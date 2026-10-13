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Bàn phản lưới nhà khiến CAHN thua trận thứ 2 liên tiếp ở AFC Champions League

Trọng Đạt

TPO - Bàn phản lưới nhà của Adou Minh ở phút 61 khiến đội chủ nhà CAHN nhận thất bại 0-1 trước Kashima Antlers tại lượt trận thứ hai vòng phân hạng AFC Champions League 2026/27.

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Trên sân Hàng Đẫy tối 13/10, CAHN bước vào trận đấu với nhiệm vụ giành điểm sau thất bại 1-4 trước Gamba Osaka ở lượt mở màn. Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động, đẩy cao đội hình gây sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Ngay phút thứ 5, Nguyễn Đình Bắc mở ra pha tấn công nhanh, khiến hàng thủ Kashima phải vất vả hóa giải tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Đội chủ nhà tiếp tục tạo dấu ấn bằng những pha phối hợp tốc độ, trong đó Leo Artur là một trong những mũi nhọn hoạt động tích cực nhất.

Tình huống đáng chú ý của hiệp một đến ở phút 29. Leo Artur đột phá rồi dứt điểm, bóng chạm tay Ueda trong vòng cấm Kashima, nhưng trọng tài không cho CAHN hưởng phạt đền. Cuối hiệp, Đình Bắc có cơ hội trong khu vực 16,5 m nhưng cú sút bị Ueda truy cản. Kashima cũng đáp trả bằng pha cứa lòng của Elber ở phút bù giờ, đưa bóng đi vọt xà. Hai đội rời sân nghỉ với tỷ số 0-0.

Sau giờ nghỉ, HLV Toru Oniki đưa Gaku Shibasaki vào sân thay Matheus Bueno. Sự điều chỉnh này sớm phát huy tác dụng. Phút 61, Shibasaki xuống sát đường biên ngang bên cánh phải rồi căng bóng vào trong. Trong nỗ lực ngăn chặn, Adou Minh vô tình đưa bóng về lưới nhà, giúp Kashima vượt lên dẫn trước.

Bị dẫn bàn, CAHN đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. HLV Alexandre Polking lần lượt điều chỉnh nhân sự, còn Leo Artur tiếp tục là điểm đến của nhiều pha lên bóng. Phút 83, tiền đạo này xử lý kỹ thuật rồi dứt điểm, nhưng thủ môn Kashima kịp đổ người cứu thua. Những nỗ lực cuối trận không giúp đội chủ nhà xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.

Để thua ở cả 2 lượt trận tại AFC Champions League 2026/27, CLB CAHN nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng, trong khi Kashima Antlers dẫn đầu bảng A với trọn vẹn 6 điểm.

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#CAHN #AFC Champions League #Kashima Antlers #bóng đá #bàn phản lưới #thất bại #bảng A

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