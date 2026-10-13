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Thêm 2 trụ cột chấn thương, MU tập tễnh hành quân đến sân của Atletico Madrid

Đặng Lai

TPO - MU đang rơi vào tình cảnh báo động đỏ khi danh sách “thương binh” tiếp tục nối dài trước thềm chuyến làm khách giông bão gặp Atletico Madrid tại UEFA Champions League.

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Buổi tập chiến thuật trước giờ lên đường ghi nhận thêm hai tổn thất nặng nề: Kobbie Mainoo và Luke Shaw đều vắng mặt. Ban huấn luyện Quỷ đỏ buộc phải chờ đến những giờ phút chót để biết liệu 2 trụ cột này có kịp sang Tây Ban Nha đấu Atletico Madrid vào đêm 14/10 hay không.

Shaw đã gặp vấn đề từ trận trước. Anh bị rút ra ở thời gian cuối khi Tottenham liên tục dồn ép. Trong vòng 10 phút cuối, hậu vệ 31 tuổi này lộ rõ vấn đề ở cơ. Trong khi đó, Mainoo thi đấu trọn vẹn 90 phút trước Tottenham nhưng bị đau sau trận do quá tải.

Sự thiếu vắng của Mainoo và Shaw khiến cuộc khủng hoảng nhân sự của Man Utd trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết. Tuyến giữa của họ vốn đã suy yếu nghiêm trọng do các phương án đánh chặn liên tục gặp vấn đề về cơ bắp, trong khi hàng phòng ngự gần như bị xé toạc.

Trước Shaw, những chấn thương dài hạn của Mazraoui, De Ligt, Dorgu đã khiến hành lang cánh trái và vị trí trung vệ lệch trái của MU liên tục xáo trộn. Khi Shaw cùng Dorgu nghỉ thi đấu, HLV Michael Carrick nhìn chung chỉ biết đặt niềm tin vào Diogo Dalot ở vị trí trái sở trường.

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HLV Carrick đang cạn lựa chọn cho hành lang trái

Hàng công cũng không khá khẩm hơn khi những lựa chọn xoay tua như Mount trước kia và hiện tại là Sesko thường xuyên phải làm bạn với giường bệnh, khiến đội hình trong tay Carrick rơi vào cảnh "giật gấu vá vai". Trước trận so tài với Atletico Madrid, MU vắng tới 8 lựa chọn ở đội 1 trong khi chủ nhà Atletico Madrid không ghi nhận bất cứ trường hợp nào bị chấn thương.

Tình trạng sứt mẻ này ập đến ngay thời điểm Carrick chịu sức ép ngàn cân do lối chơi không được cải thiện. Trận hòa nhạt nhòa 1-1 trước một Tottenham chỉ còn 10 người cuối tuần qua chính là bức tranh tiêu biểu cho sự bế tắc của thầy trò ông.

Với vỏn vẹn 6 điểm sau 6 trận mở màn, họ đang nếm trải khởi đầu mùa giải tồi tệ nhất trong 4 thập kỷ qua. Áp lực buộc phải thắng chưa bao giờ đè nặng lên Old Trafford như lúc này. Người hâm mộ không chỉ đòi hỏi điểm số mà còn mất dần kiên nhẫn với lối chơi phiêu lưu, thiếu bản sắc và tinh thần rệu rã. Việc bị loại sớm khỏi Carabao Cup dưới tay Brighton cùng thất bại bẽ bàng ở trận derby Manchester đã đẩy lòng tin xuống mức thấp, và trận hòa Tottenham càng khiến mọi thứ chệch đường ray.

Man Utd sẽ bước vào trận sân khách đầu tiên tại Champions League sau gần 3 năm vắng bóng. Thi đấu tại hiểm địa của một Atletico Madrid lọc lõi và lỳ lợm là bài toán quá khó cho một tập thể chắp vá như MU. Nếu không thể nhanh chóng tìm ra lời giải cho bài toán nhân sự, đưa cỗ máy trở lại quỹ đạo chiến thắng, chiếc ghế của Michael Carrick nhiều khả năng sẽ gãy đổ trước khi mùa đông về.

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#MU #chấn thương #Atletico Madrid #Champions League #Michael Carrick #C1 #Cúp C1

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