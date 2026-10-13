Nhận định Atletico vs MU, 02h00 ngày 14/10: Quỷ đỏ tìm lối thoát ở 'pháo đài' Metropolitano

TPO - Nhận định bóng đá Atletico vs MU, lượt trận 2 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026/27, lúc 02h00 ngày 14/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Atletico đang có 4 chiến thắng liên tiếp, còn MU trải qua 4 trận liền không thắng. Chuyến làm khách tại Metropolitano là phép thử lớn với thầy trò HLV Michael Carrick.

Nhận định trước trận đấu

Sau trận thua 1-2 trước Liverpool ở lượt mở màn Champions League, Atletico lần lượt đánh bại Real Sociedad 3-0, Osasuna 4-0, Real Madrid 2-1 và Alaves 2-1 ở 4 trận gần nhất. Chiến thắng trước Alaves cuối tuần qua đến khá muộn, nhưng giúp đội bóng của HLV Diego Simeone duy trì đà hưng phấn.

Alejandro Grimaldo mở tỷ số ở phút 33. Alaves gỡ hòa bằng quả phạt đền của Lucas Boye ở phút bù giờ hiệp một, trước khi Angel Perez bị truất quyền thi đấu trong hiệp hai. Atletico tận dụng lợi thế hơn người để ấn định chiến thắng 2-1 bằng cú đánh đầu của Cristian Romero ở phút 87.

Cristian Romero và Alejandro Grimaldo.

Điểm đáng chú ý là sự linh hoạt trong cách triển khai bóng của đội chủ nhà. Atletico vẫn nguy hiểm khi phản công, nhưng có thể gây sức ép và tổ chức tấn công ở nhiều thời điểm khác nhau. Hàng tiền vệ tranh chấp quyết liệt, đồng thời hỗ trợ các mũi nhọn phía trên.

Trong khi đó, MU mở màn Champions League bằng chiến thắng 4-0 trước Sabah, nhưng sau đó không thắng bốn trận liên tiếp trên mọi đấu trường: thua Man City 0-1, thua Brighton 2-3 ở League Cup, rồi hòa Fulham và Tottenham cùng tỷ số 1-1. Trận hòa Tottenham cuối tuần qua gây thất vọng khi MU dẫn bàn và chơi hơn người, nhưng vẫn để Dominic Solanke gỡ hòa ở phút bù giờ.

Baleba có trận ra mắt MU.

Đội bóng của HLV Michael Carrick chưa duy trì được nhịp triển khai bóng ổn định, đặc biệt khi đối thủ pressing mạnh. Ở trận gặp Tottenham, MU gặp khó trong việc đưa bóng lên phía trên và kiểm soát khu trung tuyến. Youri Tielemans cũng có lúc lép vế trong tranh chấp trước Sandro Tonali và Conor Gallagher, khiến đội khách khó kiểm soát bóng hai.

Sự bế tắc thể hiện qua Bruno Fernandes: theo thống kê, tiền vệ người Bồ Đào Nha phải chờ 23 phút mới hoàn thành đường chuyền chính xác đầu tiên trong trận gặp Tottenham. Những pha lên bóng của MU vẫn phụ thuộc nhiều vào tốc độ của Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, thay vì các tình huống phối hợp có tính ổn định.

Carlos Baleba có thể là phương án giúp MU tăng sức mạnh ở giữa sân. Tiền vệ này vào sân thay Tielemans trong hiệp hai trận gặp Tottenham và có màn ra mắt tích cực. Tuy nhiên, quãng thời gian thi đấu chưa dài để khẳng định Baleba đã giải quyết được những vấn đề của hàng tiền vệ.

Phong độ, lịch sử đối đầu

Ở các trận đấu chính thức, Atletico bất bại trong 4 lần chạm trán MU, với 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Tại vòng 1/8 Champions League mùa 2021/22, hai đội hòa 1-1 ở Madrid trước khi Atletico thắng 1-0 tại Manchester, qua đó đi tiếp với tổng tỷ số 2-1. Tuy nhiên, ở trận giao hữu hồi tháng 8/2026, MU thắng Atletico 2-1.

Atletico chỉ thua 2 trong 19 trận sân nhà trước các CLB Anh, bên cạnh 9 chiến thắng và 8 trận hòa. Đội bóng Tây Ban Nha cũng từng hòa Arsenal 1-1 ở lượt đi bán kết Champions League mùa trước, dù sau đó thua chung cuộc 1-2. Xét 15 trận gần nhất trước các đại diện Anh ở đấu trường chính thức, Atletico thắng 2, hòa 3 và thua 10. Trong khi đó, MU chỉ thua 1 trong 11 trận gần nhất trước các đối thủ Tây Ban Nha, với 7 chiến thắng và 3 trận hòa.

Đây cũng là lần đầu MU làm khách ở Champions League kể từ trận hòa Galatasaray hồi tháng 11/2023. Khoảng thời gian vắng mặt ở sân chơi này khiến chuyến đi tới Madrid trở thành phép thử đáng kể với đội bóng của HLV Carrick.

Với phong độ tốt hơn, lợi thế sân nhà và lực lượng gần như đầy đủ, Atletico được đánh giá cao hơn. MU sẽ cần cải thiện khả năng thoát pressing và bảo vệ lợi thế nếu muốn giành kết quả tích cực tại Metropolitano.

Thông tin lực lượng

Atletico có đầy đủ cầu thủ cho trận đấu. Phía MU, Manuel Ugarte, Matthijs de Ligt, Patrick Dorgu, Noussair Mazraoui và Benjamin Sesko đang gặp vấn đề thể lực. Luke Shaw và Kobbie Mainoo vắng buổi tập ngày 12/10, nên khả năng ra sân của hai cầu thủ này cần chờ HLV Carrick xác nhận.