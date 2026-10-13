Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ronaldo: Không cần bàn cãi, tôi là cầu thủ hay nhất lịch sử!

Đặng Lai

TPO - Cristiano Ronaldo một lần nữa trở thành tâm điểm khi tự tin khẳng định vị thế độc tôn trong lịch sử túc cầu giáo. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với đài CNN tiếng Bồ Đào Nha, siêu sao 41 tuổi không ngần ngại tuyên bố anh là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử.

img-20261012-144502-327-780x470.jpg

Đầu tiên, Ronaldo chỉ trích dư luận vì đã đánh giá quá thấp hiệu suất ghi bàn lẫn phong độ bền bỉ mà anh duy trì ở giai đoạn xế chiều của sự nghiệp. "Người ta không đánh giá đúng phong độ hiện tại của tôi cũng như những bàn thắng mà tôi từng ghi được. Tôi đánh đầu tốt, sút phạt tốt, chạy nhanh, khỏe và bật nhảy cao cũng hay. Tôi chưa từng thấy ai giỏi hơn mình cả", cầu thủ 41 tuổi nhấn mạnh.

"Dù tôi ghi 920 bàn, 925 bàn hay 930 bàn, thì cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá vẫn là tôi, không có gì phải bàn cãi về điều này. Những con số đã nói lên tất cả. Nếu chạm mốc 1.000 bàn thắng, đó sẽ là điều tuyệt vời và là mục tiêu đáng chinh phục, nhưng tôi không nghĩ quá xa về tương lai".

Phát biểu ngạo nghễ trên nối dài chuỗi ồn ào truyền thông bủa vây CR7 những ngày qua. Trước đó, chân sút sinh năm 1985 đã công khai công kích HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, Jorge Jesus. Anh cho rằng nhà cầm quân này "liên tục nuốt lời hứa" khiến anh đùng đùng rời khỏi đội tuyển trong thời gian tham dự UEFA Nations League.

ronaldo-2.jpg
Ronaldo tự khẳng định anh giỏi ở mọi khía cạnh

Dù vậy, Ronaldo khẳng định cơn giận dữ nhất thời không đồng nghĩa với lời từ giã sự nghiệp quốc tế. "Tôi không biết ngày mai điều gì sẽ xảy ra. Biết đâu một buổi sáng thức dậy, tôi cảm thấy mất đi động lực và không còn muốn chơi bóng nữa. Tôi thực sự không thể biết trước", cầu thủ của Al Nassr nói.

Phát ngôn trên thể hiện cá tính của CR7. Dù không giành nhiều danh hiệu bằng những đối thủ cạnh tranh khác, đặc biệt là Lionel Messi nhưng Ronaldo vẫn tự tin tuyên bố rằng ở khía cạnh cá nhân, anh là số 1.

Và tuyên bố trên chắc chắn sẽ tạo nên nhiều tranh luận trong lòng NHM cũng như giới quan sát. Nếu như đại kình địch Messi đã chạm tay vào sự viên mãn với chiếc cúp vàng thế giới tại Qatar thì cúp vàng World Cup vẫn là mảnh ghép còn thiếu duy nhất trong sự nghiệp của CR7. Thậm chí nếu như Messi đã 3 lần vào chung kết World Cup thì con số của Ronaldo chỉ là 0. Chính khoảng trống ấy khiến mọi tuyên bố về sự vĩ đại tuyệt đối của Ronaldo luôn tạo ra làn sóng tranh cãi gay gắt không hồi kết.

Xem thêm

#Ronaldo #bóng đá #cầu thủ xuất sắc #CR7 #World Cup #bàn thắng #đội tuyển Bồ Đào Nha #Messi

Cùng chuyên mục

U17 Việt Nam trước ngưỡng cửa lịch sử ở World Cup

U17 Việt Nam trước ngưỡng cửa lịch sử ở World Cup

TPO - U17 Việt Nam với những trụ cột Nguyễn Lực, Văn Dương, Quý Vương, Sỹ Bách và Xuân Hòa đang nhận sự kỳ vọng rất lớn từ CĐV Việt Nam. Hy vọng từ bước đệm góp mặt ở U17 World Cup, lứa cầu thủ này sẽ phát triển đúng hướng và đóng góp cho đội tuyển trong tương lai.

Hà Nội vinh danh huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20

Hà Nội vinh danh huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20

TPO - Bày tỏ niềm tự hào khi các VĐV Thủ đô giành 15 huy chương, đặc biệt đóng góp cả 3 HCV vào thành tích của thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, kết quả này tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng của Hà Nội trong công tác đào tạo, phát triển thể thao thành tích cao của cả nước.

Càng bị ghét, Man City càng đáng sợ

Càng bị ghét, Man City càng đáng sợ

TPO - Man City đến Anfield qua cửa sau, nhưng rời đi bằng chiến thắng 3-0 giữa những tiếng la ó. Dù đang bị cả Premier League công kích vì những cáo buộc vi phạm tài chính, đội bóng thành Manchester vẫn biết cách khiến các đối thủ phải cúi đầu bằng những màn trình diễn trên sân cỏ.

DP World Tour 'siết cửa' với golfer LIV Golf từ mùa giải 2027

DP World Tour 'siết cửa' với golfer LIV Golf từ mùa giải 2027

TPO - DP World Tour yêu cầu các golfer lựa chọn hệ thống giải đấu họ dự định tham gia trong năm tới. Những người có kế hoạch thi đấu tại LIV Golf sẽ không được chấp nhận tư cách thành viên DP World Tour trong mùa giải 2027.

HLV U17 nữ Việt Nam: Cầu thủ trẻ có khả năng thích nghi nhanh

HLV U17 nữ Việt Nam: Cầu thủ trẻ có khả năng thích nghi nhanh

TPO - Đội hình U17 nữ Việt Nam tham dự vòng loại U17 nữ châu Á 2027 có 18 cầu thủ thuộc các đội dự tuyển nữ trẻ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). HLV Okiyama Masahiko đánh giá đây là tín hiệu tích cực, cho thấy vai trò của công tác đào tạo trong việc xây dựng lực lượng kế cận cho bóng đá nữ Việt Nam.

Nha Trang Night Run 2026 mở hành trình 21km qua Libera Nha Trang

Nha Trang Night Run 2026 mở hành trình 21km qua Libera Nha Trang

Cung đường ven biển Trần Phú – Phạm Văn Đồng sẽ trở thành đường đua của giải chạy đêm “Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest – BKH 2026” vào ngày 12/12. Ở cự ly 21km, vận động viên sẽ chạy qua quần thể Libera Nha Trang, mở thêm cơ hội nối hành trình thi đấu với trải nghiệm biển, ẩm thực, nghệ thuật và nghỉ dưỡng cùng gia đình.

Sau giải chạy kỷ lục, siêu đô thị bên vịnh kỳ quan sẵn sàng đón cư dân về ở từ quý I/2027

Sau giải chạy kỷ lục, siêu đô thị bên vịnh kỳ quan sẵn sàng đón cư dân về ở từ quý I/2027

Giải chạy Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026 khép lại không chỉ bằng một kỷ lục Việt Nam được thiết lập bên vịnh kỳ quan, mà còn để lại dư âm về năng lực triển khai hạ tầng thần tốc của Vinhomes và sức sống của một siêu đô thị đang thành hình. Từ bước chạy của hàng nghìn vận động viên hôm nay đến những ngôi nhà sáng đèn đón cư dân vào đầu năm 2027, một điểm đến an cư và giao thương tầm cỡ quốc tế đang từng bước hiện hữu.

V.League: Phân hoá giàu nghèo ngày càng khốc liệt

V.League: Phân hoá giàu nghèo ngày càng khốc liệt

TPO - Khoảng cách giữa các đội tốp đầu và phần còn lại ngày càng tăng đang khiến bức tranh ở V.League trở nên phân hoá mạnh mẽ hơn, đặt ra những vấn đề mới với bóng đá Việt Nam.

Động Lực – Jogarbola góp sắc đỏ Đội tuyển Việt Nam tại ngày hội thể thao toàn dân

Động Lực – Jogarbola góp sắc đỏ Đội tuyển Việt Nam tại ngày hội thể thao toàn dân

Trong Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026, hình ảnh Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu khoác trang phục Đội tuyển Việt Nam do Động Lực – Jogarbola cung cấp góp thêm sắc màu cho ngày hội thể thao cộng đồng. Qua thông điệp “Một quốc gia vận động – Vì một Việt Nam khỏe mạnh, hùng cường”, chương trình kêu gọi mỗi người dân chủ động rèn luyện thể chất, hình thành lối sống năng động và nâng cao sức khỏe.

VPBank Hanoi International Marathon 2026 hé lộ Race Kit giàu ý nghĩa và giải thưởng hấp dẫn

VPBank Hanoi International Marathon 2026 hé lộ Race Kit giàu ý nghĩa và giải thưởng hấp dẫn

Bộ vật phẩm (race kit) của VPBank Hanoi International Marathon 2026 vừa ra mắt đã tạo nên làn sóng phấn khích trong giới chạy bộ. Sở hữu thiết kế hiện đại, giàu cảm hứng cùng tính ứng dụng vượt trội, bộ vật phẩm không chỉ đồng hành cùng runner trên từng cung đường mà còn tiếp thêm động lực chinh phục giới hạn. Đi cùng là tấm huy chương finisher được chế tác tinh xảo và hệ thống giải thưởng hấp dẫn, tất cả đã sẵn sàng thắp bùng tinh thần bứt phá cho mùa giải 2026.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe