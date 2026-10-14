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Inter Milan nhận trận thua khó tin, thiết lập cột mốc tệ nhất lịch sử

Đặng Lai

TPO - Thánh đường bóng đá San Siro vừa phải chứng kiến một trong những cơn địa chấn kinh hoàng nhất tại Champions League mùa giải năm nay. Inter Milan ngã ngựa cay đắng 3-4 trước Club Brugge để lập nên cột mốc tệ hại nhất lịch sử đội bóng này.

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So về tương quan, 2 đội bóng rõ ràng chênh lệch trời vực. Nếu như Inter Milan binh hùng tướng mạnh thì Club Brugge hầu như toàn cầu thủ vô danh. Người tên tuổi nhất của đại diện nước Bỉ có chăng là Yann Sommer, ngôi sao một thời của chính Inter Milan trong chiến dịch á quân mùa giải 2024/25.

Club Brugge phải thi đấu trên sân khách, lực lượng vô cùng khiêm tốn, và thực tế là họ đã phải oằn mình chống lại những pha tấn công tới tấp từ chủ nhà. Sommer có ngày trở lại đầy bão táp khi liên tục phải trổ tài cứu thua trước các cú dứt điểm như búa bổ của Andy Diouf và thủ quân Lautaro Martinez.

Ngoài hàng loạt pha bay người thì phải thừa nhận, may mắn đã mỉm cười với Sommer khi anh chứng kiến pha dứt điểm cắt mặt khung gỗ của Marcus Thuram đưa bóng đi chệch cột dọc chỉ vài centimet.

Thế nhưng, đúng vào thời điểm Inter hoàn toàn làm chủ thế trận, sự hớ hênh nơi hàng phòng ngự đã khiến họ phải trả một cái giá quá đắt. Sau lời cảnh báo từ cú dứt điểm sấm sét dội xà ngang của Nicolo Tresoldi ở phút 26, Club Brugge đã chính thức mở màn cho một đêm ác mộng của Nerazzurri.

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Tiền đạo vô danh Tresoldi đã ghi hat-trick để nhấn chìm Inter

Tiền đạo trẻ Tresoldi băng xuống dứt điểm gọn gàng ở phút 33. Dù Lautaro Martinez đã gỡ hòa ở phút 44 nhưng sang hiệp 2, Inter Milan vẫn không thể tận dụng đà đi lên. Thay vào đó, hàng thủ của họ liên tục thi đấu như mơ ngủ, để các chân sút Club Brugge tung hoành. Phút 63, Tresoldi nâng tỷ số lên 2-0 rồi 11 phút sau, chính anh đón bóng bật ra từ cú đá của đồng đội, dễ dàng làm tung lưới.

Phút 81, Lautaro sút bồi gỡ lại 2-3 cho Inter Milan. Nhưng không lâu sau đó, hàng thủ của chủ nhà lại không kèm người, để Vermant thoải mái băng xuống đối mặt một một với thủ môn và ghi bàn.

Dù Inter Milan đã chiến đấu kiên cường, dồn toàn lực vùng lên và mang về 1 bàn thắng nhờ pha solo đến từ Bonny nhưng ngần đó là chưa đủ. Tiếng còi mãn cuộc vang lên ấn định chiến thắng lịch sử 4-3 cho Club Brugge, khép lại màn trình diễn siêu hạng của người hùng Tresoldi (hat-trick), đồng thời tạo nên 2 cột mốc đáng quên cho Inter Milan.

Thứ nhất, họ trải qua lần đầu tiên trong lịch sử toàn thua 4 trận liên tiếp ở đấu trường Cúp C1 châu Âu. Mùa trước, Inter Milan thua cả 2 trận khi gặp Bodo Glimt. Đến mùa này, họ gục ngã 1-2 trước Real Madrid và mới nhất là 3-4 khi tiếp Club Brugge. Thứ hai, đây là lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, chính xác là 56 năm thì Inter mới thua một CLB của Bỉ. Cộng với thất bại của Napoli, có thể nói Inter đã làm xấu mặt Serie A.

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#Inter Milan #Club Brugge #Champions League #thất bại #bóng đá châu Âu #c1 #Cúp C1 #Inter Milan vs Brugge

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