Hàng loạt vụ tấn công vào Saudi Arabia làm rung chuyển Asian Cup 2027

TPO - Các vụ tấn công vào thủ đô Saudi Arabia trong 2 ngày qua đang khiến nhà quản lý bóng đá châu Á lo lắng. Khâu tổ chức Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia hiện đối diện với hàng loạt dấu hỏi.

Như đã biết trong 2 ngày qua, sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, thủ đô Saudi Arabia đã liên tục hứng chịu các cuộc tấn công. Ngày 10/10, một cuộc tập kích nghiêm trọng nhằm vào sân bay Riyadh đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Ngày 11/10, sân bay tiếp tục hứng chịu thêm một cuộc tấn công bằng tên lửa làm 1 người thiệt mạng và 11 người bị thương.

Hoạt động tại sân bay quốc tế King Khalid đã phải tạm đình chỉ, nhiều hãng hàng không quốc tế hủy chuyến và các nước như Mỹ, Canada, Australia, Hàn Quốc đã nâng cảnh báo du lịch đối với Saudi Arabia. Phía Hàn Quốc đang duy trì mức cảnh báo lên cấp độ 3, nghĩa là khuyến cáo người dân không nên đi du lịch. Giới chức bóng đá xứ kim chi cũng đang bàn đến các phương án khi đội tuyển Hàn Quốc tham dự Asian Cup 2027 vào tháng 1 năm sau.

Phương án xấu nhất là không đưa đội tuyển Hàn Quốc đến VCK đã được tính đến. Vì Riyadh là một trong những trung tâm tổ chức chính với nhiều sân vận động (King Fahd Sports City, Kingdom Arena, Al-Shabab Club…) mà Hàn Quốc sẽ thi đấu ở đây. Họ nằm ở bảng E với các đội tuyển Việt Nam, UAE và Yemen.

“Đặc biệt, nếu xung đột quân sự tiếp diễn trong thời gian diễn ra giải đấu, việc đảm bảo an toàn cho đội tuyển Hàn Quốc tham dự sẽ rất mong manh”, tờ Chosun viết. “Ngoài việc đá vòng bảng ở thủ đô thì nếu tiến vào vòng 16 đội với tư cách là đội nhất bảng, Hàn Quốc cũng phải đá các trận loại trực tiếp tại Riyadh.

Một quan chức của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc cho biết: "Chúng tôi nhận thức được tình hình hiện tại từ mọi khía cạnh. Về Cúp châu Á, chúng tôi đang tiến hành các cuộc thảo luận nội bộ về việc sắp xếp các trận đấu sân khách từ nhiều góc độ khác nhau. Mặc dù chúng tôi đang xem xét việc thi đấu ở địa điểm khác nhưng khả năng xấu nhất vẫn được tính đến”.

Nếu không thể đảm bảo an toàn cho việc đi lại, chỗ ở, sân tập và khu vực xung quanh địa điểm thi đấu của đội tuyển, thì đội không thể tập trung cho chuyên môn. Không chỉ sự an toàn của đoàn mà đội ngũ hỗ trợ, phóng viên truyền thông và khán giả cũng cần được quan tâm”.

Tờ Guardian bắt đầu đặt ra câu hỏi về khả năng phải dời địa điểm thi đấu sang một quốc gia khác an toàn hơn nếu tình hình leo thang không được kiểm soát. (ví dụ các nước vùng Vịnh lân cận). Nhưng phương án khả dĩ nhất vẫn là trao lại quyền đăng cai giải đấu cho Australia vì quốc gia này có đủ cơ sở hạ tầng, lại vừa tổ chức thành công Cúp bóng đá nữ châu Á 2026.

Liên đoàn bóng đá các nước thuộc AFC đang theo dõi sát sao tình hình an ninh, tuy nhiên phía Saudi Arabia và ban tổ chức chưa đưa ra thông báo chính thức sau hàng loạt biến cố vừa qua.