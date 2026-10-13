Giải Vô địch Golf Quốc gia Báo Tiền Phong - Cúp VinFast 2026: Cuộc đua kép trên sân Vinpearl Golf Léman

TPO - Giải Vô địch Golf Quốc gia Báo Tiền Phong - Cúp VinFast 2026, nằm trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 28/11 tại Vinpearl Golf Léman (TP.HCM). Với bốn nội dung cá nhân và đồng đội, giải đấu vừa là cuộc cạnh tranh danh hiệu quốc gia, vừa là phép thử về chiều sâu lực lượng của các đoàn.

Sân Vinpearl Golf Léman.

Theo điều lệ môn golf của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, Giải Vô địch Golf Quốc gia Báo Tiền Phong - Cúp VinFast 2026 có bốn nội dung: đơn nam, đơn nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Thành tích của các vận động viên vừa quyết định danh hiệu vô địch quốc gia, vừa được tính vào kết quả thi đấu của đoàn thể thao tại Đại hội.

Sân Vinpearl Golf Léman tọa lạc tại xã Tân Thông Hội, khu vực huyện Củ Chi trước đây. Sân được quy hoạch 36 hố theo phong cách “Riparian Habitat” (Không gian sinh thái ven sông). Đây là lần đầu địa điểm này đăng cai giải đấu trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc.

Ở nội dung cá nhân, các golfer thi đấu đấu gậy, không áp dụng điểm chấp, qua ba vòng 18 hố, tổng cộng 54 hố. Người có tổng số gậy thực tế thấp nhất khi giải kết thúc sẽ giành chiến thắng. Nếu hòa ở các vị trí tranh huy chương vàng, bạc hoặc đồng, các vận động viên sẽ bước vào vòng đấu phân định theo thể thức “cái chết bất ngờ”.

Điểm mới đáng chú ý so với mùa giải 2025 là sự xuất hiện của nội dung đồng đội. Sau 54 hố cá nhân, thành tích của ba vận động viên nam tốt nhất và hai vận động viên nữ tốt nhất mỗi đoàn được dùng để xếp hạt giống. Tám đội có kết quả tốt nhất ở mỗi nội dung giành quyền vào vòng đối kháng loại trực tiếp.

Ở mỗi cuộc đối đầu đồng đội nam có ba trận đơn; đồng đội nữ gồm hai trận đơn. Mỗi trận thắng được tính một điểm, hòa được nửa điểm. Vì vậy, ngoài phong độ cá nhân, lựa chọn nhân sự và cách bố trí đội hình sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội tranh huy chương. Mỗi đoàn được đăng ký tối đa 4 golfer nam và 3 golfer nữ.

Theo lịch thi đấu, ngày 23/11 là ngày tập luyện và họp kỹ thuật. Hai vòng đầu nội dung cá nhân diễn ra trong ngày 24 và 25/11; vòng chung kết cá nhân tổ chức ngày 26/11. Ngày 27/11, các đội thi đấu tứ kết và bán kết. Hai trận tranh huy chương đồng, huy chương vàng cùng lễ trao giải và bế mạc dự kiến diễn ra ngày 28/11.

Mùa giải gần nhất, Nguyễn Tuấn Anh vô địch bảng nam, còn Lê Chúc An đăng quang bảng nữ. Chúc An lập dấu mốc khi trở thành golfer nữ đầu tiên ba năm liên tiếp giành chức vô địch quốc gia, trong khi Nguyễn Tuấn Anh lần đầu lên ngôi sau hai mùa giải cán đích ở vị trí thứ 3 và Á quân.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức giải, cho biết với thể thức mới, mùa giải năm 2026 hứa hẹn sẽ rất kịch tính, hấp dẫn khi mở rộng cuộc cạnh tranh từ danh hiệu cá nhân sang sức mạnh tập thể, đồng thời tạo thêm cơ hội để các đoàn tỉnh, thành và ngành khẳng định lực lượng golf của mình.