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V.League liệu có nổ ra 'bong bóng' ngoại binh?

Nguyên Phong

TPO - Sự gia tăng của ngoại binh và cầu thủ nhập tịch ở V.League một mặt có thể giúp giải đấu trở nên đa màu sắc hơn nhưng đồng thời cũng đặt ra những vấn đề khác liên quan sự phát triển dài hạn và bền vững của bóng đá Việt Nam.

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Ninh Bình và Nam Định đang là 2 CLB nắm dàn ngoại binh, cầu thủ nhập tịch chất lượng ở V.League

Các mùa giải trước, quy định của V.League cho phép các CLB đăng ký 4 ngoại binh và sử dụng tối đa 3 cầu thủ trên sân. Tuy nhiên bắt đầu từ mùa giải 2026/27, mỗi CLB sẽ được đăng ký tối đa 4 ngoại binh và sử dụng cả 4 trong bất kỳ thời điểm nào của trận đấu.

Bên cạnh đó, các CLB đại diện Việt Nam tham dự giải Đông Nam Á và châu Á được quyền đăng ký tối đa 7 ngoại binh, nhưng chỉ sử dụng 4 như các đội khác ở V.League. Lý giải với Tiền Phong, một lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết quy định này nhằm tạo điều kiện để các đội bóng Việt Nam đủ lực cạnh tranh khi ra đấu trường quốc tế.

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Các tiền đạo Việt Nam khó có cơ hội cạnh tranh với ngoại binh trên hàng công

Trên thực tế việc hạn chế số lượng ngoại binh ở V.League thường xuyên được bàn đến kể từ khi bóng đá Việt Nam lên chuyên. Một mặt, sự xuất hiện của các cầu thủ nước ngoài khiến giải đấu đáng xem và giàu màu sắc, hấp dẫn hơn. V.League trước đây từng sôi động với những gương mặt như Leandro, Denilson (Hải Phòng), Huỳnh Kesley Alves (Bình Dương), Gaston Merlo (Đà Nẵng), Hoàng Vũ Samson (Đồng Tháp, Hà Nội T&T) hay thậm chí dàn sao Thái Lan từng đầu quân cho HAGL của bầu Đức gồm Kiatisuk Senamuang, Dusit, Thonglao...

Hiện nay có thể kể đến Alan Grafite, Artur (Công an Hà Nội), những trường hợp đã nhập tịch như Nguyễn Xuân Son (Nam Định), Nguyễn Tài Lộc (Ninh Bình) hay Đỗ Hoàng Hên (CLB Hà Nội), Cao Pendant Quang Vinh (Công an Hà Nội).

Những đội bóng giàu tiềm lực tài chính hưởng lợi từ quy định trên khi có khả năng ký hợp đồng với nhiều ngoại binh chất lượng, nâng cao khả năng cạnh tranh. Mùa giải trước, Công an Hà Nội áp đảo phần còn lại với 2 mũi nhọn Alan và Artur, trong đó Alan là Vua phá lưới. Ở mùa giải Nam Định giành chức vô địch V.League, danh hiệu Vua phá lưới cũng thuộc về Nguyễn Xuân Son, bên cạnh ngòi nổ khác là Hendrio.

Đào tạo trẻ: VFF cần mạnh hơn các ông chủ

Nhưng mặt trái của việc số lượng ngoại binh gia tăng cũng khá rõ: cơ hội cạnh tranh của các cầu thủ nội, đặc biệt cầu thủ trẻ giảm xuống. Có khá ít trường hợp như Nguyễn Đình Bắc hiện đủ khả năng giành được vị trí với các tiền đạo ngoại.

Đây là vấn đề không mới, và đã được nhiều đời HLV trưởng đội tuyển Việt Nam cảnh báo, gần nhất là ông Park Hang-seo. Sức ép với ông Kim Sang-sik hiện nay giảm xuống bởi đội tuyển Việt Nam có thể sử dụng các cầu thủ nhập tịch trên hàng công như Nguyễn Xuân Son.

Ở 2 lần đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á gần đây đặc biệt là ASEAN Cup 2026, Nguyễn Xuân Son đều có vai trò quan trọng, với 2 danh hiệu Vua phá lưới.

Tuy nhiên đi liền với đó, bài toán bản sắc cũng như sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam cũng được nêu ra. Dù không đưa ra con số cụ thể, VFF từng nhiều lần khẳng định việc sử dụng ngoại binh nhập tịch ở đội tuyển Việt Nam cần đảm bảo không ảnh hưởng đến củng cố và phát huy nội lực nền bóng đá, cụ thể là giải VĐQG.

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Các "lò" đào tạo trẻ truyền thống như SLNA đang đối diện sức ép lớn trong cuộc đua ở V.League

Vấn đề còn lớn hơn với VFF ở khía cạnh giữ vai trò quản lý, điều hành và điều hoà các lợi ích trong bóng đá. Việc các đội bóng lớn hưởng lợi từ chính sách ngoại binh, chiều ngược lại sẽ tăng sức ép với các đội bóng nhỏ gắn liền với các lò đào tạo trẻ truyền thống như SLNA, Thanh Hoá, HAGL...Khi hệ thống mất đi sự cân bằng, "chân đế" của nền bóng đá sẽ chịu tác động, gây nên những hệ quả trong dài hạn.

Câu chuyện còn lớn hơn nếu nhìn sang thực tế tại Thái Lan khi FAT (Hiệp hội bóng đá Thái), như truyền thông nước này tiết lộ, chịu sức ép từ nhiều CLB lớn. Điều này đặt Madam Pang, Chủ tịch FAT và vốn từng sở hữu đội bóng ở Thai-League, vào thế khó khi đưa ra các quyết sách với bóng đá Thái ở cả cấp độ ĐTQG cũng như CLB.

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#V.League #ngoại binh nhập tịch #đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Nguyễn Xuân Son

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