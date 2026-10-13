Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhận định CAHN vs Kashima Antlers, 19h15 ngày 13/10: Hàng Đẫy chờ lời đáp

Trọng Đạt

TPO - Nhận định bóng đá trận CAHN vs Kashima Antlers, lượt trận thứ hai vòng bảng AFC Champions League 2026/27, lúc 19h15 ngày 13/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thua Gamba Osaka 1-4 ở trận ra quân, Công an Hà Nội trở về sân nhà với mục tiêu tìm điểm đầu tiên tại đấu trường châu lục.

screenshot-2026-10-13-at-090557.png

Nhận định trước trận đấu

CAHN chưa có điểm tại AFC Champions League 2026/27 sau trận thua 1-4 Gamba Osaka, trong khi Kashima khởi đầu bằng chiến thắng đậm 7-1 trước Newcastle Jets. Vì vậy, đội chủ nhà cần một kết quả tích cực để tránh bị bỏ lại sớm trong cuộc đua ở bảng đấu.

Trận thua Gamba cho thấy CAHN có thể chơi chủ động trước đối thủ Nhật Bản, nhưng bài toán lớn nằm ở khả năng duy trì thế trận. CAHN kiểm soát tốt khoảng 30 phút đầu, trước khi Takashi Usami mở tỷ số ở phút 29. Sau giờ nghỉ, Gamba ghi thêm ba bàn, còn đại diện Việt Nam chỉ rút ngắn cách biệt ở phút 79 nhờ pha lập công của Bryan Perea. Một quãng chơi tốt là chưa đủ khi CAHN không giữ được sự tập trung và cường độ trong cả trận.

Dẫu vậy, phong độ ở V.League đem lại điểm tựa cho đội bóng của HLV Polking. CAHN toàn thắng ba trận đầu mùa, ghi sáu bàn và chưa để thủng lưới. Gần nhất, họ thắng đậm Trường Tươi Đồng Nai 3-0. Ngày 8/10, đội tiếp tục thắng Lion City Sailors 1-0 ở Shopee Cup, với bàn quyết định của Leo Artur sau pha phối hợp cùng Bryan Perea. Những kết quả ấy cho thấy CAHN vẫn có khả năng tổ chức phòng ngự chắc chắn và tạo đột biến trong các tình huống phản công nhanh.

Thể lực và nhân sự có thể ảnh hưởng lớn đến cách CAHN nhập cuộc. HLV Polking cho biết đội đã thi đấu liên tục 7 trận, đồng thời di chuyển qua Australia, Nhật Bản rồi trở về Việt Nam. Về lực lượng, David Henen chắc chắn vắng mặt vì chấn thương, trong khi khả năng ra sân của Nguyễn Đình Bắc và Bùi Hoàng Việt Anh còn bỏ ngỏ. Nếu những nhân tố này không thể góp mặt, CAHN sẽ mất lựa chọn ở cả hàng công lẫn hàng thủ.

1-4420.jpg

Trong khi đó, Kashima mang đến mối đe dọa rõ rệt ở khả năng tăng tốc và tận dụng cơ hội. Trong trận thắng Newcastle Jets 7-1, đội bóng Nhật Bản ghi ba bàn trong 19 phút đầu và dẫn 5-0 khi hiệp một khép lại. Aleksandar Čavrić lập hat-trick, còn Homare Tokuda ghi hai bàn. Đó là lời cảnh báo với hàng thủ CAHN: chỉ cần khoảnh khắc mất cự ly hoặc xử lý thiếu dứt khoát cũng có thể khiến trận đấu đổi hướng rất nhanh.

Sức tấn công của Kashima cũng không chỉ phụ thuộc vào Čavrić. Ngày 9/10, đội đánh bại Gamba Osaka 2-0 tại J1 League nhờ các bàn của Leo Ceará và Yuma Suzuki. Đây là chiến thắng đầu tiên của Kashima sau năm trận ở giải quốc nội, nhưng kết quả ấy vẫn cho thấy họ có nhiều phương án ghi bàn và vừa tìm lại nhịp thắng trước chính đội đã vượt qua CAHN ở lượt mở màn.

Về thế trận, CAHN cần giữ được sự cân bằng giữa ý định tấn công và nhiệm vụ bảo vệ khoảng trống phía sau hàng tiền vệ. Nếu dâng đội hình quá cao, đội chủ nhà có thể để Kashima khai thác những pha chuyển trạng thái. Nếu lùi sâu hoàn toàn, họ sẽ phải chịu sức ép liên tục và khó đưa bóng tới các mũi nhọn. Quang Hải có thể đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối tuyến giữa với hàng công, còn Perea và Leo Artur là những lựa chọn đáng chú ý khi CAHN có cơ hội phản công.

HLV Polking khẳng định ông không từ bỏ lối chơi đã xây dựng, nhưng nhấn mạnh các học trò phải hạn chế sai lầm và tận dụng tốt cơ hội. Ở phía đối diện, HLV Toru Oniki đánh giá cao chất lượng đội hình CAHN và lưu ý kết quả giữa hai đội với Gamba không nói trước điều gì.

CAHN có cơ sở để hướng tới bàn thắng, nhất là khi được chơi tại Hàng Đẫy và đang có phong độ tốt ở giải quốc nội. Nhưng để giành điểm, họ cần tránh một khởi đầu chệch choạc và duy trì kỷ luật phòng ngự lâu hơn trận gặp Gamba. Kashima nhỉnh hơn về kinh nghiệm, chiều sâu và sức sát thương, nếu đội chủ nhà không kiểm soát được nhịp trận, ưu thế ấy có thể quyết định kết quả.

Thông tin lực lượng

CAHN và Kashima Antlers chưa từng chạm trán nhau. Cuộc so tài tại Hàng Đẫy vì thế sẽ là lần đầu hai đội gặp nhau ở AFC Champions League Elite, giải đấu mà CAHN lần đầu góp mặt ở vòng phân hạng.

CAHN đối mặt bài toán lực lượng khi một số trụ cột chưa đạt thể trạng tốt nhất sau quãng thời gian thi đấu liên tục, trong đó có những cầu thủ vừa làm nhiệm vụ ở đội tuyển Việt Nam.

Quang Hải, Đình Bắc và Bùi Hoàng Việt Anh là những cái tên cần được theo dõi sát trước trận. Đây sẽ là thách thức không nhỏ với HLV Mano Polking trong việc lựa chọn đội hình. Ở chiều ngược lại, Kashima Antlers được đánh giá ổn định hơn về lực lượng.

Đội hình dự kiến

CAHN: Nguyễn Filip, Văn Hậu, Putros Frans, Kevin Phạm Ba, Pedant Quang Vinh, Văn Đô, Mauk Stefan, Thành Long, Alan, Henen, Perara Andres.

Kashima Antlers: Hayakawa, Hirose, Ueda, Kim Tae Hyeon, Ogawa, Matsumura, Misao, Shibasaki, Yoshida, Suzuki, Leo Ceara.

Dự đoán tỷ số: CAHN 1-2 Kashima Antlers

Xem thêm

#CAHN #Kashima Antlers #AFC Champions League #bóng đá #lịch sử đối đầu #phong độ #dự đoán

Cùng chuyên mục

Nhận định Viking vs Bayern, 2h00 ngày 14/10: 'Hùm xám' trút giận

Nhận định Viking vs Bayern, 2h00 ngày 14/10: 'Hùm xám' trút giận

TPO - Nhận định bóng đá Viking vs Bayern Munich, vòng phân hạng Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Bayern Munich quyết tâm tìm lại cảm giác chiến thắng tại đấu trường châu Âu sau cú vấp ngã đáng tiếc ở giải quốc nội.

Nhận định Atletico vs MU, 02h00 ngày 14/10: Quỷ đỏ tìm lối thoát ở 'pháo đài' Metropolitano

Nhận định Atletico vs MU, 02h00 ngày 14/10: Quỷ đỏ tìm lối thoát ở 'pháo đài' Metropolitano

TPO - Nhận định bóng đá Atletico vs MU, lượt trận 2 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026/27, lúc 02h00 ngày 14/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Atletico đang có 4 chiến thắng liên tiếp, còn MU trải qua 4 trận liền không thắng. Chuyến làm khách tại Metropolitano là phép thử lớn với thầy trò HLV Michael Carrick.

Nhận định Arsenal vs Lille, 02h00 ngày 14/10: Pháo thủ nối dài mạch thắng

Nhận định Arsenal vs Lille, 02h00 ngày 14/10: Pháo thủ nối dài mạch thắng

TPO - Nhận định bóng đá Arsenal vs Lille, 02h00 ngày 14/10, lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau chiến thắng trước Napoli ở trận ra quân, Arsenal trở về sân nhà đón tiếp Lille với mục tiêu nối dài mạch thắng tại Champions League.

Galatasaray vs Barcelona

Nhận định Galatasaray vs Barcelona, 02h00 ngày 14/10: Mở hội trên đất Thổ

TPO - Nhận định bóng đá Galatasaray vs Barcelona, League Phase UEFA Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Galatasaray có thể biến Istanbul thành cạm bẫy khiến Barcelona đứt mạch thắng, hay thầy trò Hansi Flick sẽ tiếp tục nối dài mạch chiến thắng?

U17 Việt Nam trước ngưỡng cửa lịch sử ở World Cup

U17 Việt Nam trước ngưỡng cửa lịch sử ở World Cup

TPO - U17 Việt Nam với những trụ cột Nguyễn Lực, Văn Dương, Quý Vương, Sỹ Bách và Xuân Hòa đang nhận sự kỳ vọng rất lớn từ CĐV Việt Nam. Hy vọng từ bước đệm góp mặt ở U17 World Cup, lứa cầu thủ này sẽ phát triển đúng hướng và đóng góp cho đội tuyển trong tương lai.

Hà Nội vinh danh huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20

Hà Nội vinh danh huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20

TPO - Bày tỏ niềm tự hào khi các VĐV Thủ đô giành 15 huy chương, đặc biệt đóng góp cả 3 HCV vào thành tích của thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, kết quả này tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng của Hà Nội trong công tác đào tạo, phát triển thể thao thành tích cao của cả nước.

Càng bị ghét, Man City càng đáng sợ

Càng bị ghét, Man City càng đáng sợ

TPO - Man City đến Anfield qua cửa sau, nhưng rời đi bằng chiến thắng 3-0 giữa những tiếng la ó. Dù đang bị cả Premier League công kích vì những cáo buộc vi phạm tài chính, đội bóng thành Manchester vẫn biết cách khiến các đối thủ phải cúi đầu bằng những màn trình diễn trên sân cỏ.

DP World Tour 'siết cửa' với golfer LIV Golf từ mùa giải 2027

DP World Tour 'siết cửa' với golfer LIV Golf từ mùa giải 2027

TPO - DP World Tour yêu cầu các golfer lựa chọn hệ thống giải đấu họ dự định tham gia trong năm tới. Những người có kế hoạch thi đấu tại LIV Golf sẽ không được chấp nhận tư cách thành viên DP World Tour trong mùa giải 2027.

HLV U17 nữ Việt Nam: Cầu thủ trẻ có khả năng thích nghi nhanh

HLV U17 nữ Việt Nam: Cầu thủ trẻ có khả năng thích nghi nhanh

TPO - Đội hình U17 nữ Việt Nam tham dự vòng loại U17 nữ châu Á 2027 có 18 cầu thủ thuộc các đội dự tuyển nữ trẻ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). HLV Okiyama Masahiko đánh giá đây là tín hiệu tích cực, cho thấy vai trò của công tác đào tạo trong việc xây dựng lực lượng kế cận cho bóng đá nữ Việt Nam.

Nha Trang Night Run 2026 mở hành trình 21km qua Libera Nha Trang

Nha Trang Night Run 2026 mở hành trình 21km qua Libera Nha Trang

Cung đường ven biển Trần Phú – Phạm Văn Đồng sẽ trở thành đường đua của giải chạy đêm “Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest – BKH 2026” vào ngày 12/12. Ở cự ly 21km, vận động viên sẽ chạy qua quần thể Libera Nha Trang, mở thêm cơ hội nối hành trình thi đấu với trải nghiệm biển, ẩm thực, nghệ thuật và nghỉ dưỡng cùng gia đình.

Sau giải chạy kỷ lục, siêu đô thị bên vịnh kỳ quan sẵn sàng đón cư dân về ở từ quý I/2027

Sau giải chạy kỷ lục, siêu đô thị bên vịnh kỳ quan sẵn sàng đón cư dân về ở từ quý I/2027

Giải chạy Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026 khép lại không chỉ bằng một kỷ lục Việt Nam được thiết lập bên vịnh kỳ quan, mà còn để lại dư âm về năng lực triển khai hạ tầng thần tốc của Vinhomes và sức sống của một siêu đô thị đang thành hình. Từ bước chạy của hàng nghìn vận động viên hôm nay đến những ngôi nhà sáng đèn đón cư dân vào đầu năm 2027, một điểm đến an cư và giao thương tầm cỡ quốc tế đang từng bước hiện hữu.

V.League: Phân hoá giàu nghèo ngày càng khốc liệt

V.League: Phân hoá giàu nghèo ngày càng khốc liệt

TPO - Khoảng cách giữa các đội tốp đầu và phần còn lại ngày càng tăng đang khiến bức tranh ở V.League trở nên phân hoá mạnh mẽ hơn, đặt ra những vấn đề mới với bóng đá Việt Nam.

Động Lực – Jogarbola góp sắc đỏ Đội tuyển Việt Nam tại ngày hội thể thao toàn dân

Động Lực – Jogarbola góp sắc đỏ Đội tuyển Việt Nam tại ngày hội thể thao toàn dân

Trong Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026, hình ảnh Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu khoác trang phục Đội tuyển Việt Nam do Động Lực – Jogarbola cung cấp góp thêm sắc màu cho ngày hội thể thao cộng đồng. Qua thông điệp “Một quốc gia vận động – Vì một Việt Nam khỏe mạnh, hùng cường”, chương trình kêu gọi mỗi người dân chủ động rèn luyện thể chất, hình thành lối sống năng động và nâng cao sức khỏe.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe