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Đối thủ bỏ cuộc, giải đấu chuẩn bị cho Asian Cup 2027 của Thái Lan gặp biến cố lớn

Đặng Lai

TPO - Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) khẳng định Bahrain đã rút khỏi giải King's Cup lần thứ 52 vào tháng 11/2026. Họ đang gấp rút tìm kiếm quốc gia thay thế.

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Theo dự kiến, giải đấu 4 đội sẽ được đăng cai tại tỉnh Sisaket vào tháng 11 tới trong dịp FIFA Days. King's Cup được Thái Lan rất kỳ vọng vì nó được coi là bước đệm cho Asian Cup 2027. Chưa kể King's Cup diễn ra trong bối cảnh bóng đá Thái Lan khát danh hiệu với 4 năm liền không vô địch SEA Games hay ASEAN Cup.

Với riêng King's Cup, Voi chiến cũng thiếu duyên với sự kiện này khi họ chỉ đăng quang 1 trong 4 lần tổ chức gần nhất. Chiến dịch sắp tới được FAT kỳ vọng rất nhiều. Tuy nhiên, 1 tháng trước thềm King's Cup 2026, Bahrain đã bất ngờ bỏ giải.

LĐBĐ Bahrain đã gửi văn bản chính thức thông báo rút lui tới FAT, dù chính họ trước đó là bên chủ động đăng ký tham dự King's Cup năm nay. Nguyên nhân sâu xa của quyết định này được truyền thông khu vực chỉ ra là xuất phát từ những bất ổn nội bộ nghiêm trọng sau chuỗi phong độ tệ hại của đội tuyển Tây Á.

Cụ thể, tại giải Cúp Vùng Vịnh tổ chức ở Saudi Arabia vào cuối tháng 9, Bahrain đã phải đón nhận cả 3 thất bại trước Qatar (0-2), UAE (0-3) và Yemen (2-5). Bahrain trở thành đội nhận nhiều bàn thua nhất giải. Sau cú trượt dài đó, ban huấn luyện Bahrain đã quyết định điều chỉnh lịch trình sang thi đấu giao hữu cọ xát với hai đội tuyển Trung Quốc và Yemen thay vì bay sang xứ sở chùa vàng tranh tài.

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Bahrain bỏ giải khiến Thái Lan phải chật vật tìm đối thủ thay thế

Đứng trước bài toán hóc búa về mặt thời gian, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đang ráo riết tiếp cận các ứng viên tiềm năng. Theo nguồn tin nội bộ từ tổ chức này, ưu tiên hàng đầu trong các cuộc đàm phán hiện tại vẫn là một đại diện đến từ khu vực Trung Đông nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn tương đồng, bên cạnh một vài phương án dự phòng khác.

Đại diện FAT nhấn mạnh với tờ Khaosod: "Dù thời gian thi đấu đã cận kề, chỉ còn vẻn vẹn đúng 1 tháng nữa là giải khởi tranh, nhưng vẫn còn nhiều đội tuyển quốc gia có lịch thi đấu trống có thể nhận lời mời sang Thái Lan thi đấu".

Nguồn tin cũng khẳng định thêm về mốc thời gian chốt danh sách: "Dự kiến mọi thỏa thuận sẽ được chốt lại muộn nhất vào ngày 14/10 tới, trước thềm buổi họp báo chính thức diễn ra vào ngày 19/10. Do đó, giải đấu chắc chắn sẽ không cắt giảm hay chuyển đổi sang thể thức 3 đội mà vẫn giữ nguyên quy mô 4 đội tranh tài theo đúng truyền thống”.

Ngay sau khi đại diện Tây Á bất ngờ xin rút lui, ban tổ chức nước chủ nhà đã nhanh chóng bắt tay vào việc tìm kiếm một đội tuyển khác để thế chỗ. Phía FAT nhấn mạnh họ sẽ hoàn tất việc bổ sung nhân sự kịp thời, kiên quyết duy trì trọn vẹn quy mô và tính cạnh tranh của giải đấu.

Thái Lan sẽ không mời đối thủ mạnh?

3 đội tuyển khách mời ở giải đấu sắp tới là Tajikistan, Oman và Bahrain. Đây đều là những đội tuyển mạnh tương đương hoặc yếu hơn Thái Lan. Sau khi Bahrain rút lui, Thái Lan sẽ không mời các đội mạnh như Iraq, Trinidad và Tobago, Curacao... nhằm duy trì cơ hội giành danh hiệu. Nhưng các đội tuyển tiềm năng gồm Yemen, Lebanon, Tajikistan... đều đã có "quân xanh" phù hợp. Đây sẽ là bài toán nan giải với FAT.

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#King's Cup #Thái Lan #Bahrain #bóng đá #giao hữu #Asian Cup #bóng đá Đông Nam Á

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