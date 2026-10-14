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HLV Park Hang-seo được 'giải cứu' ở Thái Lan

Hương Ly

TPO - Trận thắng mới nhất với tỷ số 1-0 giúp HLV Park Hang-seo ngắt mạch 4 trận toàn hòa và thua, qua đó tạm trút bỏ sức ép ngàn cân trên "ghế nóng".

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Baggio ăn mừng vỡ òa khi ghi bàn.

Đoàn quân của HLV Park Hang-seo giải tỏa áp lực sau khi giành chiến thắng 1-0 trước Police Tero tại vòng 6 Thai League 2 vào tối 13/10. Bàn thắng duy nhất của ngoại binh Jhon Baggio ở phút 95 mang về 3 điểm quý giá cho Kanchanaburi Power, giúp họ cắt đứt mạch 4 trận không thắng. Đây cũng là trận đấu cứu rỗi cho chiếc ghế HLV của Park vốn có dấu hiệu rung lắc trong vài tuần gần đây.

Trong cuộc đối đầu với Police Tero, Kanchanaburi chủ động đẩy cao đội hình để áp đặt trận đấu. Đội chủ nhà kiểm soát bóng 68%, tạo ra số pha dứt điểm gấp ba lần đối thủ. Dù vậy, các học trò của HLV Park liên tục bỏ lỡ cơ hội mười mươi, khiến trận đấu kéo dài trong thế bế tắc cho đến những phút cuối. Đến phút bù giờ thứ 5, Jhon Baggio ghi bàn thắng khiến ban huấn luyện và các cầu thủ Kanchanaburi vỡ òa cảm xúc.

Chiến thắng này giúp Kanchanaburi Power tạm vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 9 điểm sau 6 vòng. Đây là cú hích quan trọng để HLV Park ổn định tâm lý, hướng đến chặng đường tiếp theo bùng nổ hơn cùng CLB.

Trước trận đấu này, ông Park Hang-seo đối mặt với nhiều hoài nghi từ giới chuyên môn và người hâm mộ Thái Lan. Sau trận thắng ở ngày ra quân, Kanchanaburi trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng tại giải hạng Nhất Thái Lan và bị loại khỏi Cúp Quốc gia.

Truyền thông Thái Lan liên tục phân tích lối chơi của Kanchanaburi, cho rằng CLB này có dấu hiệu trật nhịp dưới thời HLV Park. Trên các nền tảng mạng xã hội Thái Lan, nhiều làn sóng chỉ trích HLV người Hàn xuất hiện. Một nhóm CĐV của Kanchanaburi đã mất kiên nhẫn với HLV Park.

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Nhà sư Thái Lan đến sân để "giải hạn" cho thầy trò HLV Park.

Sức ép dồn vào HLV Park tăng mạnh sau phát ngôn của ông liên quan đến bóng đá Thái Lan. Theo đó, trong buổi họp báo, HLV Park phản đối mạnh với trọng tài ở Thái Lan. Ông Park nhận định công tác trọng tài bất ổn là một phần lý do khiến bóng đá Thái Lan tụt lại so với Việt Nam trong những năm gần đây.

Ngay sau đó, CĐV Thái Lan tạo ra làn sóng chỉ trích dữ dội nhắm vào HLV Park, khiến ông phải xin lỗi công khai. Áp lực từ truyền thông và thành tích bết bát của CLB khiến ông Park trải qua 2 tuần cân não. Về phía CLB Kanchanaburi, họ thậm chí mời nhà sư Thái Lan đến sân để thực hiện các biện pháp "tâm linh".

Chiếc ghế của HLV Park tạm thời ổn định sau trận thắng mới nhất. Thế nhưng, Kanchanaburi cần chơi tốt trong chặng đường tới để cựu HLV tuyển Việt Nam thật sự giữ vững cương vị HLV.

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#HLV Park Hang-seo #Kanchanaburi #Thai League 2 #Baggio #Chiến thắng

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