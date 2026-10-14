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Bayern đánh rơi 3 điểm trong trận đấu điên rồ ở Champions League

Hương Ly

TPO - Bayern Munich xuất sắc dẫn ngược 3-2 trong thế thua 0-2 nhưng cuối cùng vẫn phải chia điểm trên sân của Viking.

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Viking chơi trận đấu để đời trước Bayern.

Viking đã tạo nên cú sốc lớn tại vòng phân hạng Champions League 2026/27 khi xuất sắc cầm hòa Bayern Munchen với tỷ số 3-3 trên sân nhà. Trận đấu diễn ra với kịch bản khó tin: Viking dẫn trước 2 bàn, Bayern lật ngược thế cờ dẫn lại 3-2, trước khi Michael Olise nhận thẻ đỏ và Na Uy giật lại một điểm lịch sử ở đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng.

Bị đánh giá thấp hơn, nhưng Viking bất ngờ dội hai "gáo nước lạnh" vào đại diện nước Đức. Ngay phút thứ 2, Gianni Stensness đã mở tỷ số cho đội chủ nhà. Dù Bayern cầm bóng áp đảo sau bàn thua, hàng thủ Viking vẫn đứng vững và trừng phạt đối thủ bằng lối đá phòng ngự phản công. Phút 38, Peter Christiansen tận dụng cơ hội nhân đôi cách biệt, khép lại hiệp một với lợi thế 2-0 đầy bất ngờ cho đại diện Na Uy.

Sau giờ nghỉ, Bayern Munich nhanh chóng chứng minh đẳng cấp của ông lớn. Harry Kane tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng chớp nhoáng ở phút 54 (phạt đền) và phút 60, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Sức ép nghẹt thở tiếp tục được Bayern duy trì, và họ đã vươn lên dẫn trước 3-2 ở phút 71 nhờ pha lập công của Luis Diaz.

Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất của trận đấu ập đến chỉ 3 phút sau đó. Phút 74, Michael Olise nhận thẻ đỏ, đẩy Bayern vào thế phải thi đấu với 10 người trên sân.

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Cú đúp của Kane không đủ giúp Bayern giành trọn 3 điểm.

Không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng, Viking dồn toàn lực lên ép sân trong khoảng thời gian còn lại. Đúng vào phút 90, từ đường chuyền của đội trưởng Zlatko Tripic, hậu vệ vào sân thay người Herman Haugen đã có pha đánh đầu dũng mãnh, ấn định tỷ số hòa 3-3 trong sự vỡ òa của cầu trường sân Viking Stadion.

Với kết quả này, Viking giành được điểm số lịch sử đầu tiên tại đấu trường Champions League, tạm xếp thứ 26 với một điểm. Trong khi đó, việc đánh rơi chiến thắng đáng tiếc khiến Bayern Munich hiện có 4 điểm sau 2 lượt trận, tạm đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Trận hòa 3-3 phản ánh sự hiệu quả của Viking trước sức ép khổng lồ từ Bayern Munich. Dù Bayern kiểm soát bóng áp đảo lên tới 64% - 74% và tung ra tới 28 cú sút (gấp hơn 3 lần đối thủ), họ lại để lộ nhiều khoảng trống ở hàng thủ. Viking tận dụng tối đa cơ hội khi chỉ cần 8 cú sút để mang về 3 bàn thắng.

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