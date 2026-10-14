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MU thua bạc nhược khiến ghế HLV của Carrick càng lung lay

Đặng Lai

TPO - Chuyến hành quân đến thánh địa Metropolitano của MU vào rạng sáng nay đã khép lại bằng một cơn ác mộng thực sự, khi đoàn quân nước Anh thua bạc nhược 0-2 trước Atletico Madrid. Thất bại này đẩy chiếc ghế huấn luyện của Michael Carrick lung lay dữ dội.

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Trước giờ bóng lăn, HLV Michael Carrick đã đặt ra yêu cầu sống còn cho các học trò là phải thi đấu thật chặt chẽ và giữ cự ly đội hình cẩn trọng ngay trong những phút đầu. Thế nhưng, các cầu thủ Man United đã hoàn toàn không tuân thủ mệnh lệnh ấy. Khi đồng hồ trận đấu mới chỉ điểm qua giây thứ 53, hệ thống phòng ngự của Quỷ đỏ đã vỡ vụn chỉ sau một đường tỉa bóng đơn giản.

Alex Baena thoát xuống rồi bình tĩnh nhả ngược lại tuyến hai để Pablo Barrios ập vào. Cú đá là không mạnh nhưng đủ để đánh bại thủ môn Lammens lẫn hậu vệ Ayden Heaven, người nỗ lực phá bóng trên vạch vôi nhưng không thành.

Bị dội gáo nước lạnh choáng váng, Man United nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Bryan Mbeumo là điểm sáng hiếm hoi khi liên tục khuấy đảo vòng cấm đối phương, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Jan Oblak đã lần lượt từ chối mọi cơ hội của anh cũng như cú dứt điểm hiểm hóc từ tân binh Carlos Baleba.

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Ở chiều ngược lại, Atletico Madrid liên tục tung ra đòn hồi mã tấu sắc lẹm; Alejandro Grimaldo sút phạt dội khung gỗ, trong khi bàn thắng của Johnny Cardoso bị VAR khước từ vì lỗi để bóng chạm tay trước đó. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0.

Kịch tính leo thang sau giờ nghỉ giải lao với thế trận đôi công rực lửa. Trong khi Julian Alvarez đưa bóng trúng cột dọc thì tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes cũng đáp trả bằng cú tâng bóng chệch khung thành trong gang tấc cùng một pha dứt điểm rung chuyển xà ngang đối phương.

Thế nhưng, đúng vào thời điểm niềm hy vọng gỡ hòa nhen nhóm mạnh mẽ nhất, thảm họa lại giáng xuống đầu đội khách. Phút 74, Leny Yoro lóng ngóng va chạm với Jonathan David trong thế đối mặt và lập tức bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp.

Chỉ 5 phút sau khi chơi thiếu người, hàng thủ rách nát của Quỷ đỏ tiếp tục để Ademola Lookman ập vào đệm bóng cận thành ấn định thắng lợi 2-0 cho Atletico. Lúc này, cục diện đã hoàn toàn an bài, MU thua bạc nhược 0-2 trong khi Atletico Madrid tiếp tục cho thấy bản lĩnh sân nhà của mình khi trước đó không lâu họ đã hạ Real Madrid ở La Liga.

Thất bại 0-2 nối dài chuỗi ngày khủng hoảng của MU. Họ đã thua tới 4 trong 9 trận đầu mùa. MU trắng tay trước Hull, Brighton, Man City và Atletico Madrid. Họ chỉ thắng được 2 đối thủ yếu là Ipswich và Sabah. Những gì đang diễn ra khiến ghế HLV của Michael Carrick càng trở nên lung lay.

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