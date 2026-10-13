ĐT Việt Nam chốt lịch giao hữu tháng 11, chọn hai ‘quân xanh’ châu Á

TPO - Đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan trong đợt FIFA Days tháng 11/2026. Hai trận đấu với các đối thủ này trên sân Thiên Trường là cơ hội để HLV Kim Sang Sik rà soát lực lượng, chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027 sau kết quả không như kỳ vọng tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo lịch thi đấu vừa được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố, đội tuyển Việt Nam tham dự Giải giao hữu quốc tế 2026 từ ngày 11/11 đến 15/11 tại sân Thiên Trường, Ninh Bình. Giải đấu có sự góp mặt của ba đội tuyển: Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ ra quân ngày 11/11 bằng cuộc đối đầu Đài Bắc Trung Hoa. Hai ngày sau, Đài Bắc Trung Hoa gặp Kyrgyzstan, trước khi đội tuyển Việt Nam chạm trán đại diện Trung Á ở lượt trận cuối ngày 15/11.

Việc thi đấu với hai đối thủ châu Á trong cùng một giải giao hữu giúp ban huấn luyện có thêm cơ hội đánh giá phong độ và khả năng thích ứng của các tuyển thủ. Trong đó, Kyrgyzstan cũng đã giành quyền dự VCK Asian Cup 2027 nên hứa hẹn đem lại những “khảo sát” giá trị hơn cho quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển Việt Nam hội quân ngày 9/11, sau khi vòng 7 LPBank-V.League 2026/27 kết thúc. 7 vòng đấu này là khoảng thời gian để HLV Kim Sang Sik cùng các cộng sự theo dõi màn trình diễn của cầu thủ tại giải quốc nội trước khi lựa chọn danh sách tập trung. Phong độ, thể trạng và khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn sẽ là những yếu tố quan trọng trong quá trình tuyển chọn nhân sự.

Đợt hội quân tháng 11 cũng đặt ra bài toán về lực lượng khi đội tuyển vừa trải qua kỳ FIFA ASEAN Cup 2026 không thành công. Việt Nam kết thúc giải đấu ở vị trí thứ tư sau thất bại 0-1 trước Malaysia trong trận tranh hạng ba ngày 5/10, không thể bảo vệ chức vô địch.

Vì thế, tình hình chấn thương của các tuyển thủ cũng là vấn đề cần theo dõi. Tiền đạo Xuân Son được thông tin bị tổn thương cơ đùi sau, với thời gian hồi phục dự kiến khoảng 8 tuần. Nguyễn Tài Lộc cần khoảng 3 tuần điều trị chấn thương cổ chân, trong khi Đỗ Hoàng Hên dự kiến nghỉ ít nhất một tháng do rách cơ bụng chân trái.

Khả năng trở lại của những cầu thủ này sẽ phụ thuộc vào tiến triển hồi phục trước thời điểm tập trung. Nhưng HLV Kim Sang-sik cũng khó tránh khỏi lo ngại trước nguy cơ các trận đấu căng thẳng tại V.League có thể lấy đi của ông một vài tuyển thủ nữa.

VCK Asian Cup 2027 sẽ diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 7/1 đến 5/2/2027. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng đấu có UAE, Hàn Quốc và Yemen, lần lượt thi đấu vào các ngày 10/1, 15/1 và 20/1. Vì vậy, những trận giao hữu trong tháng 11, và trận giao hữu với Nhật Bản vào ngày 30/2, sẽ có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Kim Sang Sik cho sân chơi châu lục.