - Alvaro Arbeloa và Michael Carrick đang dẫn đầu nhóm HLV nguy cơ mất việc tại Premier League trong giai đoạn tới.
TPO - Man City đến Anfield qua cửa sau, nhưng rời đi bằng chiến thắng 3-0 giữa những tiếng la ó. Dù đang bị cả Premier League công kích vì những cáo buộc vi phạm tài chính, đội bóng thành Manchester vẫn biết cách khiến các đối thủ phải cúi đầu bằng những màn trình diễn trên sân cỏ.
TPO - DP World Tour yêu cầu các golfer lựa chọn hệ thống giải đấu họ dự định tham gia trong năm tới. Những người có kế hoạch thi đấu tại LIV Golf sẽ không được chấp nhận tư cách thành viên DP World Tour trong mùa giải 2027.
TPO - Các vụ tấn công vào thủ đô Saudi Arabia trong 2 ngày qua đang khiến nhà quản lý bóng đá châu Á lo lắng. Khâu tổ chức Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia hiện đối diện với hàng loạt dấu hỏi.
TPO - Đội hình U17 nữ Việt Nam tham dự vòng loại U17 nữ châu Á 2027 có 18 cầu thủ thuộc các đội dự tuyển nữ trẻ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). HLV Okiyama Masahiko đánh giá đây là tín hiệu tích cực, cho thấy vai trò của công tác đào tạo trong việc xây dựng lực lượng kế cận cho bóng đá nữ Việt Nam.
Cung đường ven biển Trần Phú – Phạm Văn Đồng sẽ trở thành đường đua của giải chạy đêm “Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest – BKH 2026” vào ngày 12/12. Ở cự ly 21km, vận động viên sẽ chạy qua quần thể Libera Nha Trang, mở thêm cơ hội nối hành trình thi đấu với trải nghiệm biển, ẩm thực, nghệ thuật và nghỉ dưỡng cùng gia đình.
Giải chạy Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026 khép lại không chỉ bằng một kỷ lục Việt Nam được thiết lập bên vịnh kỳ quan, mà còn để lại dư âm về năng lực triển khai hạ tầng thần tốc của Vinhomes và sức sống của một siêu đô thị đang thành hình. Từ bước chạy của hàng nghìn vận động viên hôm nay đến những ngôi nhà sáng đèn đón cư dân vào đầu năm 2027, một điểm đến an cư và giao thương tầm cỡ quốc tế đang từng bước hiện hữu.
TPO - U17 Mali quy tụ dàn cầu thủ mạnh mẽ, tốc độ tốt và có nền tảng kỹ chiến thuật ấn tượng. Trận đối đầu U17 Mali mang tính chất bản lề để định đoạt cơ hội đi tiếp của U17 Việt Nam ở sân chơi World Cup.
TPO - Khoảng cách giữa các đội tốp đầu và phần còn lại ngày càng tăng đang khiến bức tranh ở V.League trở nên phân hoá mạnh mẽ hơn, đặt ra những vấn đề mới với bóng đá Việt Nam.
Trong Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026, hình ảnh Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu khoác trang phục Đội tuyển Việt Nam do Động Lực – Jogarbola cung cấp góp thêm sắc màu cho ngày hội thể thao cộng đồng. Qua thông điệp “Một quốc gia vận động – Vì một Việt Nam khỏe mạnh, hùng cường”, chương trình kêu gọi mỗi người dân chủ động rèn luyện thể chất, hình thành lối sống năng động và nâng cao sức khỏe.
TPO - Eliud Kipchoge cán đích sau 2 giờ 9 phút 10 giây, lập kỷ lục đường chạy Melbourne Marathon và có chiến thắng thứ 17 trong sự nghiệp ở cự ly này.
TPO - HLV Andoni Iraola của Liverpool cho rằng Ryan Gravenberch không xứng đáng nhận thẻ vàng thứ hai, đồng thời chỉ trích cách trọng tài Chris Kavanagh xử lý tình huống trong trận thua Man City 0-3 rạng sáng nay.
TPO - Theo các nguồn tin, đội tuyển Nhật Bản sẽ chọn Việt Nam làm đối tác cho trận giao hữu diễn ra vào ngày 30/12 tới. Trận đấu dự kiến tổ chức tại sân vận động Panasonic Suita (Osaka). Đây là cuộc đối đầu được chủ nhà kỳ vọng khá nhiều.
TPO - Sau trận thắng U17 nữ Kyrgyzstan 2-0, U17 Việt Nam giành suất duy nhất ở bảng D để tiến vào vòng chung kết U17 nữ châu Á diễn ra vào đầu năm sau.
TPO - Tối 11/10, vòng loại U17 nữ châu Á 2027 đã kết thúc với loạt trận đấu trên khắp các sân cỏ châu lục. Không xuất hiện thêm tỷ số nào lớn hơn cách biệt 20-0 mà đội tuyển Việt Nam đã tạo nên trước U17 nữ Bắc Mariana, đồng nghĩa Việt Nam chính thức là kỷ lục gia ở vòng loại năm nay.
TPO - Liverpool đã tạo ra thế trận tốt, uy hiếp khung thành Man City khá nhiều lần. Nhưng từ khoảnh khắc mất người đầu hiệp 2, họ cũng mất luôn thế trận. Đội bóng này để Man City - tập thể với sự thăng hoa của Haaland, Doku và Cherki - ghi liền 3 bàn để rời sân với chiến thắng 3-0. Với 21 điểm tuyệt đối, Man City đang dẫn đầu BXH.
TPO - Pha kiến tạo dọn cỗ của Hai Long cho Andrew Jung ghi bàn là bước ngoặt giúp CLB Hà Nội thắng Bắc Ninh 1-0 ở trận đấu tại LPBank V.League 1-2026/27 tối 11/10.