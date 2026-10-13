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Tiết lộ rúng động về chủ tịch FIFA Gianni Infantino

Hương Ly

TPO - Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bị cáo buộc nhận khoản thù lao 1,76 triệu USD từ một công ty con phụ trách vận hành World Cup 2026, hoàn toàn nằm ngoài các báo cáo tài chính công khai của FIFA.

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Tờ The Times (Anh) vạch trần hồ sơ thuế tại Mỹ của pháp nhân FWC2026 US Inc - công ty do FIFA thành lập để vận hành vòng chung kết World Cup 2026. Hồ sơ cho thấy công ty này chi trả trực tiếp cho ông Infantino khoản tiền 1,76 triệu USD trong năm 2024. Đáng chú ý, FIFA đã cố tình giấu kín dòng tiền này và không kê khai trong báo cáo thường niên công khai của tổ chức, vi phạm cam kết minh bạch thù lao lãnh đạo được thiết lập từ năm 2016.

Bên cạnh khoản thù lao không khai báo, bài báo điều tra của The Times bóc trần lối sống xa hoa của người đứng đầu bóng đá thế giới tại Mỹ. FIFA đã dùng hơn 550.000 USD từ nguồn ngân sách để chi trả các chi phí sinh hoạt cá nhân cho ông Infantino. Khoản chi này bao gồm tiền thuê biệt thự sang trọng ven biển trị giá hơn 20 triệu USD tại Sunset Islands (Miami Beach) thuộc sở hữu của cựu CEO Google Eric Schmidt.

Vụ bê bối nổ ra ngay thời điểm ông Infantino hứng chịu áp lực bủa vây từ các Liên đoàn Bóng đá thành viên trên thế giới. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) cùng ban tổ chức các giải đấu lớn như Premier League và La Liga chặn đứng kế hoạch bán 20% bản quyền World Cup cho các quỹ đầu tư Mỹ, do ông Infantino khởi xướng và đề xuất.

UEFA đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để nộp đơn tố cáo vị chủ tịch FIFA vì sai phạm trong quản lý tài chính.

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Áp lực bủa vây chủ tịch FIFA trước ngày tranh cử.

Phản ứng trước thông tin của The Times, phía FIFA giữ im lặng và từ chối đưa ra lời giải thích hợp lý về khoản "quỹ đen" của Infantino. Tuy nhiên, nội bộ FIFA tiếp tục rạn nứt. Bà Debbie Hewitt, Phó chủ tịch FIFA, đã gửi thư yêu cầu Chủ tịch Infantino phải giao nộp toàn bộ tài liệu tài chính mật liên quan đến công ty con tại Mỹ.

Vụ bê bối mới nhất đẩy chiếc ghế quyền lực của Infantino vào trạng thái lung lay dữ dội. Làng bóng đá thế giới đang chia thành 2 ngả để ủng hộ hoặc phản đối chiếc ghế chủ tịch FIFA của Infantino trước ngày tranh cử.

Ở một bên chiến tuyến, các khối liên minh bóng đá lớn nhất và giàu ảnh hưởng nhất hành tinh bao gồm UEFA (Châu Âu) và AFC (Châu Á), CONCACAF (Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Caribe) đã công khai bày tỏ sự bất mãn và quay lưng với Infantino. Việc AFC gia nhập mặt trận phản đối cùng UEFA - sau hàng loạt bất đồng về cách phân chia quyền lợi và lịch thi đấu dày đặc của FIFA Club World Cup phiên bản mới - tước đi chỗ dựa vững chắc của Infantino tại thị trường bóng đá đang phát triển.

Ngược lại, Infantino nỗ lực bấu víu vào sự ủng hộ từ các nền bóng đá nhỏ, các liên đoàn đang phát triển tại châu Phi (CAF) hay các quốc gia vùng đảo châu Đại Dương. Bằng chiến lược rót tiền tài trợ thông qua các quỹ hỗ trợ và cam kết mở rộng số đội tham dự World Cup, Infantino tạm thời duy trì được "túi phiếu" từ nhóm thiểu số này. Tuy nhiên, việc các Liên đoàn lớn đồng loạt chống lại Infantino tạo ra một cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng.

Sự phân cực sâu sắc và căng thẳng này khiến cuộc tranh cử ghế Chủ tịch FIFA vào tháng 3/2027 tới đây trở thành cục diện hỗn loạn và khó đoán định.

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