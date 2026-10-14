Màn ngược dòng bùng nổ của Barcelona

TPO - Barcelona đã tạo nên màn lội ngược dòng đầy thuyết phục khi đánh bại Galatasaray với tỷ số 4-1 ngay tại Istanbul trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng phân hạng Champions League 2026/27.

Barcelona chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc, trong khi Galatasaray lựa chọn cách tiếp cận thực dụng, tập trung bảo vệ khu vực trước vòng cấm và chờ đợi thời cơ phản công. Chiến thuật này phát huy hiệu quả trong phần lớn thời gian hiệp 1 khi Barcelona chưa thể chuyển hóa ưu thế kiểm soát bóng thành những cơ hội thực sự nguy hiểm. Đội chủ nhà cũng cho thấy sự quyết liệt trong các tình huống tranh chấp, khiến những đợt lên bóng của đối phương không phải lúc nào cũng diễn ra trơn tru.

Phút 28, Galatasaray bất ngờ vươn lên dẫn trước. Aleksei Batrakov tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng chạm chân Joao Cancelo đổi hướng trước khi đi vào lưới Barcelona. Không lâu sau bàn thắng đầu tiên, Galatasaray tưởng như đã có thể nhân đôi cách biệt. Baris Alper Yılmaz đưa bóng vào lưới Barcelona, nhưng niềm vui không kéo dài khi trọng tài kiểm tra VAR và xác định lỗi việt vị.

Sau khi bị dẫn bàn, Barcelona tăng cường sức ép ở những phút cuối hiệp một. Các cầu thủ bên phía Barcelona tích cực tìm cách tạo ra sự khác biệt bằng những pha xử lý cá nhân. Nỗ lực ấy được đền đáp ở phút 43. Dani Olmo có tình huống đoạt bóng hiệu quả trước khi chuyền thuận lợi cho Joao Cancelo. Hậu vệ người Bồ Đào Nha lập tức tung cú dứt điểm, đưa bóng vào lưới Galatasaray và san bằng tỷ số 1-1. Bàn thắng đến vào thời điểm đặc biệt quan trọng, giúp Barcelona giải tỏa áp lực sau quãng thời gian gặp nhiều khó khăn.

Cancelo ghi bàn san bằng tỷ số.

Nếu hiệp một chứng kiến Galatasaray gây ra nhiều khó khăn, thì hiệp hai lại trở thành sân khấu để Barcelona thể hiện sự vượt trội trong khâu tấn công. Phút 50, Barcelona vươn lên dẫn trước lần đầu tiên trong trận đấu. Lamine Yamal thực hiện đường tạt bóng chất lượng, tạo điều kiện để Fermín Lopez bật cao đánh đầu ghi bàn. Chỉ ba phút sau, Barcelona tiếp tục khiến đội chủ nhà choáng váng. Lamine Yamal xử lý kỹ thuật trong vòng cấm, chuyền bóng để Anthony Gordon dứt điểm tung lưới thủ môn Cakir, nâng tỷ số lên 3-1.

Yamal và Fermin Lopez ăn mừng bàn thắng.

Sau khi dẫn trước hai bàn, Barcelona tiếp tục duy trì sức ép thay vì vội vàng giảm nhịp độ. Đội bóng của HLV Hansi Flick kiểm soát tốt khu vực giữa sân, khiến Galatasaray khó triển khai những pha phản công đủ sắc bén để tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt. Phút 66, Barcelona có bàn thắng thứ tư nhờ công của cầu thủ chạy cánh Karim Adeyemi.

Trong quãng thời gian còn lại, Barcelona tạo thêm một số cơ hội. Tuy nhiên, đội khách không thể gia tăng cách biệt. HLV Hansi Flick cũng có điều kiện điều chỉnh nhân sự để giảm tải cho các trụ cột khi kết quả trận đấu đã an bài. Ở chiều ngược lại, Galatasaray không còn tạo ra được sức ép đáng kể. Những phương án tấn công của đội chủ nhà không còn gây được khó khăn cho hàng phòng ngự của Barcelona.

Chung cuộc, Barcelona đánh bại Galatasaray với tỷ số 4-1, qua đó có sáu điểm sau hai lượt trận tại vòng phân hạng. Trong khi đó, Galatasaray vẫn chưa thể có điểm số đầu tiên tại Champions League mùa này. Kết quả tại Istanbul là lời khẳng định cho sức mạnh tấn công của Barcelona, đồng thời cho thấy đội bóng này có đủ khả năng vượt qua những thời điểm khó khăn để giành chiến thắng thuyết phục.