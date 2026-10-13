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Arsene Wenger sẽ tranh cử chủ tịch FIFA, chống lại Infantino?

Đặng Lai

TPO - Đấu trường quyền lực của bóng đá thế giới đang đứng trước khả năng xảy ra một cơn địa chấn bất ngờ khi Arsene Wenger, cựu HLV Arsenal, được cho là “đang nghiêm túc cân nhắc” việc ứng cử chức chủ tịch FIFA.

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Động thái này xuất hiện trước cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 3/2027 tại Rabat (Morocco), nơi chủ tịch đương nhiệm Gianni Infantino được xem là ứng viên độc hành để bước vào nhiệm kỳ thứ tư và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng của mình.

Theo tờ The Times, ông Wenger hiện giữ chức giám đốc Phát triển Bóng đá toàn cầu của FIFA nhưng đã "chủ động giữ khoảng cách với người đứng đầu". Trước sự bất mãn ngày càng dâng cao nhắm vào Infantino, một liên minh các liên đoàn đối lập đang tích cực thúc đẩy Wenger đứng ra tranh cử nhằm tạo nên một cuộc đối đầu thực sự. Cùng với Ramon Vega - cựu cầu thủ Tottenham cũng bày tỏ nguyện vọng tham gia cuộc đua - Wenger có thời hạn chót đến ngày 18/11 để chính thức nộp hồ sơ.

Nguyên nhân khiến chiếc ghế của Infantino lung lay đến từ việc ông làm mất lòng nhiều tổ chức thành viên sau khi đề xuất kế hoạch cho phép đầu tư tư nhân vào World Cup rồi vội vàng rút lại. Thêm vào đó, đề án thành lập công ty thương mại "FIFA Forward Enterprise" để vận hành các giải đấu lớn cũng thổi bùng lên nhiều tranh cãi. Và mới nhất, ông Infantino cũng đối diện với cáo buộc tài chính thiếu minh bạch.

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Chủ tịch Aleksander Ceferin của UEFA không ra tranh cử với ông Infantino

Dẫu vậy, phe đối lập từng rơi vào bế tắc khi các gương mặt chỉ trích gay gắt nhất như Aleksander Ceferin (UEFA) hay Victor Montagliani (CONCACAF) đều chọn con đường tái tranh cử tại liên đoàn khu vực của riêng họ thay vì đối đầu trực tiếp ở cấp độ toàn cầu. Lise Klaveness - chủ tịch LĐBĐ Na Uy - dù để lại dấu ấn mạnh mẽ nhưng cũng đã thẳng thừng từ chối tham gia chiến dịch tranh cử.

Trên France24, Cựu giám đốc tiếp thị của Ủy ban Olympic Quốc tế, Michael Payne, khẳng định rằng cuộc đua hiện tại đang mất cân bằng với ưu thế lớn vẫn nghiêng về Infantino. Người đứng đầu FIFA nhận được sự hậu thuẫn từ phần lớn quốc gia châu Phi, châu Á và một số liên đoàn ở châu Âu như Latvia, Azerbaijan cũng đang ủng hộ ông.

Dù sẽ đối diện với thách thức khổng lồ nhưng ông Wenger vẫn được đánh giá cao. Cựu tiền vệ Arsenal, Emmanuel Petit, ủng hộ ông thầy: “Trong thời gian dẫn dắt Arsenal, Wenger từng nhiều lần đối đầu UEFA và FIFA để bảo vệ lợi ích của CLB cũng như cầu thủ. Đó là điều khiến ông ấy được tôn trọng. Nếu muốn thay đổi điều gì đó, bạn cần đứng ở vị trí cao nhất, bạn phải nắm quyền lực để thực hiện điều đó”.

Mọi ánh nhìn của người hâm mộ và giới quan sát lúc này đều đổ dồn về mốc ngày 18 tháng sau. Liệu "Giáo sư" Arsene Wenger có thực sự bước ra tiền tuyến để châm ngòi cho một cuộc cải tổ mang tính lịch sử, hay Gianni Infantino sẽ tiếp tục khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối của mình trên đỉnh cao quyền lực bóng đá toàn cầu?

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#Arsene Wenger #FIFA #Chủ tịch FIFA #Gianni Infantino #bóng đá thế giới #Wenger #Infantino

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