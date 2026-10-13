Nhận định Viking vs Bayern, 2h00 ngày 14/10: 'Hùm xám' trút giận

TPO - Nhận định bóng đá Viking vs Bayern Munich, vòng phân hạng Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Bayern Munich quyết tâm tìm lại cảm giác chiến thắng tại đấu trường châu Âu sau cú vấp ngã đáng tiếc ở giải quốc nội.

Nhận định trước trận Viking vs Bayern Munich

Bayern Munich hành quân đến Na Uy với tâm trạng kém vui sau trận hòa 2-2 nghẹt thở trước Augsburg tại Bundesliga. Trận hòa này không chỉ khiến "Hùm xám" lỡ cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng (hiện vẫn kém Dortmund 2 điểm), mà còn phơi bày những lỗ hổng chết người nơi hệ thống phòng ngự.

Khán giả tại WWK Arena cuối tuần qua đã chứng kiến sai lầm đáng quên của thủ thành kỳ cựu Manuel Neuer, trực tiếp biếu không cho Robin Fellhauer bàn mở tỷ số ở giây thứ 8. Đó là bàn thắng nhanh nhất lịch sử Bundesliga. Dù thi đấu áp đảo sau đó, tạo ra vô số cơ hội và vươn lên dẫn trước nhờ hỏa lực tấn công mạnh mẽ, Bayern vẫn để đối thủ gỡ hòa trong sự tiếc nuối.

Tuy nhiên, bộ mặt của Bayern tại Champions League lại mang sắc thái hoàn toàn khác. Đội bóng của HLV Vincent Kompany khởi đầu chiến dịch châu Âu bằng chiến thắng hủy diệt 5-0 trước một đại diện Na Uy khác là Bodo Glimt, qua đó đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng vòng phân hạng. Sức mạnh tấn công vũ bão và khả năng pressing liên tục chính là thứ vũ khí đáng sợ để đại diện nước Đức đè bẹp các đối thủ dưới cơ.

Ở phần sân đối diện, câu lạc bộ Viking đang trải qua một giấc mơ tuyệt đẹp tại giải quốc nội nhưng lại nếm trải hiện thực phũ phàng ở sân chơi châu lục. Dưới sự dẫn dắt của bộ đôi HLV Bjarte Lunde Aarsheim và Morten Jensen - mô hình đồng huấn luyện viên trưởng hiếm gặp trong bóng đá hiện đại, Viking xuất sắc giành chức vô địch Na Uy đầu tiên sau 34 năm chờ đợi ròng rã.

Tuy nhiên, trong lần trở lại đấu trường Champions League tính từ năm 1992, Viking lập tức bị dội một gáo nước lạnh. Thất bại 1-3 trước Stuttgart ở ngày ra quân đẩy họ xuống vị trí thứ 30. Trận thua này bóc trần sự chênh lệch lớn về trình độ khi đại diện Na Uy phải hứng chịu tới 11 cú sút trong vòng cấm, đối mặt với 4 cơ hội ăn bàn rõ rệt và chỉ tránh nhận thêm bàn thua nhờ cột dọc cứu thua.

Phong độ của Bayern ở giai đoạn gần đây không quá ấn tượng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Viking vs Bayern Munich

Dù thất thế ở đấu trường châu Âu, Viking lại là một thế lực không thể cản bước tại quê nhà. Đội chủ sân Lyse Arena đang dẫn đầu bảng xếp hạng Eliteserien với 53 điểm. Phong độ của họ cực kỳ ấn tượng khi chỉ để thua duy nhất Stuttgart trong 10 lần ra sân gần nhất, giành tới 7 chiến thắng ở chuỗi trận này.

Đáng chú ý, thánh địa Lyse Arena đang thực sự là một pháo đài bất khả xâm phạm. Viking đã toàn thắng cả 11 trận sân nhà gần nhất trên mọi đấu trường, và mỗi trận họ đều xé lưới đối phương ít nhất hai lần.

Dẫu vậy, đối mặt với Bayern Munich lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Dù gặp vấn đề về phòng ngự khi không thể giữ sạch lưới ở 5 trong 8 trận trên mọi đấu trường mùa này, hàng công của "Hùm xám" lại hoạt động với năng suất khủng khiếp.

Trong 5 trận chính thức gần đây, đội bóng xứ Bavaria giành 3 chiến thắng, hòa 2 và nã vào lưới các đối thủ tới 16 bàn. Sự lỏng lẻo nơi hàng thủ Bayern có thể mở ra hy vọng cho Viking, nhưng áp lực khổng lồ từ các ngôi sao tấn công đội khách hứa hẹn sẽ đè bẹp mọi nỗ lực chống cự của đội chủ nhà.

Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến Viking vs Bayern Munich

Đứng trước sức mạnh áp đảo của đối thủ, HLV Morten Jensen và Bjarte Lunde Aarsheim gần như chắc chắn sẽ chỉ đạo Viking lùi sâu phòng ngự với sơ đồ 4-4-2 lỳ lợm và thực dụng. Cặp trung vệ Gianni Stensness và Henrik Saelebakke Falchener sẽ phải làm việc hết công suất để che chắn cho khung thành, bịt kín các khoảng trống ở khu vực trung lộ.

Tuyến giữa do Joe Bell và Kristoffer Askildsen quán xuyến, với nhiệm vụ đánh chặn từ xa và hạn chế không gian chơi bóng của hàng tiền vệ Bayern. Trọng trách phản công sẽ được đặt trọn lên tốc độ và khả năng chớp thời cơ của bộ đôi tiền đạo Peter Christiansen và Erik Botheim.

Về phía Bayern Munich, chấn thương đùi khiến ngôi sao trẻ Jamal Musiala phải ngồi ngoài, nhường lại vị trí kiến thiết lối chơi cho Ismael Saibari. Bất chấp sự vắng mặt này, hỏa lực của đội khách không hề suy giảm. Mũi nhọn Harry Kane tiếp tục xuất phát cao nhất trên hàng công.

Chân sút người Anh vừa kém may mắn khi dứt điểm trúng xà ngang trước Augsburg và đang vô cùng khao khát nổ súng tại Champions League. Hỗ trợ cho Kane là đôi cánh tốc độ và đột biến Michael Olise cùng Luis Diaz.

Ở tuyến giữa, khả năng chuyền bóng chia bài xuất sắc của Joshua Kimmich đóng vai trò then chốt trong việc xé toang hệ thống phòng ngự khối lùi sâu của đối thủ. Dưới hàng thủ, trung vệ Dayot Upamecano lĩnh ấn tiên phong bảo vệ khung thành, hỗ trợ thủ môn Manuel Neuer lấy lại sự tự tin sau sai sót tai hại hồi cuối tuần.