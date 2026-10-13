Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

ĐT Việt Nam chốt lịch giao hữu tháng 11, chọn hai ‘quân xanh’ châu Á

Nguyễn Khánh

TPO - Đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan trong đợt FIFA Days tháng 11/2026. Hai trận đấu với các đối thủ này trên sân Thiên Trường là cơ hội để HLV Kim Sang Sik rà soát lực lượng, chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027 sau kết quả không như kỳ vọng tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo lịch thi đấu vừa được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố, đội tuyển Việt Nam tham dự Giải giao hữu quốc tế 2026 từ ngày 11/11 đến 15/11 tại sân Thiên Trường, Ninh Bình. Giải đấu có sự góp mặt của ba đội tuyển: Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ ra quân ngày 11/11 bằng cuộc đối đầu Đài Bắc Trung Hoa. Hai ngày sau, Đài Bắc Trung Hoa gặp Kyrgyzstan, trước khi đội tuyển Việt Nam chạm trán đại diện Trung Á ở lượt trận cuối ngày 15/11.

anh-lich-thi-dau.jpg

Việc thi đấu với hai đối thủ châu Á trong cùng một giải giao hữu giúp ban huấn luyện có thêm cơ hội đánh giá phong độ và khả năng thích ứng của các tuyển thủ. Trong đó, Kyrgyzstan cũng đã giành quyền dự VCK Asian Cup 2027 nên hứa hẹn đem lại những “khảo sát” giá trị hơn cho quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển Việt Nam hội quân ngày 9/11, sau khi vòng 7 LPBank-V.League 2026/27 kết thúc. 7 vòng đấu này là khoảng thời gian để HLV Kim Sang Sik cùng các cộng sự theo dõi màn trình diễn của cầu thủ tại giải quốc nội trước khi lựa chọn danh sách tập trung. Phong độ, thể trạng và khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn sẽ là những yếu tố quan trọng trong quá trình tuyển chọn nhân sự.

Đợt hội quân tháng 11 cũng đặt ra bài toán về lực lượng khi đội tuyển vừa trải qua kỳ FIFA ASEAN Cup 2026 không thành công. Việt Nam kết thúc giải đấu ở vị trí thứ tư sau thất bại 0-1 trước Malaysia trong trận tranh hạng ba ngày 5/10, không thể bảo vệ chức vô địch.

Vì thế, tình hình chấn thương của các tuyển thủ cũng là vấn đề cần theo dõi. Tiền đạo Xuân Son được thông tin bị tổn thương cơ đùi sau, với thời gian hồi phục dự kiến khoảng 8 tuần. Nguyễn Tài Lộc cần khoảng 3 tuần điều trị chấn thương cổ chân, trong khi Đỗ Hoàng Hên dự kiến nghỉ ít nhất một tháng do rách cơ bụng chân trái.

Khả năng trở lại của những cầu thủ này sẽ phụ thuộc vào tiến triển hồi phục trước thời điểm tập trung. Nhưng HLV Kim Sang-sik cũng khó tránh khỏi lo ngại trước nguy cơ các trận đấu căng thẳng tại V.League có thể lấy đi của ông một vài tuyển thủ nữa.

VCK Asian Cup 2027 sẽ diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 7/1 đến 5/2/2027. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng đấu có UAE, Hàn Quốc và Yemen, lần lượt thi đấu vào các ngày 10/1, 15/1 và 20/1. Vì vậy, những trận giao hữu trong tháng 11, và trận giao hữu với Nhật Bản vào ngày 30/2, sẽ có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Kim Sang Sik cho sân chơi châu lục.

Xem thêm

#Đội tuyển Việt Nam #Giao hữu #Asian Cup 2027 #Kim Sang Sik #bóng đá Việt Nam #Đài Bắc Trung Hoa #Kyrgyzstan

Cùng chuyên mục

Giải Vô địch Golf Quốc gia Báo Tiền Phong - Cúp VinFast 2026: Cuộc đua kép trên sân Vinpearl Golf Léman

Giải Vô địch Golf Quốc gia Báo Tiền Phong - Cúp VinFast 2026: Cuộc đua kép trên sân Vinpearl Golf Léman

TPO - Giải Vô địch Golf Quốc gia Báo Tiền Phong - Cúp VinFast 2026, nằm trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 28/11 tại Vinpearl Golf Léman (TP.HCM). Với bốn nội dung cá nhân và đồng đội, giải đấu vừa là cuộc cạnh tranh danh hiệu quốc gia, vừa là phép thử về chiều sâu lực lượng của các đoàn.

Cơ hội nào cho những ngôi sao Thường Châu tại Asian Cup 2027?

Cơ hội nào cho những ngôi sao Thường Châu tại Asian Cup 2027?

TPO - Từng đưa bóng đá Việt Nam đến gần ngôi vô địch U23 châu Á, thế hệ Thường Châu 2018 đã trải qua gần một thập kỷ với những ngã rẽ khác nhau. Trước Asian Cup 2027, người vẫn là trụ cột, người đứng trước cơ hội trở lại, nhưng cũng có những cái tên gần như chắc chắn lỡ hẹn.

Babolat - đẳng cấp thể thao Pháp trở thành cơn sốt pickleball

Babolat - đẳng cấp thể thao Pháp trở thành cơn sốt pickleball

Khi Pickleball ngày càng phổ biến, nhu cầu về trang thiết bị chuyên nghiệp cũng tăng cao, đặc biệt là giày thi đấu. Giữa nhiều thương hiệu thể thao trên thị trường, hãng thể thao Babolat nổi bật với dòng giày pickleball Babolat được đánh giá cao về độ bám, độ bền và khả năng hỗ trợ di chuyển linh hoạt trên sân.

V.League liệu có nổ ra 'bong bóng' ngoại binh?

V.League liệu có nổ ra 'bong bóng' ngoại binh?

TPO - Sự gia tăng của ngoại binh và cầu thủ nhập tịch ở V.League một mặt có thể giúp giải đấu trở nên đa màu sắc hơn nhưng đồng thời cũng đặt ra những vấn đề khác liên quan sự phát triển dài hạn và bền vững của bóng đá Việt Nam.

Nhận định Viking vs Bayern, 2h00 ngày 14/10: 'Hùm xám' trút giận

Nhận định Viking vs Bayern, 2h00 ngày 14/10: 'Hùm xám' trút giận

TPO - Nhận định bóng đá Viking vs Bayern Munich, vòng phân hạng Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Bayern Munich quyết tâm tìm lại cảm giác chiến thắng tại đấu trường châu Âu sau cú vấp ngã đáng tiếc ở giải quốc nội.

Nhận định Atletico vs MU, 02h00 ngày 14/10: Quỷ đỏ tìm lối thoát ở 'pháo đài' Metropolitano

Nhận định Atletico vs MU, 02h00 ngày 14/10: Quỷ đỏ tìm lối thoát ở 'pháo đài' Metropolitano

TPO - Nhận định bóng đá Atletico vs MU, lượt trận 2 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026/27, lúc 02h00 ngày 14/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Atletico đang có 4 chiến thắng liên tiếp, còn MU trải qua 4 trận liền không thắng. Chuyến làm khách tại Metropolitano là phép thử lớn với thầy trò HLV Michael Carrick.

Nhận định Arsenal vs Lille, 02h00 ngày 14/10: Pháo thủ nối dài mạch thắng

Nhận định Arsenal vs Lille, 02h00 ngày 14/10: Pháo thủ nối dài mạch thắng

TPO - Nhận định bóng đá Arsenal vs Lille, 02h00 ngày 14/10, lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau chiến thắng trước Napoli ở trận ra quân, Arsenal trở về sân nhà đón tiếp Lille với mục tiêu nối dài mạch thắng tại Champions League.

Galatasaray vs Barcelona

Nhận định Galatasaray vs Barcelona, 02h00 ngày 14/10: Mở hội trên đất Thổ

TPO - Nhận định bóng đá Galatasaray vs Barcelona, League Phase UEFA Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Galatasaray có thể biến Istanbul thành cạm bẫy khiến Barcelona đứt mạch thắng, hay thầy trò Hansi Flick sẽ tiếp tục nối dài mạch chiến thắng?

Nhận định CAHN vs Kashima Antlers, 19h15 ngày 13/10: Hàng Đẫy chờ lời đáp

Nhận định CAHN vs Kashima Antlers, 19h15 ngày 13/10: Hàng Đẫy chờ lời đáp

TPO - Nhận định bóng đá trận CAHN vs Kashima Antlers, lượt trận thứ hai vòng bảng AFC Champions League 2026/27, lúc 19h15 ngày 13/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thua Gamba Osaka 1-4 ở trận ra quân, Công an Hà Nội trở về sân nhà với mục tiêu tìm điểm đầu tiên tại đấu trường châu lục.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe