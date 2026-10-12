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Càng bị ghét, Man City càng đáng sợ

Nguyễn Khánh

TPO - Man City đến Anfield qua cửa sau, nhưng rời đi bằng chiến thắng 3-0 giữa những tiếng la ó. Dù đang bị cả Premier League công kích vì những cáo buộc vi phạm tài chính, đội bóng thành Manchester vẫn biết cách khiến các đối thủ phải cúi đầu bằng những màn trình diễn trên sân cỏ.

Nhân vật phản diện của Premier League

Chủ nhật vừa qua, Man City đã có một đi không thể nào quên tới Anfield. Chiếc xe bus chở đội khách phải đi đường vòng qua những con phố phía sau sân vận động, dưới sự hộ tống của cảnh sát, để tránh đám đông phẫn nộ đang chờ sẵn. Nhưng nếu đó là cách Man City tìm lối vào sân, thì khi trận đấu kết thúc, họ đã đường hoàng bước ra bằng cửa chính, mang theo chiến thắng 3-0 trước Liverpool.

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Chiếc xe bus chở Man City đã phải được cảnh sát hộ tống để tiến vào Anfield bằng cửa sau.

Giữa hai thời điểm ấy là một bầu không khí thù địch hiếm thấy, với những tiếng la ó, biểu ngữ công kích và lời chế giễu nhắm vào đội bóng vừa bị một ủy ban độc lập kết luận vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính của Premier League. Anfield không chỉ muốn Liverpool giành chiến thắng. Đám đông còn muốn Man City phải trả giá ngay trên sân cỏ cho những gì đội bóng này bị kết luận đã làm trong gần một thập kỷ.

Nhưng bóng đá không phải lúc nào cũng diễn ra theo kịch bản mà số đông mong muốn. Liverpool thua 0-3, còn Man City rời Merseyside với 3 điểm, tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng sau 6 vòng đấu. Đội bóng đang bị phản đối dữ dội nhất giải đấu lại đứng trên đỉnh bảng xếp hạng.

Đó là nghịch cảnh khiến Man City trở thành nhân vật phản diện đặc biệt đáng sợ của Premier League mùa này. Sự phẫn nộ dành cho họ không đơn thuần xuất phát từ màu áo, lịch sử đối đầu hay một cuộc đua vô địch, mà gắn với câu hỏi lớn hơn: liệu những thành công mà đội bóng này giành được có được xây dựng trên một nền tảng tài chính công bằng hay không?

Những món nợ không thể trả lại

Liverpool có lý do riêng để cảm thấy cay đắng. Những lợi thế tài chính mà Man City bị kết luận đã tích lũy trong giai đoạn 2009-2018 được cho là góp phần tạo nên sức mạnh giúp họ thống trị Premier League trong những năm sau đó.

Đội bóng vùng Merseyside từng xây dựng những tập thể đủ sức vô địch, nhưng cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi đứng sau Man City. Mùa 2018/19, Liverpool giành 97 điểm nhưng vẫn về nhì, kém Man City đúng một điểm. Ba mùa sau, họ kết thúc cuộc đua với 92 điểm, một lần nữa chỉ chịu thua đối thủ với khoảng cách tối thiểu. Đó là những thành tích đủ để vô địch Premier League trong những mùa giải khác, nhưng không đủ để vượt qua một Man City gần như không có điểm yếu trong cuộc đua đường dài.

Tất nhiên, không ai có thể khẳng định chắc chắn Liverpool sẽ giành thêm hai chức vô địch nếu Man City không bị kết luận vi phạm quy định tài chính. Bóng đá không vận hành bằng những phép tính giả định đơn giản như vậy. Nhưng phán quyết dành cho Man City đã khiến những cuộc đua vô địch trước đây bị nhìn lại dưới một lăng kính khác, nhất là khi kết luận liên quan đến những khoản thu thương mại bị xác định là không phản ánh đúng bản chất giao dịch.

Sự phẫn nộ được thể hiện rõ trên khán đài Anfield. Những tấm biểu ngữ nhấn mạnh rằng một thế hệ cổ động viên đã bị lừa dối, hay khẳng định không di sản nào quan trọng hơn sự trung thực, cho thấy đây không còn đơn thuần là sự thù địch giữa hai đội bóng. Những tiếng hô vang “bọn lừa đảo” mỗi khi cầu thủ Man City có bóng khiến cuộc đọ sức ở Anfield giống một cuộc xét xử công khai hơn là một trận bóng đá.

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CĐV Liverpool giơ tấm biểu ngữ chế giễu Man City là đội bóng "lừa đảo".

Nhưng Man City không đến Anfield để xin sự tha thứ. Họ đến để thi đấu, và chiến thắng là câu trả lời duy nhất mà các cầu thủ có thể đưa ra trong phạm vi công việc của mình.

Erling Haaland hiểu rõ điều đó. Tiền đạo người Na Uy là gương mặt tiêu biểu của Man City hiện tại, đồng thời ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng trước Liverpool. Với những người chỉ trích đội bóng thành Manchester, Haaland còn là hình ảnh đại diện cho sức mạnh tài chính đã giúp CLB chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu thế giới. Theo lập luận của họ, những lợi thế tài chính bị cáo buộc đã góp phần tạo nên một đội hình có sức cạnh tranh vượt trội so với phần còn lại của giải đấu.

Hơn nữa, cũng không thể quy mọi thành công của Man City thành sản phẩm của tiền bạc. Đội bóng này vẫn sở hữu những cầu thủ xuất sắc, khả năng tổ chức thi đấu hiệu quả, chất lượng chuyên môn và bản lĩnh được xây dựng dày công qua cả một thập kỷ.

Chính sự kết hợp giữa năng lực trên sân cỏ và những tranh cãi về nền tảng tài chính mới khiến câu chuyện Man City trở nên nhạy cảm đến vậy. Nếu họ không liên tục giành danh hiệu, những cáo buộc ấy có lẽ đã không tạo ra sức ép sâu rộng như hiện nay.

Tiếng la ó không ngăn được những bàn thắng

Nếu mục đích của đám đông tại Anfield là khiến Man City mất bình tĩnh, họ đã không đạt được điều mình mong muốn. Đội khách chơi với sự tự tin đáng kể, kiểm soát bóng tốt và cho thấy họ vẫn có thể áp đặt thế trận trước một đối thủ hùng mạnh, ngay cả trong hoàn cảnh bị cả sân vận động gây sức ép.

Bước ngoặt đến ở phút 62, khi Ryan Gravenberch nhận thẻ vàng thứ hai và Liverpool chỉ còn 10 người. Quyết định truất quyền thi đấu khiến nhiệm vụ của đội chủ nhà trở nên khó khăn hơn. Chỉ ít phút sau, Haaland ghi bàn mở tỷ số, đưa Man City vượt lên trong một trận đấu mà sức ép từ khán đài đã kéo dài từ trước giờ bóng lăn.

Bàn thắng ấy khiến Liverpool rơi vào thế phải đuổi theo tỷ số trong tình trạng thiếu người. Jérémy Doku, được tung vào sân từ ghế dự bị, ghi bàn thứ hai bằng một cú sút hiểm hóc. Rayan Cherki khép lại trận đấu bằng pha dứt điểm đẹp mắt sau một đợt phối hợp mà Man City luân chuyển bóng qua nhiều cầu thủ.

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Cherki ăn mừng sau khi ghi bàn ấn định thắng lợi 3-0 cho Man City trước Liverpool ngay tại Anfield.

Ở tình huống dẫn đến bàn thắng của Cherki, đội khách giữ bóng liên tục trong một phút 51 giây mà không để đối phương đoạt lại bóng. Đó là hình ảnh tiêu biểu cho khả năng kiểm soát trận đấu của Man City, bất chấp những gì đang diễn ra ngoài đường biên.

Tất nhiên, chiến thắng 3-0 cần được đặt trong bối cảnh Liverpool mất người. Không thể lấy kết quả này để khẳng định Man City đã vượt qua mọi khó khăn bằng sức mạnh thuần túy, bởi chiếc thẻ đỏ ảnh hưởng đáng kể đến cục diện.

Nhưng đội khách đã tận dụng lợi thế quân số, gia tăng cách biệt và kết thúc trận đấu bằng một màn trình diễn thuyết phục. Tiếng la ó không khiến họ đánh mất sự tập trung, còn sức ép từ khán đài không ngăn được những bàn thắng tiếp tục xuất hiện.

Đây mới là điều khiến Man City trở nên đáng ngại trong cuộc đua mùa này. Họ không cần được yêu mến để tiếp tục giành chiến thắng, cũng không thể trông chờ sự cảm thông từ các đối thủ.

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Bất chấp những sự công kích, Haaland và các đồng đội vẫn tiếp tục giành chiến thắng tại Premier League.

Nếu đoàn quân của HLV Enzo Maresca duy trì phong độ hiện tại, sự phẫn nộ từ các khán đài sẽ càng khiến những chiến thắng của họ trở nên khó nuốt đối với phần còn lại của Premier League. Không gì uất ức hơn với một cổ động viên bằng việc phải chứng kiến đội bóng mình ghét nhất liên tiếp gặt hái thành công, nhất là khi họ tin rằng những thành công ấy được xây dựng từ sự dối trá.

Man City vẫn phải chờ kết quả kháng cáo. Nhưng chiến thắng tại Anfield cho thấy đội bóng này biết cách gạt đi những ồn ào ngoài sân cỏ để tiếp tục “trấn áp quần hùng”. Và nếu ngay cả Liverpool - với điểm tựa là “chảo lửa” Anfield và bầu không khí thù địch được đẩy lên cao nhất - vẫn thất bại 0-3 trước Man City, liệu có đội bóng nào ở Premier League lúc này đủ sức ngăn Man xanh tiến lên phía trước?

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#Man City #Liverpool #Premier League #chiến thắng #tài chính #đội bóng

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